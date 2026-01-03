BRUTALNIJA NEGO IKAD: Slađa Poršelina žestoko oplela po Milici Veličković, pa istakla da je bila jedina svetla tačka među njegovim ljubavnim izborima: ONE SU BLAMOLINE, A JEDINO MENE JE PORODICA TERZIĆ PODRŽAVALA

Bez dlake na jeziku!

Tokom Elizovizije koja se sinoć održala, došlo je do žestoke rasprave između Milice Veličković i Borislava Terzića Terze.

Gledaoci su pomno pratili svaki detalj žučnog sukoba, a među bivšim partnerima došlo je do brojnih optužbi, te nikako nisu uspeli da reše svoje nesuglasice i pronađu zajednički jezik.

Svoj stav o novonastaloj situaciji za portal Pink.rs dala je Slađana Poršelina Lazić, koja nije imala zadršku u komentarisanju ove situacije.

Pošelina nije imala dlake na jeziku dok je komentarisala situaciju u kojoj se nalazi njen bivši partner.

- Milica je po ko zna koji put pokazala da nije imuna na Terzu i da bi mu se se vratila, ali ne znam koji muškarac bi želeo budalu pored sebe. Zvala me je ''Blamolina'' i rekla da mi Terza vrati odelo, to ćemo se dogovoriti on i ja. Nema zle krvi između njega i mene, pa ćemo se on i ja dogovoriti. Ja sam mu poželela sreću sa Sofijom, pogotovo kad sam videla onu po*no akciju, što je dostojanstvena Sofija imala sa njim. Što se Mice trice, sigurice tiče, moram da kažem da je evidentno da je niko neće, pa preko Terze pokušava koristeći deta, da mu uzme novac. Letos sam svakodnevno doživljavala traume, jer nam Milica nije dozvoljavala da živimo. Jedino što želi je da mu se vrati i da nastave gde su stali. Imam u glavi jednu teoriju, a to je da će Sofija iskoristiti njega, da će mu se osvetiti. Na kraju, pororica će biti na okupu, mislim na Milicu i njihovo dete. Terza nema sreće sa ženama, jedina sreća sam mu bila ja i jedino mene je njegova porodica htela da prihvati. Kad vidim kako se raspravlja sa Milicom, s onim žarom kad se raspravljaju, ima nade da se pomire. Ja sam Poršelina, a Milica i Sofija su Blamoline. One su mi uzele tu titulu. Us*ao se sebi u život, za ceo život - istakla je Slađa Poršelina.

Autor: S.Z.