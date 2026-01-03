NJEN SUD SU SVI ČEKALI: Nakon žestokog suočavanja Luke i Žane, za Pink.rs se HITNO oglasila njegova majka Biljana! Evo šta je imala da kaže!

Nije se libila da iskaže svoj stav!

Tokom Elitovizije koja se sinoć održala, došlo je do žestoke verbalne rasprave između Žane Omnie i Luke Vujovića. Tom prilikom, ona je izrekla brojne tvrdnje, koje je on tom prilikom demantovao.

- Ovo je bio moj dugo očekivani nastup, a moram da kažem da mi je drago što Luka priča da se ne poznajemo, pa se sada ne poznajemo jer ima masku. Luka presmešan si, razočarao si sve moguće, nisi dobio čestitku od kuma, nisi ispao prijatelj Filipu Đukiću, ti si imao nekada reči pohvale, sada je sve palo u vodu, Nisam ja ta koja je obelodanila vesti za tvoju bivšu devojku Tanju, sram te bilo što si uzeo novac da ženi oduzmu decu, šurovao si sa mužem žene sa kojom si bio. Pozdravljaju te ljudi, neko sa Ohrida, Ibro, koji je pravio veridbu sa Tanjom, koja ima troje dece - rekla je Žana.

Tim povodom, za portal Pink.rs oglasila se Lukina mama Biljana Vujović, koja je prokomentarisala novonastalu situaciju.

Gledam kao i na sve rasprave ostalih ljudi. Ne poznajem Žanu, a Luka ima dovoljno godina da se odbrani od laži, a to smo upravo noćas gledali. Osim Mladena Vuletića ni sa kim nisam kafu popila i jedino za njega mogu da kažem da je bio maestralan i kao uvek duhovit. Čovek koji ne igra spolja rijaliti. A sto se Elitovizije same tiče , bez obzira na debakl u smislu zaboravljenja teksta videlo se kome narod veruje i koga podržava i voli čak i kada greši. Na kraju krajeva...svi smo mi mali, jedino je Bog veliki. I ne bih da preuzimam njegovu ulogu , on to najbolje radi - istakla je Biljana.

Autor: S.Z.