Ljuta borba do samog kraja! Oni su pobednici STRUČNOG ŽIRIJA (VIDEO)

Večeras je održana spektakularna "Elitovizija". Publika je uživala u nastupima koje su takmičari pripremili, a struči žiri je sa velikom mukom ocenjivao njihove nastupe.

Došlo je vreme da publika i takmičari saznaju ko je ostavio najjači utisak na stručni žiri koji su činili Marko Đedović, Žana Omnia, Milica Veličković, Mladen Vuletić i Toša.

- Devet poena ide Zorici, Filipu i Sari, deset poena Janjušu, Miljani i Urošu, a maksimalnih 12 poena ide Maji, Bori i Asminu - rekao je Mladen.

- Devet poena ide Mići, Muratu i Mikiju, deset poena Kačavendi, Vanji, Terzi i Sofiji i maksimalnih 12 poena ide Janjušu, Urošu i Miljani - rekla je Žana.

- Devet poena ide Ivanu, Matoroj, Dragani i Iliji, deset poena ide Miksi, Janjušu i Urošu i maksimalnih 12 poena ide Anđelu i Aneli - rekla je Milica.

- Devet poena ide Maji, Bori i Asminu, deset poena Sofija, Milena, Vanja i Terza i 12 poena ide Aneli i Anđelu - rekao je Đedović.

Svaki član stručnog žirija podelio je svoje poene, a najviše bodova osvojili su Miljana Kulić, Uroš Stanić i Marko Janjušević Janjuš.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: pink.rs