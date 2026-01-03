POŠTO NAM JE NAŠA SNAJKICA DODELILA TITULU 'ALKOHOLIČARKI'... Zlata priznala da jedva čeka da Peja veri Enu, drugarica Goca je podsetila na javnu uvredu Čolićeve, a evo kako je ona reagovala

Ovo niko nije očekivao!

Poznate pevačice i bliske prijateljice Zlata Petrović i Goca Božinovska bile su gošće emisije ''Magazin In'' i tom prilikom se, između ostalog, dotakla uvrede koju je Ena Čolić izrekla na njihov račun tokom učešća u Eliti, a tiče se njihovog konzumiranja alkohola, o čemu su one takođe sada otvoreno govorile.

Zlata je najpre otkrila da jedva čeka da njen sin Jovan Pejić Peja veri Enu Čolić.

- Ja pridajem veliku pažnju Božiću jer mi dolaze deca, svi smo skupa tu. Naravno da će doći i Ena i Peja. Ja sam najsrećnija žena, veruj mi. Stvarno sam srećna, ja jedva čekam da se oni vere, da dočekam unuče od mog Jovana i da mi se želje ispune - rekla je Zlata, a onda se našalila.

- Mene i Gocu stalno ljudi nazivaju pijanicama, alkoholičarkama... Ne želim da se pravdam, evo ja bez bureta rakije ne izlazim iz kuće, šta da kažem drugo, smešno! - poručila je pevačica, a Goca se nadovezala.

- Pošto nam je naša snajkica Ena dodelila titulu alkoholičarki, ja kažem da ne posustajem ni u ovoj godini - našalila se Goca, a Zlata je pokušavala da opravda potencijalnu snajku.

- Ma nema veze, takva je bila situacija - rekla je Zlata, a Goca je dodala:

- Nije mnogo promašila, ali promašila je piće, bolje da je rekla rakiju, vino... - poručila je Božinovska.

- Ja znam gde je moja granica u svemu, tako i u alkoholu, mislim da nisam neke gluposti pravila - rekla je Zlata.

- Nemam ono da padam, da mi se smeju deca, ali ja ujutru ustanem, skuvam kaficu, popijem jednu, dve rakijice... Popodne ću ručati i popiti vino ili pivo - dodala je Goca.

- Ja kod kuće ne pije, ali to je dobro, svi kažu da valja - našalila se Zlata.

Autor: M.K.