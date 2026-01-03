ONA ROSPIJA GA HUŠKA PROTIV MILICE: Ana Spasojević žestoko udarila po Sofiji, pa istakla da je Terza rasplamsao rat sa Veličkovićevom, upravo zbog nje!

Nije se libila da iskaže svoj stav!

Tokom Elitovizije došlo je do žestoke rasprave izneđu bivših partnera Milice Veličković i Borislava Terzića Terze, te je došlo do veoma teških reči.

Za portal Pink.rs oglasila se Ana Spasojević, Terzina drugarica, koja ovog puta nije u potpunosti zauzela njegovu stranu, te je iznela zamerku na njegov račun zbog neprikladnih reči izgovorenih majci svog deteta.

Spasoejevićeva je iskazala mišljenje da je njegov gnev prema Milici veći iz dana u dan, upravo zbog toga jer na njega pritisak vršnji sadašnja partnerka Sofija Janićinević.

- Jedino što mogu da kažem je da sam na Terzinoj strani, ali oni sinoć mi je bilo katastrofa. Milica nije u pravu ako mu ne da da dođe na krtenje. Po tome se vidi da mu tera inat. Za druge stvari je ona u pravu. Što se njega tiče, vidi se da želi da vidi dete, ali kada je reč o onim uvredama, evidentno je da ga ro*pija Sofija tera i huška da ih izgovara. On je bolesno zaljubljen u Sofiju, zato i slepo sluša šta mu ona govori - kazala je Ana.

Autor: S.Z.