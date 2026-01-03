AKTUELNO

Domaći

ZAHTEVAM DA JAVNO POTVRDI DA LI STOJI IZA IZREČENOG! Nakon Miličine tvrdnje da je Anita imala aferu sa oženjenim, oglasila se prijateljica Stanojlovićeve, pa istakla da ima keca u rukavu, koji bi RASKRINKAO Veličkovićevu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Bez dlake na jeziku!

Tokom Elitovizije, došlo je do žestoke prepirke između Milice Veličković, koja je bila deo stručnog žirija i Anite Stanojlović.

Naime, Milica je optužila Stanojlovićevu da je imala aferu sa oženjenim pevačem, što je ona oštro demantovala, a tim povodom se putem Anitinog zvaničnog Instagram profila oglasila njena prijateljica Tamara Radoman.

Foto: TV Pink Printscreen

Tamara je javno zatražila od Veličkovićeve dokaze o tome što govori, ističući da priče ''rekla-kazala'', ne idu uvek uz istinu.

- Želim da Milica Veličković javno iznese svoje tvrdnje, kao i ime i prezime navodnog ''oženjenog'' muškarca iz Budve, koji, prema njenim rečima, ima svoje dece. Zahtevam njenu javnu izjavu u kojoj će jasno potvrditi da li stoji iza onoga što je iznela i da li tvrdi da je to istina?! Kao dokaz svojih navoda, očekujem konkretne materijale: poruke, snimke, svedočenja, prepiske, viđanja, udvaranja ili bilo šta slično. Ukoliko bismo se vodili principom ''rekla, kazala'', mediji bi bili preplavljeni neproverenim pričama i aferama. Posebno kada govorimo o temama sa tiktoka, uključujući i razne afere iz Crne Gore. Od Milice isključivo zahtevam da svoje navodne tvrdnje iznese javno i da ih potkrepi relevantnim dokazima. U suprotnom, biću prinuđena da u javnost iznesem jednu veoma ozbiljnu aferu, uz jasne i konkretne dokaze u vidu snimaka, fotografija i prepiski - istakla je Tamara, koja se dok je Anita u Eliti, oglašava na njenom zvaničnom Instagram nalogu.

Foto: privatna arhiva

Autor: S.Z.

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

RAZVEZALA JEZIK: Miljana istakla da Aneli spaja Maju sa Filipom kako bi je odvojila od Luke, pa iznela tvrdnju da bi Marinkovićeva bila sa Asminom! (V

Zadruga

'ZAPLAKALI SMO ZAJEDNO!' Terza i Milica otvorili dušu nakon RASKIDA, otkrili da li ima šanse da PODGREJU ljubav, on priznao da li je Danka na dobrom p

Domaći

MUK U KUĆI! Asmin nema komentar na Stanijin žuti karton, Kačavenda raskrinkala Anelinu aferu sa OŽENJENIM muškarcem: Pričalo se da mu je ukrala Roleks

Zadruga

SKLOPILI PRIMIRJE! Anđelo pružio Maji ruku pomirenja, otvorio sve karte, pa Anita istakla da sve loše ostavlja iza njih i odlučila se da napravi PRESE

Zadruga

ONA JE UTORAK DEVOJKA: Boginja istakla da je Filip iskoristio Vanju kako bi zadovoljio svoje potrebe, pa najavila žestoko suočavanje sa njom! (VIDEO)

Domaći

BRITKA SABLJA! Nakon Darjanove izjave da je Lakić OKRENUO LEĐA PORODICI zbog nje, oglasila se i Coka! Radumiroviću bi POZLILO da čuje šta je imala da