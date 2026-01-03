AKTUELNO

Domaći

NJEN SUD SU SVI ČEKALI: Nakon žestokog suočavanja Luke i Žane, za Pink.rs se HITNO oglasila njegova majka Biljana! Evo šta je imala da kaže!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, Privatna arhiva ||

Nije se libila da iskaže svoj stav!

Tokom Elitovizije koja se sinoć održala, došlo je do žestoke verbalne rasprave između Žane Omnie i Luke Vujovića. Tom prilikom, ona je izrekla brojne tvrdnje, koje je on tom prilikom demantovao.

- Ovo je bio moj dugo očekivani nastup, a moram da kažem da mi je drago što Luka priča da se ne poznajemo, pa se sada ne poznajemo jer ima masku. Luka presmešan si, razočarao si sve moguće, nisi dobio čestitku od kuma, nisi ispao prijatelj Filipu Đukiću, ti si imao nekada reči pohvale, sada je sve palo u vodu, Nisam ja ta koja je obelodanila vesti za tvoju bivšu devojku Tanju, sram te bilo što si uzeo novac da ženi oduzmu decu, šurovao si sa mužem žene sa kojom si bio. Pozdravljaju te ljudi, neko sa Ohrida, Ibro, koji je pravio veridbu sa Tanjom, koja ima troje dece - rekla je Žana.

Foto: TV Pink Printscreen

pročitajte još

TI SI ANELIN PIJUN: Žana postavila Luku na svoje mesto, prozvala ga za ponašanje i pomenula NJEGOVOG KUMA (VIDEO)

Foto: privatna arhiva

Tim povodom, za portal Pink.rs oglasila se Lukina mama Biljana Vujović, koja je prokomentarisala novonastalu situaciju.

Gledam kao i na sve rasprave ostalih ljudi. Ne poznajem Žanu, a Luka ima dovoljno godina da se odbrani od laži, a to smo upravo noćas gledali. Osim Mladena Vuletića ni sa kim nisam kafu popila i jedino za njega mogu da kažem da je bio maestralan i kao uvek duhovit. Čovek koji ne igra spolja rijaliti. A sto se Elitovizije same tiče , bez obzira na debakl u smislu zaboravljenja teksta videlo se kome narod veruje i koga podržava i voli čak i kada greši. Na kraju krajeva...svi smo mi mali, jedino je Bog veliki. I ne bih da preuzimam njegovu ulogu , on to najbolje radi - istakla je Biljana.

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

NJEN SUD SU SVI ČEKALI: Nakon brojnih osuda učesnika, Biljana Vujović otkrila kakvo mišljenje sad ima o vezi Luke i Anite, pa se osvrnula na Filipa Đu

Domaći

TO GOVORI O NJIHOVIM KOMPLEKSIMA I OGRANIČENJIMA: Nakon uvreda koje su Maja i Aneli uputile na njen račun, za Pink.rs se oglasila i Anitina drugarica

Domaći

HITNO OGLAŠAVANJE ASMINOVE SESTRE: Minka rešila da progovori o ljubavnom brodolomu svog brata! Evo šta nakon svega ima da kaže za Staniju! (VIDEO)

Domaći

KRATKO I JASNO! Nakon što je Aneli dala reč da je definitivno stavila TAČKU na odnos sa Janjušem, za Pink.rs se oglasila njena sestra Sita, pa imala d

Domaći

HITNO OGLAŠAVANJE BILJANE VUJOVIĆ! Nakon što je Aneli izrekla salvu uvreda na njen račun, pa razvezala o njoj i Luki: On će izaći kao NAJVEĆI LUZER

Domaći

Ona je ispala žrtva: Hitno oglašavanje Brankine majke nakon sukoba sa Ivanom! Dala svoj sud o njihovom odnosu!