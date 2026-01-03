AKTUELNO

Domaći

Što ne kaže da ih je njegova devojka zatekla u stanu zajedno?! Nastavlja se rat Vanje i Žane: Omnia progovorila o drugaricinoj aferi s njenim bivšim mužem, pa priznala: Među nama nema tajni (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, TV Pink Printscreen ||

Tokom sinoćnje Elitovizije, nastao je potpuni haos kada je Žana Omnia otkrila da je jedino što ona i Vanja Živić dele, zapravo njen bivši suprug Bobanac, što je nešto kasnije Vanja demantovala, ali se Žana sada ponovo oglasila!

Žana je, naime, na mrežama otkrila sve detalje afere njenog bivšeg supruga Bobanca i Vanje Živić, otkrivši da ne može da veruje da je Vanja branila vezu njenog bivšeg muža i nepoznate devojke s obzirom na to da se upravo Vanja, kako Žana navodi, umešala u tu vezu.

- Gospođa Djordjević (smeh). Što ne kaže njegovoj devojci šta radi sa njenim dečkom i da ih je ista ta devojka zatekla u stanu zajedno kada nisu hteli devojci da otvore vrata. Između mene i mog bivšeg muža tajne ne postoje - napisala je Žana, a onda je dodala:

Ajde malo da je ubacimo u temu i da progovori. Ona brani vezu mog bivšeg muža. Mislim da treba njegovoj devojci da objasni njihov odnos i dečku sa kojim je bila deset godina, ne meni, ja sam zaista bivša. Predstavlja se kao njegova najbolja drugarica a šuruje sa Marinkovićem i deli hranu i cigarete sa njim, a isti taj Marinković mu je ćerku javno pljuvao i sve najgore o njoj pričao kao i o njemu. Toliko o njoj kao o bilo čijoj prijateljici.

Foto: privatna arhiva

Autor: Nikola Žugić

