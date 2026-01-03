AKTUELNO

ONA ROSPIJA GA HUŠKA PROTIV MILICE: Ana Spasojević žestoko udarila po Sofiji, pa istakla da je Terza rasplamsao rat sa Veličkovićevom, upravo zbog nje!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Nije se libila da iskaže svoj stav!

Tokom Elitovizije došlo je do žestoke rasprave izneđu bivših partnera Milice Veličković i Borislava Terzića Terze, te je došlo do veoma teških reči.

Za portal Pink.rs oglasila se Ana Spasojević, Terzina drugarica, koja ovog puta nije u potpunosti zauzela njegovu stranu, te je iznela zamerku na njegov račun zbog neprikladnih reči izgovorenih majci svog deteta.

Foto: RED TV Printscreen/Pink.rs/E-Stock

Spasoejevićeva je iskazala mišljenje da je njegov gnev prema Milici veći iz dana u dan, upravo zbog toga jer na njega pritisak vršnji sadašnja partnerka Sofija Janićinević.

- Jedino što mogu da kažem je da sam na Terzinoj strani, ali oni sinoć mi je bilo katastrofa. Milica nije u pravu ako mu ne da da dođe na krtenje. Po tome se vidi da mu tera inat. Za druge stvari je ona u pravu. Što se njega tiče, vidi se da želi da vidi dete, ali kada je reč o onim uvredama, evidentno je da ga ro*pija Sofija tera i huška da ih izgovara. On je bolesno zaljubljen u Sofiju, zato i slepo sluša šta mu ona govori - kazala je Ana.

Foto: Pink.rs

Autor: S.Z.

