AKTUELNO

Domaći

POŠTO NAM JE NAŠA SNAJKICA DODELILA TITULU 'ALKOHOLIČARKI'... Zlata priznala da jedva čeka da Peja veri Enu, drugarica Goca je podsetila na javnu uvredu Čolićeve, a evo kako je ona reagovala

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, privatna arhiva ||

Ovo niko nije očekivao!

Poznate pevačice i bliske prijateljice Zlata Petrović i Goca Božinovska bile su gošće emisije ''Magazin In'' i tom prilikom se, između ostalog, dotakla uvrede koju je Ena Čolić izrekla na njihov račun tokom učešća u Eliti, a tiče se njihovog konzumiranja alkohola, o čemu su one takođe sada otvoreno govorile.

Zlata je najpre otkrila da jedva čeka da njen sin Jovan Pejić Peja veri Enu Čolić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja pridajem veliku pažnju Božiću jer mi dolaze deca, svi smo skupa tu. Naravno da će doći i Ena i Peja. Ja sam najsrećnija žena, veruj mi. Stvarno sam srećna, ja jedva čekam da se oni vere, da dočekam unuče od mog Jovana i da mi se želje ispune - rekla je Zlata, a onda se našalila.

- Mene i Gocu stalno ljudi nazivaju pijanicama, alkoholičarkama... Ne želim da se pravdam, evo ja bez bureta rakije ne izlazim iz kuće, šta da kažem drugo, smešno! - poručila je pevačica, a Goca se nadovezala.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pošto nam je naša snajkica Ena dodelila titulu alkoholičarki, ja kažem da ne posustajem ni u ovoj godini - našalila se Goca, a Zlata je pokušavala da opravda potencijalnu snajku.

- Ma nema veze, takva je bila situacija - rekla je Zlata, a Goca je dodala:

- Nije mnogo promašila, ali promašila je piće, bolje da je rekla rakiju, vino... - poručila je Božinovska.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja znam gde je moja granica u svemu, tako i u alkoholu, mislim da nisam neke gluposti pravila - rekla je Zlata.

- Nemam ono da padam, da mi se smeju deca, ali ja ujutru ustanem, skuvam kaficu, popijem jednu, dve rakijice... Popodne ću ručati i popiti vino ili pivo - dodala je Goca.

- Ja kod kuće ne pije, ali to je dobro, svi kažu da valja - našalila se Zlata.

Autor: M.K.

#Ena Čolić

#Goca Božinovska

#Jovan Pejić Peja

#Snajka

#Zlata Petrović

#alkoholičarke

POVEZANE VESTI

Domaći

SADA JE SVE JASNO: Maja priznala da li je pala na Asminov šarm, pa pomenula Staniju i njegov sukob sa Aneli (VIDEO)

Domaći

NOA JE LJUT NA TEBE: Biljana očitala lekciju Luki, otkrila mu šta je Baja poručio, pomenula Anitu, pa priznala da se druži sa Durdžićima (VIDEO)

Zadruga

PTICE NA GRANI ZNAJU KOLIKA JE NAŠA NETRPELJIVOST! Matora razdelila budžete, a ovom učesniku oprostila sve! (VIDEO)

Domaći

Marija Šerifović pitala ChatGPT ko je ona, odgovor je odmah podelila sa svima: Dobro jutro (FOTO)

Domaći

ŠOK! Asmin otkrio da je koketirao sa Teodorom, ona promenila sve boje, a onda je Dača progovorio o njenim emocijama prema Filipu: TO TRAJE... (VIDEO)

Domaći

Mučno mi je... Mimina drugarica oplela po Gruji, pa otkrila sa kojim takmičarom želi da je vidi u vezi