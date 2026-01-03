Tviteraši tvrde: Anita bila u šemi sa Reljom Popovićem?! Evo šta se piše na mrežama nakon što je Milica raskrinkala

AKTUELNO

Nakon suočavanja Milice Veličković i Anite Stanojlović na sinoćnjoj Elitoviziji nastao haos na mrežama!

Sinoćnja Elitovizija pomerila je i oborila sve rekorde gledanosti, ali je i uzburkala čitavu domaću javnost, s obzirom na to da je pored dobre muzike i plesa, bilo mnogo suočavanja koje je nacija mesecima čekala.

Te tako, Milica Veličković, bivša učesnica "Elite 8", suočila se sa svojom nekadašnjom drugaricom Anitom Stanojlović, nakon što je ona iznela da je čula priče da se Milica muvala sa Anđelom Rankovićem dok je bila u drugom stanju, te je tako optužila Stanojlovićevu da zna da je bila sa jednim oženjenim pevačem s domaće javne scene.

- Ja ništa nisam ni rekla osim da je bila sa oženjenim čovekom s dvoje dece, nikada to ne bih rekla jer je to javna ličnost! To je jako bolesno i ružno što si rekla. To što si bila s nekim likom trudna sa Aleksejem, ne znači da bih i ja bila. Nemam šta da se stidim od Anđela, sve i da je tako - rekla je Milica.

Ovo suočavanje pokrenulo je lavinu komentara na mrežama, te su tako korisnici društvenih mreža masovno počeli da povezuju Anitu sa poznatim pevačem Reljom Popovićem.

- Priča se da je Relja Popović bio u šemi sa Anitom ovo leto - napisao je korisnik društvene mreže "Iks" ("X").

