ZAHTEVAM DA JAVNO POTVRDI DA LI STOJI IZA IZREČENOG! Nakon Miličine tvrdnje da je Anita imala aferu sa oženjenim, oglasila se prijateljica Stanojlovićeve, pa istakla da ima keca u rukavu, koji bi RASKRINKAO Veličkovićevu! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Tokom Elitovizije, došlo je do žestoke prepirke između Milice Veličković, koja je bila deo stručnog žirija i Anite Stanojlović.

Naime, Milica je optužila Stanojlovićevu da je imala aferu sa oženjenim pevačem, što je ona oštro demantovala, a tim povodom se putem Anitinog zvaničnog Instagram profila oglasila njena prijateljica Tamara Radoman.

Tamara je javno zatražila od Veličkovićeve dokaze o tome što govori, ističući da priče ''rekla-kazala'', ne idu uvek uz istinu.

- Želim da Milica Veličković javno iznese svoje tvrdnje, kao i ime i prezime navodnog ''oženjenog'' muškarca iz Budve, koji, prema njenim rečima, ima svoje dece. Zahtevam njenu javnu izjavu u kojoj će jasno potvrditi da li stoji iza onoga što je iznela i da li tvrdi da je to istina?! Kao dokaz svojih navoda, očekujem konkretne materijale: poruke, snimke, svedočenja, prepiske, viđanja, udvaranja ili bilo šta slično. Ukoliko bismo se vodili principom ''rekla, kazala'', mediji bi bili preplavljeni neproverenim pričama i aferama. Posebno kada govorimo o temama sa tiktoka, uključujući i razne afere iz Crne Gore. Od Milice isključivo zahtevam da svoje navodne tvrdnje iznese javno i da ih potkrepi relevantnim dokazima. U suprotnom, biću prinuđena da u javnost iznesem jednu veoma ozbiljnu aferu, uz jasne i konkretne dokaze u vidu snimaka, fotografija i prepiski - istakla je Tamara, koja se dok je Anita u Eliti, oglašava na njenom zvaničnom Instagram nalogu.

