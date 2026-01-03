AKTUELNO

OVO NISTE IMALI PRILIKU DA VIDITE NA KAMERAMA: Pogledajte prvu reakciju Milice Veličković kad je sinoć ugledala Terzu i Sofiju na bini pred njihov nastup na Elitoviziji! (VIDEO)

Šok!

Tokom noći za nama, održana je prva Elitovizija u ''Eliti 9''. Članovi stručnog žirija bili su Milica Veličković, Marko Đedović, Mladen Vuletić, Žana Omnia i robot Toša.

Ono što su gledaoci s netrpljenjem iščekivali je trenutak suočavanja Milice Veličković i oca njenog deteta i bivšeg partnera Borislava Terzića Terze, s obzirom na da je njihov odnos veoma napet.

Noć nakon Elitovizije svi pričaju o njihovom verbalnom okršaju, koji je podigao veliku prašinu, a ono što gledaoci nisu imali priliku da vide je kako je ona izgledala kada je bivšeg ugledala na sceni sa njegovom sadašnjom Sofijom Janićijević.

Portal Pink.rs našao se u pravo vreme na pravom mestu, te smo uhvatili Milicu kako posmatra svog bivšeg, a po njenom izrazu lica se videlo da se već tad naoštrila da mu saspe sve u lice, nakon što završi performans.

Kako je Milica izgledala kada je Terzu prvi put ugledala na sceni Elitovizije, pogledajte ispod teksta:

