ELITOVIZIJA KOJA JE PODIGLA VELIKU PRAŠINU: Žestoko suočavanje Milice i Terze ŠOKIRALO BALKAN, Žana sasula Luki sve u lice, učesnici ostali u šoku zbog Anitine navodne afere sa oženjenim pevačem, a OVI učesnici su odneli pobede!

Noć koju nikako niste smeli da propustite!

Tokom noći za nama, održala se po prva Elitovizija u ''Eliti 9''. Na velikoj sceni, domaćin je bila voditeljlka Dušica Jakovljević, dok su u bekstejdžu bile voditeljke Ana Radulović i Ivana Šopić. Članovi stručnog žirija bili su Milica Veličković, Marko Đedović, Žana Omnia, Mladen Vuletić i robot Toša. Pored njih, prisutni su bili i članovi novinarskog žirija. Veliku pažnju tokom noći iza nas izazvali su brojne interpretacije i koreografije, ali i mnogi sukobi, oko kojih se podigla velika prašina. Ono što je sasvim sigurno je da će se ova Elitovizija dugo pamtiti.

Voditeljka Dušica Jakovljević na samom početku večeri, saopštila je da Toša spremio plesnu tačku, kao prvi nastup za večeras.

Naime, Toša je nastupio sa svojom devojkom Biserkom, a učesnici i publika pažljivo su pratili njihov scenski pokret.

Robot Toša pohvalio je voditeljku Dušicu Jakovljević zbog izgleda, zbog čega mu je odmah robot Biserka izljubomorisala, te je usledila svađa.

- Dušice, moram da ti kažem da si večeras prelepa - rekao je Toša.

- Sram te bilo - rekla je Biserka.

- Ja volim plavuše, a ti si plavuša - rekao je Toša.

Voditeljka Dušica Jakovljević saopštila je gledaocima da će Toša biti stručni član žirija, a potom je otkrila i da su članovi stručnog žirija: Marko Đedović, Milica Veličković, Žana Omnia i Mladen Vuletić.

- Videćemo kome će biti dobro, a kome ne, meni će svakako biti dobro - rekao je Đedović.

- Dobro veče svima. Znaš kako, ja sam muzički obrazovana, svako će dobiti ono što zaslužuje - rekla je Milica.

- Očekujemo nezaboravno veče i daj da se provedemo kako valja - rekla je Žana Omnia.

Voditeljka Dušica Jakovljević obratila se i svojim koleginicama Ani Radulović i Ivani Šopić, koje su porazgovarale s Borislavom Terzićem Terzom i Sofijom Janićijević o Milici Veličković.

- Moram da pohvalim takmičare da su se spremili za nastupe - rekla je Ivana.

- Nisam sigurna da su se pripremili na novinarski žiri - rekla je Ana.

- Jedva čekam da izađem na scenu da je vidim s njom, popričaću s njom da vidim jer mi nije dovela dete da vidim. Jedva čekam, sad ću da popričam s njom ako treba i s uvredama - rekao je Terza.

Borislav Terzić Terza pomno je slušao komentare svoje bivše verenice Milice Veličković, koja ga je žestoko potkačila dok je komentarisala ponašanje Asmina Durdžića.

- Srećan ti prvi Barbarin rođendan unapred i želim ti da proslavite u zdravlju i veselju - rekao je Bora.

- Hvala ti, poslaće tatini kao i na rođenju sigurna sam - rekla je Milica.

- J*bem li ti mamu - rekao je Terza.

- Asmine, ti ne možeš da se porediš sa Terzom jer ti znaš ko je Nora i ona zna ko si ti, a Barbara ne zna ko je Terza. Čujem neko suočavanje žestoko da najavljuje, ali dobiće - rekla je Milice.

Jedan od nastupa koji je publika najviše iščekivala upravo je usledio. Maja Marinković izašla je na scenu rame uz rame sa Asminom Durdžićem i Borom Santanom.

Oni su ovoga puta odlučili da publiku zabave Desingericinom pesmom "Cchap cchap", a svojom numerom podigli su sve na noge, pa i kompletan stručni žiri.

Njihov nastup možete pogledati u nastavku.

Nakon ovog spektakla usledili su komentari žirija.

- Super ste izgledali, ova jaja su mi se najviše svidela. Boro, ništa više ne gledam od tvojih klipova kada se iznerviraš! Ja one tvoje rasprave gledam, meni je to zanimljivo. Priče o tužbama su vam najveća budalaština. To ne može da bude izgovor za bilo koji vid rasprave - rekao je Đedović.

- Imamo poklon za tebe, Đukića i Janjuša, ove majice - rekao je Mladen Vuletić.

- Majo, zaćutala si mi, ne sviđa mi se kada ti zaćutiš. Ti si postala popularna, tebe narod voli zato što ne ćutiš. Nema ono kao: "nije moj nivo", odgovori slobodno! I ja te na kraju volim takvu...Asmine, dobro veče, tj. Alibaba. Kako je - rekao je Marko.

- Evo dobro je - rekao je Asmin.

- Po svemu sudeći, po rečima porodica, biće 50 prvih mesta. Asmine, porodica ti je rekla sve što je imala, priče "igramo igru", "sprdamo se", ne pije vodu. Da li bi zbog igranja igre bio sa muškarcem?! E onda nema igre sa svojim telom, životom i stavovima, previše je tu nekih stvari bilo. Nema igara, obrukali ste se i ti i ona, ne znam kako njoj nije bilo u glavi onaj klip i kako tebi nije bilo da su za tvoju sestru rekli da je tvoju sestru stric silovao - rekao je Đedović.

Miljana Kulić, Uroš Stanić i Marko Janjušević Janjuš bili su sledeći na redu za nastup na večerašnjoj "Novogodišnjoj Elitoviziji".

Njih troje su odlučili da naprave pravi spektakl, pa su izveli pesmu Lepe Brene, "Mače moje". Miljana i Uroš su nosili istu tolaetu, dok su igrali oko Janjuša, koji nije mogao da se odluči na čiju stranu će se okrenuti.

Odmah pošto su završili svoj performans Miljana, Uroš i Janjuš su saslušali komentare žirija.

- Drugari su mi rekli da te pozdravim, nadam se da ćeš zaraditi dosta novca koje ćemo potrošiti na Adi Bojani, pošto će mi ćerka biti kod oca za leto. A što se tiče poruka onih što si mi napravio šou napolju sa Đedovićem i svima redom, ja ću prvi put da kažem da je sve bilo tako kako si rekao, ljubavnije je bilo. To bih samo da kažem...Je l' si nešto ljut na mene?! Samo da ti kažem, ti i ja smo se dogovorili da ti ja ništa neću slati da ne bi bilo komentara, ja sam uz tebe, kada neko pokuša da ti kaže suprotno, seti se onoga što smo pričali - rekla je Milica.

- Ne prikonsoveni rijaliti igrač, i da ti je energija najbolja, ona je jedinstvena, zato se i zove Miljana Kulić. Svi klipovi Jelene Karleuše su viralni zbog tebe - rekla je Žana.

- Hvala puno - rekla je Miljana.

-Što se tiče Uroša, da su takvi ljudi branili našu zemlju imali bi izlaz na tri mora - rekao je Mladen.

Voditeljka Dušica Jakovljević dala je na samom početku reč Milici Veličković, koja se obratila Marku Janjuševiću Janjušu.

- Drugari su mi rekli da te pozdravim, nadam se da ćeš zaraditi dosta novca koje ćemo potrošiti na Adi Bojani, pošto će mi ćerka biti kod oca za leto. A što se tiče poruka onih što si mi napravio šou napolju sa Đedovićem i svima redom, ja ću prvi put da kažem da je sve bilo tako kako si rekao, ljubavnije je bilo. To bih samo da kažem - rekla je Milica, a onda se obratila Urošu:

- Je l' si nešto ljut na mene?! Samo da ti kažem, ti i ja smo se dogovorili da ti ja ništa neću slati da ne bi bilo komentara, ja sam uz tebe, kada neko pokuša da ti kaže suprotno, seti se onoga što smo pričali - rekla je ona.

Zorica Marković, Filip Đukić i Sara Stojanović sledeći su nastupali na večerašnjoj "Novogodišnjoj Elitoviziji", a zadatak ove spektakularne noći jeste da se pevaju vesele pesme koje oslikavaju novogodišnju atmosferu.

Oni su odlučili da otpevaju pesmu “LA woman“ koju u originalu izvodi Billy Idol. Njih troje su oduševili publiku i sve prisutne, a ceo nastup vodilo je Đukić.

Njihov nastup možete pogledati u nastavku.

Nakon ove erupcije energije na bini usledili su komentari žirija.

- Svaka vam čast ljudi, Saro, nije još uvek utorak, a vidim da si se zanela - rekao je Toša.

- Ti bi mogla Saro da ga izvedeš na pravi put, Đukić ima nekog đavola u sebi, nekog dobrog, ne znam gde ga je pronašao - rekao je Mladen.

- Svetski izgleda, izgleda vrh. Filipe, da bi da se zaljubiš pa da se rešimo muka da te jurimo po strimovima. Delovalo mi je kao da si se uplašio, pa si se povukao, kada sam gledao Bebicu, tebe i Teodoru. Nakon toga si ušao u priču sa Anitu, verovatno da skreneš temu jer ti je bilo muka od toga. Možeš da radiš šta god hoćeš. Saro, šta da ti kažem?! Mislim da ti nisi normalna, ali mislim da uživaš u tom svom ludilu. Malo ovako, malo onako, Bog nek ti je upomoć! Ne može tvoja majka da zamera drugima da li neko nije tebe zaštitio, svi vi sebe štitite i tu ste za sebe. Ja ne znam da mi imamo problem, pa mi objasni - rekao je Đedović.

- Ne znam odakle ti to. Opomeni me, molim te - rekla je Zorica.

- Super si, top izgledaš. Pošto su neki operisali nos umesto čukljeva, žabica je tu, nije skinuta, dobro je. Meni je drago da se Bebica uvek smeje, Zorice, meni si ti top - rekla je Milica.

- Fantastičan prizor na sceni, kao da ste birali pesmu koja pristaje vama. Moram da ti kažem da ti i Maja slatko izgledate. Vidim da ti je ovo najbolji izbor. Zorica je neko s kim ja nisam imala nijednu prepirku, moram da ti kažem nešto što mislim i sada i u onoj sezoni, ne pristaje ti ono njanjavo društvo - rekla je Žana.

Bora Terzić Terza je komentarisao Milicu Veličković koja je večeras bila u stručnom žiriju Elitovizije:

- Ona je došla ovde da komentariše, posle toliko grupnjaka - dobacio je Terza.

Jedan od najkontroverznijih ljubavnih parova u ovoj sezoni "Elite" Teodora Delić i Nenad Macanović Bebica sledeći su izašli na binu.

Oni su za ovu "Novogodišnju Elitoviziju" odabrali pesmu Jelene Karleuše "Ide maca oko tebe". Teodora je sve vreme pevala i šetala oko Bebice koji je sedeo i sve vreme je gutao pogledom, a ui jednom momentu on je ustao da radi sklelove a ona je igrala pored njega.

Njihov nastup možete pogledati u nastavku.

Nakon izazovnog nastupa i vrelih scena na bini, usledili su komentari žirija.

- Bebice sveka čast izdominirao si, ja sam ti dao visoku ocenu, ali zbog Teodore. Iskreno nisam bio za vezu tebe i Miljane, a sa Teodorom si smršao. Ti si krenuo na Filipa zbog Teodore, ali nisi ni ti tikla bez korenja - rekao je Mladen.

- Dobro veče stari moji prijatelji, ne znam što ste rešili da me prozivate u bekstejdžu, šta si ti zinula? - upitala je Milica.

- Zašto si se ugojila 20 kilograma? - upitala je Teodora.

- Mene su ovi kadrovi podsetili na tebe i Takija u bazenu, a tvoja mladost i ludost ti je bolja nego tvoja sadašnjost, da se prisetimo šta si radila deset dana posle veridbe, to što ti Bebica pređe preko toga što mu vređaš decu, ali ja ne bih mogla da se spustim na vaš nivo, to što se ti spuštaš vidi ti se bradavica i ribica, mada si to navikla na Ibarskoj. Moram da ti kažem da si tako mogla sa crncem - rekla je Milica.-

- Dobro veče, moram da kažem da je sve utihnulo, dajte malo krvi i mesa. Šta da ti kažem, vratio si se na pravi put Marije Kulić, ja nisam vaš neprijatelj, ono što je bilo za gledanje je bilo odvratno, odvratno ponašanje, moje mišljenje je isto, ružno je izgledalo a i sada izgleda. Vi ne shvatate da se sve vidi, sve vreme se sve videlo, a ti znaš o čemu pričam - rekao je Marko i gledao Teodoru pa je nastavio:

- Ne možete ništa da sakrijete, vi imate 360 kamere, mi sve vidimo i kada vi ne mislite da vidimo, mi vidimo, vaša veza je fetiš, nema utemeljenje u razumu, a nekako nas privlače, to su fetiši. Deluje mi da si se povukla od Filipa zbog Bebice, a moram da kažem, da stvari koje izgovori ljudima zbog odnosa sa Teorodom su užasne, ljudi kažuu kako jeste, ti si izvređao - rekao je Marko.

Voditeljka Dušica Jakovljević dala je reč Marku Đedoviću, kako bi se obratio Teodori Delić i Nenadu Macanoviću Bebici.

- Stari moji prijatelji, ne znam zašto ste ratoborni protiv mene, šta si zinula?! Ispala ti je bradavica, ne znam da li je to deo performansa - rekla je Milica.

- Ne znam zašto si ljuta na mene, što si se ugojila 20 kilograma - rekla je Teodora.

- Mene su ovi kadrovi podsetili na kadrove na one iz bazena sa Takijem - rekla je Milica.

- Da li su te podsetili kada si bila sa ženom u kadru - rekla je Teodora.

- Ti si se 10 dana nakon veridbe spanđala sa Filipom i radila šta si radila po izolaciji...Mene njegova porodica obožava, iako je rekao da sam dr*lja bespotrebno. Meni neko kada bi uvredio ćerku, zato i ne mogu da se spustim na vaš nivo na kom ste sada. Videla ti se bradavica i ribica, navikla si ti to na Ibarskoj, nastup ti je bio super, kao sa crncem - rekla je Milica.

Kako je u žiriju večerašnje "Novogodišnje Elitovizije" Milica Veličković, nastup Sofije Janićijević i Bore Terzića Terze svi su sa nestrpljenjem iščekivali.

Sofija i Terza su zajedno sa Milenom Kačavendom i Vanjom Živić izveli su pesmu "Poplava" koju u originalu pevaju Ministarke i Aco Pejović.

Njihov nastup možete pogledati u nastavku.

Nakon nastupa došao je red i na dugo očekivane komentare žirija.

- Zdravo oče moga deteta, kako si, je l' si dobro - pitala je Milica, a Terza je prišao i poljubio joj ruku.

- Dobro veče Sofija, šta ti je sa glasom?! Dve osobe su mi vređale ćerku - rekla je Milica.

- Ako možeš sa mnom da pričaš, ovaj razgovor je sada bitniji nego da se prepucavaš. Zbog čega ovo nije mesto da se dovodi dete. Ovo je itekako mesto da se dete viđa, ne znam zbog čega ne dozvoljavaš da je vidim. Ti si meni rekla da ne braniš da viđam dete - rekao je Terza.

- Napolju ne - rekla je Milica.

- Ne možeš da oblatiš, iznosiš neistine - rekao je Terza.

- Ja se sa tvojom porodicom ne čujem, tako je i najbolje - rekla je Milica.

Nakon nastupa na kojem su se predstavili Bora Terzić Terza, Sofija Janićijević, Milena Kačavenda i Vanja Živić, Milica Veličković kao stručni žiri je komentarisala Terzu i Sofiju:

- Ti znaš da ja imam u ugovoru da viđam svoje dete, meni nije jasno što je ne dovodiš ovde da je vidim - rekao je Terza.

- Videćeš je napolju - dodala je Milica.

- Govoriš kako će Barbara govoriti da joj je otac loš čovek, a kakva joj je majka - dodao je Terza.

- Mina je l se zakleo u dete da neće biti sa tobom, pa je bio sa tobom - dodala je Milica.

- Ti mene blatiš na tiktoku da bi zarađivala - dodao je Terza.

- Ja niti sam na tik toku, niti sam se pojaviljivala do sada - dodala je Milica.

Marko Đedović je tokom komentarsanja nastupa Milene KAčavende, Terze, Vanje Živić i Sofije, rešio da se obrati Mileni nakon što ga je pitala za čestitke:

- Nema čestitke od mene, čekao sam da sve prođe, to si nas namerno mučio - rekao je Marko.

- Ja se u ove stvari neću mešati, Terza i Milice, ja sam bio najgori što sam komentarisao, sada ćutim, samo moram da kažem da Milica može da bude loša majka, ne može žena koja je uz dete da bude loša majka. On je ušao da zaradi, a Milica čuva dete, sve razumem, ali morate da razgovarete - rekao je Đedović pa se obratio Mileni:

- Ja sam tebi pre ulaska rekao neke stvari, nemoj da se pecaš, ja se čujem sa Lazarom, sa Srđanom je sve u redu, ja ne pišem čestitke umesto Srđana, on piše sam. To su budalaštine, ja ne pišem čestitke, niti sam Toša, vi ste meni top, interesantniji ste od svih. Bila je priča u tiktoku Ane Ćurčić i sestre od jedne učesnice, znaš Srđana, njega to ne zanima. Ulazak one osobe je blamčina teška, ti si pokazala sve, sve što su radili Ane i Zvezdan su raskrinkan, ti imaš ozbiljna mu*a a oni jedu sami svoja go*na, ko im je*e mater, ništa nije istina, ja se sa svima čujem, sve vam želim najbolje - rekao je Marko.

Ivana Šopić se uključila uživo iz bekstejdža sa Janjušem, Miljanom i Urošem.

- Terza moram da te pitam, ti si se spremio na duel sa Milicom - upitala je Ivana.

- Sada kada sam se vratio, nisam besan, nisam ljut, znao sam da će ona ovako da se ponaša, ona je meni rekla da dozvoljava da viđam dete, a ne dovodi je ovde. Pokazao sam joj sve, ona ne želi da ja viđam svoje dete, ona ne želi dobro Barbari, ako Veliki šef da, ja ću ići sigurno, moram da kažem da nije ona ravodušna, verujem da me ne gleda kao neprijatelja, i nadam se da će me pustiti da dođem na rođendan, moja porodica ima tradiciju, imamo staro kumstvo, i mi to poštujemo, i to me boli, verujem da ni mom ocu nije lako- rekao je Terza.

- Ona zna šta je BFF, treba da se zna da je dobra majka, a to što sam joj ja kriva, evo izvini Milice, ja ću da ti plaćam alimentaciju. Moram da kažem da sam njemu zamerila što ju je vređao, on mora da nađe rešenje za to - rekla je Sofija.

Uroš Stanić seo je sa Filipom Đukićem i Majom Marinković, te im je tako sasuo u lice šta misli.

- Napravio si da je ona dr*lja, a on alfa mužijak - rekao je Uroš.

- Praviš mi klipove ovde, hoćeš da ti iščupam trepavice. Ma*š tamo đubre, ja da mu budem devojka?! - rekla je Maja.

- Da, ona samo čeka da ti to prvi kažeš. Dodirujete se po telu ispod pokrivača i ljubite se. Ona hoće s tobom u vezu - rekao je Uroš.

Rada Todorović, Nerio Ružanji i Hana Duvnjak naredni su učesnici koji su nastupali na večerašnjoj "Novogodišnjoj Elitoviziji".

Oni su na glamuroznoj Pinkovoj sceni zveli pesmu Teodore Džehverović i DJ Taza „Gledaj mene“.

Potom su usledili komentari žirija koje su svi čekali.

- Kad je tvoja majka bila sa mnom u rijalitiju, ona te je branila, ti si imao 10 godina. Branila te je tada, čak se i potukla tada jednom. Svaka vam čast! - rekao je Mladen.

- Bivša drugarica me već gleda. Top ste mi bili, nemam šta ja tu da kažem. Ne mogu ja ništa ružno da kažem, zanimljivi ste, mladalačka pesma, vi ste mladi. Znam da si kuknjala i bila si uplašena da li se zaljubio u Radu. Videli smo juče da je sve kako treba, videli smo Ariju - rekao je Đedović.

- Rado, ti si meni otkriće večeri, rijalitija. Mnogo si lepša i zgodnija uživo...Svaka ti čast! Grmiš, aktiviraj se malo, ne moraš da komentarišeš, samo vodi računa s kim provodiš vreme. Imate divnu ćerkicu, nadam se da ćete rešiti sve porodične odnose, ako vam treba ovakvo blamiranje kao meni, to vam ne treba. Ja nikada nisam videla da je tvoja majka uvredila ćerku - rekla je Milica.

- Onda nisi gledala - rekao je Đedović.

Naredni nastup bio je rezervisan za Minu Vršbaški, Viktora Gagića i Danila Virijevića.

Njih troje izveli su jednu od najlepših balada "Sve još miriše na nju", koju u originalu peva "Parni valjak".Njih troje su na scenu izašli kao pravi rokeri, a Mina je prva krenula da peva, a za njom i Dača i Viktor

- Dača kida kako peva - rekao je Mladen.

- Moram da kažem da kidate, Dača je ozbiljan pevač, a mene je penzionisao, biću pristrasan kako Zoka kaže, a Mina i Viktor je meni ozbiljan - rekao je Đedović.

- Mina je rekla u kameru, obraćala mi se u kameru, da sam joj ja prijateljica, ali nemam ja ništa protiv toga, ne znam što si me pominjala u svađama sa Terzom, a on može da bude sa kim god hoće. Moram da kažem da si ti čitala moje poruke, ali on i ja smo se tek sada dogovorili, pre rijalitija nije bilo ništa. Valjda vas ljubav ponese, ti si čitala naše poruke - rekla je Milica.

- Jesam - dodala je Mina.

Sledeći nastup bio je rezervisan za jedan od najčudnijih spojeva koji se desio u "Eliti 9", Jovana Rajića i Milosavu Pravilović.

Oni su ovoga puta publiku i žiri obradovali pesmom legendarnog Šabana Bajramovića "Kerta mange daje".

Nakon što su završili svoj nastup, Jovan i Milosava bili su spremni da se suoče sa komentarima žirija.

- On mi stalno izlazi, klipovi, humor, na zavidnom nivou. Ti i Bora ste kraljevi Železnika. Milosava, svaka čast, kako dominiraš. Reci mi samo, kako je biti tašta Ivana Marinkovića - rekao je Mladen.

- Nećemo ništa loše da kažemo, dobro je sve - rekla je Milosava.

- Milosava je neko ko je po prvom pojavljivanju osvojila sve moje simpatije. Žena koja je totalno prirodna, neko ko zna da pokaže taj vedar duh, navijam za vas kao par do kraja rijalitija - rekla je Žana.

Poslednji nastup večeras na "Novogodišnjoj Elitovziji" imale su Sunčica Bajić, Dušica Đokić, Vanja Prodanović i Anastasija Brčić.

Devojke su ove večeri izvele pesmu "Žene sa Balkana", koju u originalu pevaju Stoja i Mimi Mercedes. One su pevale sve zajedno, a Dušica se u jednom momentu skinula u triko.

Nakon ovog vatrenog nastupa, usledili su komentari žirija.

- Devojke ste prelepe, mogle ste mnogo više da pokažete na sceni osim toga. Dušice aktiviraj se, Vanja možeš mnogo toga, potencijal si. - rekla je Žana.

- Anastasija je l ćeš se pomiriti sa Borom, podsećaš me na Anđelu, super ste, vi ste sjajna, Dušice, kidaš kako izgledaš - rekla je Milica.

Ljubavni par Anita Stanojlović i Luka Vujović naredni su takmičari koji su nastupali na večerašnjoj "Novogodišnjoj Elitoviziji".

Ove večeri oni su se odlučili za pesmu koju u originalu izvodi Devito "Amsterdam".

Njihov nastup možete pogledati u nastavku.

Anita i Luka su odmah posle nastupa stali na veliku scenu da čuju komentare žirija.

- Mogu samo da kažem Anita da do sada nisi bila sa ovako ludim likom. Super ste bili, a da ste znali tekst, bili biste odlični - rekao je Toša.

- Meni ste bili super, nije bilo kako treba, ali je bilo ful. Poznajem Lukinu majku, Anitu sam upoznao na rođenju ćerke, dobiće od mene veliku ocenu - rekao je Mladen.

- Ovo je bio moj dugoočekivani nastup, žao mi je što sam zaista pljuvala Luku poslednjih mesec dana i pričala grozne stvari, on je car i pobednik. Skini masku pa da popričamo kao ljudi! Razočarao si sve moguće koje si mogao da razočaraš, niko te živ nije pozdravio, čestitku od kuma nisi dobio. Tužno je što si bio neko za koga je bilo reči pohvale da se kaže, sve što si uradio je palo u vodu. Nisam ja ta koja je obelodanila vesti koje su vezane za tvoju bivšu devojku Tanju, grozno je to što si uzeo novac da svedočiš lažno da se devojci oduzmu troje dece, što si bio u ljubavi tolikoj, a nakon toga si šurovao sa njenim mužem. Ti odlično znaš po onom zakonu, a to je da mogu da joj se oduzmu svo troje dece. Poznaješ nekoga sa Ohrida?! - rekla je Žana.

- Poznajem, da - rekao je Luka.

- Ibro te je pozdravio. Pravio si veridbu sa Tanjom, pa ništa nisi platio, kao i sada što ni sada nisi platio...Ti nisi dostojan da budeš prijatelj onih koje si imao, a ti znaš zašto. Ti si pronašao svog novog kuma, Ivana Marinkovića. Ti si rijaliti igrač, ali si ti najveći blam svih rijaliti igrača u veku vekova, to moraš da shvatiš. Ti si neko ko je imao ime ranije, neko ko nije Filipa Đukića nije ispoštovao - rekla je Žana.

Žana Omnia je komentarisala Luku Vujovića nakon njegovog nastupa:

- Ovo je bio moj dugo očekivani nastup, a moram da kažem da mi je drago što Luka priča da se ne poznajemo, pa se sada ne poznajemo jer ima masku. Luka presmešan si, razočarao si sve moguće, nisi dobio čestitku od kuma, nisi ispao prijatelj Filipu Đukiću, ti si imao nekada reči pohvale, sada je sve palo u vodu, Nisam ja ta koja je obelodanila vesti za tvoju bivšu devojku Tanju, sram te bilo što si uzeo novac da ženi oduzmu decu, šurovao si sa mužem žene sa kojom si bio. Pozdravljaju te ljudi, neko sa Ohrida, Ibro, koji je pravio veridbu sa Tanjom, koja ima troje dece - rekla je Žana.

- Staviću te ja na mesto kada završiš - rekao je Luka.

- Nema ti mene gde da staviš, mi se ne poznajemo, ti si rijaliti igrač a ti si najveći blam svih rijaliti igrača, jer si ti neko ko je imao ime ranije, neko ko prijatelje nisi ispoštova, a ako ti je to dobro, ti si Luka lujka, i pristaješ Aniti, koja se srozala zajedno sa tobom, a bila je neko. Vrati kapu na glavu jer se mi ne poznajemo - rekla je Žana.

- Sada ću ja da odgovorim Žani Omniji - rekao je Luka

Milica Veličković je komentarisala nastup Anite Stanojlović i Luke Vujovića, te je rešila da se suoči sa Anitom nakon reči koje je iznela o njoj:

- Pazi šta pričaš, da ne krenem i ja, pa da imaš da tužiš - rekoa je Luka.

- Luka, tebe niko nije tužio, ne znam šta mi mafijaš i da mi se brecaš! Ja ništa nisam ni rekla osim da je bila sa oženjenim čovekom s dvoje dece, nikada to ne bih rekla jer je to javna ličnost! To je jako bolesno i ružno što si rekla. To što si bila s nekim likom trudna sa Aleksejem, ne znači da bih i ja bila. Nemam šta da se stidim od Anđela, sve i da je tako - rekla je Milica.

- Ja sam rekla da ne znam da li je to istina i da ne mogu da te krivim, samo sam prenela - rekla je Anita.

- Tri različite priče su bile, ti si uklopila u jednu i nabila. Ne kažem da si slagala da se nije desio moj i tvoj razgovor, ti si iz našeg razgovora sklopila jednu priču. Da mi je Maja rekla to, to, to i to, ja ne mogu da znam o tome, kao što i ne znam...Jeste bilo ono što sam ja rekao tebi, ali da nije bilo tako kao što si prenela i Miljana ispričala, da se ne radi u trudnoći - rekao je Đedović.

- Da li ste vi normalni, Baja je demantovao da je bolestan i tebe i Biljanu - rekao je Đedović.

- On je to rekao?! Evo nek bude i da to nije istina - rekao je Vujović.

Muški trio Miki Dudić, Murat Asylguzhin i Lepi Mića sledeći su nastupali na večerašnjoj "Novogodišnjoj Elitoviziji".

Oni su ovoga puta izveli pesmu "Crna ruža" koju je u originalu pevao legendarni Halid Bešlić i dobili zaslužene ovacije publike.

Njihov nastup možete pogledati u nastavku.

Odmah nakon što su završili svoj nastup, Miki, Murat i Mića saslušali su komentare žirija.

- Ja se nadam da su Zlata i Hasan ponosni i konačno da naš Mlađa čuje pesmu koju voli - rekao je Toša.

- Meni ovo nije jasno. Ja sam bio četiri sezone u rijalitiju, moje roditelje niko nije video, večeras sam se izgubio - rekao je Mladen.

- Ja moram da pohvalim ovu ekipu zbog Miće. Mića je neko koga sam slušala pre 30 godina. Od 15 ili 16 godine sam krenula...Čovek je pevao najvećim gradskim glavama i bio je fantastičan, uvek je bio duhovit i zabavan - rekla je Žana.

- Top ste momci, mladići i ovako se učestvuje kada imate decu i unuku kod kuće i ne brukate ih - rekla je Milica.

Naredni su na veliku scenu izašli Jovana Tomić Matora, Dragana Stojančević, Ivan Marinković i Ilija Pečenica.

Njih četvoro su odabrali pesmu "Wild dances" koju u originalu izvodi Ruslana, i sa kojom je odnela pobedu na Evroviziji 2004. godine. Matora je preuzela glavnu ulogu u nastupu, dok su je cimeri pratili.

Njihov nastup možete pogledati u nastavku.

Nakon nastupa, oni su dobili ovacije publike, a onda je žiri dao svoje komentare.

- Bili ste super, Matora najbolja si - rekao je Toša.

- Ilija zlatna makazo Beograda, žene su su bez frizura dok si ovde, Matora je moja drugarica, ona i ja se znamo sto godina, super si mi, volim te. Moj veliki prijatelj Ivan Marinković - rekao je Mladen.

Sledeći su na veliku Pinkovu scenu izašli potencijalni budući partneri Aneli Ahmić i Anđelo Ranković.

Oni su otpevali pesmu Ane Nikolić "Januar", a publika i žiri su ih pratili u stopu i čekali šta će se desiti na bini koja je gorela od varnica.

Nakon ovog nastupa, usledili su komentari žirija koje su svi čekali.

- Aneli, što si se naljutila na mene - pitala je Milica.

- Jesam, čujem da si rekla da nisam dobra majka jer sam ovde - rekla je Aneli.

- To je moje mišljenje za svaku majku koja je ikada ušla u rijaliti, ja sam tebi to rekla i pre ulaska - rekla je Milica.

- Došla si ovde, pričaš ono za Janjuša, kao ti se prvi put oglašavaš sada. Na početku si rekla da sam ja tvoja drugarica, mogla bih i ja da pričam neke gluposti, a ti pričaš, pričaj o sebi - rekla je Aneli.

- Vi svi kada uđete u rijaliti, vi se niti vidite, niti se čujete. Ja protiv tebe nemam ništa, čak su mi svi tvoji pisali, a veruj mi da ti majka nije ništa rekla. Ne znam šta mi se brecaš - rekla je Milica.

- Janjuš i ja se družimo pet, šest godina, što nije do sada rekao?! Druga situacija koja se dešava zbog tebe jer sam tebe štitila, Anđelu i sebi sam napravila životni problem. Zbog nedavanja odgovora i poruka, zakačila sam se sa ljudima i krenuli su da iznose situacije koje su se pomešale. Vi ste u gov*ima do guše, batalite se vi Milice. Mene je majčinstvo promenilo, za razliku od drugih ljudi...Drago mi je da te vidim, ne znam odakle ti ideja da se ti nekome izvinjavaš i bilo šta, sebe degradiraš zbog nekih ličnosti, niti je meni Terza bilo ko - rekla je Milica.

Tanja Stijelja Boginja, Sandra Todić i Sale Luks naredni su takmičari koji su nastupali na večerašnjoj "Novogodišnjoj Elitoviziji".

Odmah nakon nastupa usledili su i više nego interesantni komentari žirija.

- Odlični ste bili, ovo je taman za pet ujutru - rekao je Mladen.

Sledeće su na scenu izašle prijateljice iz "Elite 9" Jovana Mitić advokatica i Iva Stupar. One su zapalile scenu izvođenjem pesme "Çok Güzel" Tee Tairović.

Kada su završile svoj performans Iva i Jovana saslušale su komentare žirija.

- Odlična si, zapamtio sam te. Predzadnje ste, glasao sam malo pre, hteo sam da dam veliku ocenu - rekao je Mladen.

- Super je bilo - rekao je Đedović.

Drugi su na veliku Pinkovu scenu izašli Aleksandra Jakšić i Milan Stojičković. Razdragani i veseli, odlučili su da ovu noć učine posebnom.

Oni su za ovu "Novogodišnju Elitoviziju" odabrali pesmu grupe "Fanki G" - U tvojim kolima. Njih dvoje su opušteni izašli na scenu gde su pozalai sebe u najboljem svetlu.

- Top ste, energija vam je top - rekla je Žana.

- Top ste, izgledaš sjajno super si - rekla je Milica,

Voditeljka Dušica Jakovljević saopštila je da se počinje s glasanjem, pa je tako prvo počeo novinarski žiri.

Nakon glasanja novinarskog žirija, pobednici su Maja Marinković, Asmin Durdžić i Bora Santana, kojima su voditeljke Ana Radulović i Ivana Šopić.

Došlo je vreme da saznamo ko su pobednici Fejsbuk glasanja na prvoj "Elitoviziji" u najgledanijem rijalitiju ''Elita 9'' . Publika je cele noći vredno glasala, a voditeljka Dušica Jakovljević je otkrila ko je osvojio najviše glasova.

- Pobednici su Asmin, Maja i Bora - rekla je Dušica.

Voditeljke Ana Radulović i Ivana Šopić su im uručile vrednu nagradu. Oni su se zagrlili i počeli da skaču od sreće.

I korisnici društvene mreže Instagram imali su priliku da večeras glasaju za svoje favorite. Voditeljka Dušica Jakovljević saopštila je rezultate.

Aneli Ahmić i Anđelo Ranković su bili pobednici publike koja je glasala putem Instagrama, a voditeljke Ivana Šopić i Ana Radulović su im uručile nagrade. Oni nisu mogli da veruju da su pobedili, a zahvalili su se svima koji su glasali za njih.

Večeras se u Šimanovcu održala i prva ''Elitovizija'' u devetoj sezoni najgledanijeg rijalitija, a publika je za najbolji nastup i svoje favorite imala prava da glasa i putem društvenih mreža, te vam donosimo rezulatate s društvene mreže Tik Tok.

Naime, voditeljka Dušica Jakovljević pročitala je glasove i otkrila da su pobednici Tik Tok glasanja Aneli i Anđelo a potom su im Ana Radulović i Ivana Šopići uručile bogatu nagradu.

Došlo je vreme da publika i takmičari saznaju ko je ostavio najjači utisak na stručni žiri koji su činili Marko Đedović, Žana Omnia, Milica Veličković, Mladen Vuletić i Toša.

Svaki član stručnog žirija podelio je svoje poene, a najviše bodova osvojili su Miljana Kulić, Uroš Stanić i Marko Janjušević Janjuš.

Došlo je vreme da saznamo i ko će poneti najvredniju nagradu na prvoj "Elitoviziji" u devetoj sezoni najgledanijeg rijalitija u regionu. Takmičari i publika su nestrpljivo čekali da čuju ko su pobednici SMS glasova.

Voditeljka Dušica Jakovljević je otkrila koleginicama Ivani Šopić i Ani Radulović da su pobedu odneli Anita Stanojlović i Luka Vujovića.

Autor: S.Z.