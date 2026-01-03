AKTUELNO

Domaći

Ljuta borba do samog kraja! Oni su pobednici STRUČNOG ŽIRIJA (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Večeras je održana spektakularna "Elitovizija". Publika je uživala u nastupima koje su takmičari pripremili, a struči žiri je sa velikom mukom ocenjivao njihove nastupe.

Došlo je vreme da publika i takmičari saznaju ko je ostavio najjači utisak na stručni žiri koji su činili Marko Đedović, Žana Omnia, Milica Veličković, Mladen Vuletić i Toša.

- Devet poena ide Zorici, Filipu i Sari, deset poena Janjušu, Miljani i Urošu, a maksimalnih 12 poena ide Maji, Bori i Asminu - rekao je Mladen.

Foto: TV Pink Printscreen

- Devet poena ide Mići, Muratu i Mikiju, deset poena Kačavendi, Vanji, Terzi i Sofiji i maksimalnih 12 poena ide Janjušu, Urošu i Miljani - rekla je Žana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Devet poena ide Ivanu, Matoroj, Dragani i Iliji, deset poena ide Miksi, Janjušu i Urošu i maksimalnih 12 poena ide Anđelu i Aneli - rekla je Milica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Devet poena ide Maji, Bori i Asminu, deset poena Sofija, Milena, Vanja i Terza i 12 poena ide Aneli i Anđelu - rekao je Đedović.

Foto: TV Pink Printscreen

Svaki član stručnog žirija podelio je svoje poene, a najviše bodova osvojili su Miljana Kulić, Uroš Stanić i Marko Janjušević Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: pink.rs

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

ONI SU POBEDNICI STRUČNOG ŽIRIJA: Za ovaj par stiže još jedna nagrada (VIDEO)

Domaći

SEDMA SILA JE DALA SVOJ SUD! Evo ko su pobednici novinarskog žirija (VIDEO)

Domaći

ODUŠEVILI PRATIOCE NA INSTAGRAMU: Još jedna nagrada za ove takmičare (VIDEO)

Domaći

TIKTOK KRUNA JE NA NJIHOVOJ GLAVI! Evo ko je odneo pobedu na najpopularnijoj društvenoj mreži (VIDEO)

Domaći

UMALO OTKAZAO KONCERT! Halid Muslimović pred izlazak na binu BIO NA INFUZIJI I ANTIBIOTICIMA!

Domaći

'Kao da je izašla iz treće smene u pekari!' Tamara Đurić rešila da ne štedi Janu Todorović zbog izgleda, Vendi dolila: Morala bi pothitno da ide na is