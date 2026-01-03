AKTUELNO

Domaći

Jedva čeka za Uskrs da me udari ruskom salatom: Opšti haos u kući odabranih! Ori se zbog Maje i Filipa, Janjuš ih tera da uđu u vezu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos na sve strane!

U kući odabranih nastao je ozbiljan karambol zbog odnosa Maje Marinković i Filipa Đukića u koji se umešao i Marko Janjušević Janjuš i dao im zeleno svetlo da uđu u vezu.

- Dača priča kao da ja muvam mentalno zaostale devojke koje ne vide da sam folirant, prevarant i kontradiktoran. Kako one to ne vide? Je l' su obolele? - govorio je Filip.

- On je bio kontradiktoran prema Maji. On da je rekao da mu se ne sviđa nijedna, Vanja ga nije napadala, Sara ga nije napadala, a Maja je znala šta može da očekuje i nema pravo da mu zamera. Maja je kriva jer je dopustila da se opali sa njim, a zna da neće da bude sa njim. On je kriv za sebe jer će sad ovo da trpi. Meni devojka sutra neka kaže da sam obećavao, ja sam jadan da neću da budem u vezi i da imam s*ks, ali mogu da se ljubim na blic. Nema lažne nade - pričao je Janjuš.

pročitajte još

Što si bila sa mnom? Idi kod nekog ko ima stav: Maja ubacila Filipa u mašinu, pa povukla šok potez kad je on POLUDEO! (VIDEO)

- Janjuše, imaš 40 godina - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti si se ponizila za sve ove što su govorile da su utorak devojke - dodao je Janjuš.

- Tebe ovo boli kao da si se ti j*bao. Nemoj ti da se brineš za mene, a da si se brinuo za mene ranije bi pričao. Da li ti je jasno? - vikala je Maja.

pročitajte još

Sevaju varnice: Maja i Filip ne prestaju da se peckaju, Dača im doliva ulje na vatru! (VIDEO)

- On ti je adresa, to je tvoj partner, a sad ispada da sam ja kriv. Što ste pričali da ste drugovi? Što niste u vezi? Sad ćete da budete u vezi, a ne samo ja da naj*bem. Sad ima da budete u vezi - rekao je Janjuš.

- On je rekao da samo zbog ljubomore ne bi ušao u vezu. Znači ti bi bio - dodao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- Između njih ta hemija postoji, ja sam to video i u kupatilu. Ona je zaljubljena u njega, on nju radio. Samo je sa njom završavao - rekao je Janjuš.

- Ma gde je zaljubljena - dodao je Filip.

pročitajte još

Napeto do samog kraja: Elitovizija izazvala opštu pometnju u Beloj kući, Alibaba pokazao koliko je sujetan na Filipa Đukića! (VIDEO)

- Staću u Majinu odbranu, ona je rekla da neće biti ni sa kim ko je povezivan sa nekom devojkom - nastavio je Janjuš.

- Pokaži se, gospodine i kanali bivšu - dodala je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Zamisli da me udari ruskom, pa ona to jedva čeka vidi kako je srećna. Ona jedva čeka da me udara za Uskrs tortom, gibanicama i ruskom - govorio je Filip.

- Treba da prizna vezu i sačuva i tebe i njega, pa sad da ste tu u krevetu zajedno... Divota - rekao je Janjuš.

- Nećete vi Makicu, ja sam institucija - dodala je Maja.

- Jao Janjuše, evo ga onaj pogled - pričao je Đukić.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

OPŠTI HAOS U BELOJ KUĆI: Bojana zaratila sa učesnicima, Anita je optužila da je zaljubljena u nju! (VIDEO)

Domaći

Haos u Beloj kući! Janjuš pročitao Maju kao bukvar, pa otkrio zašto je iznenada počela da blati Alibabu: Objasni Staniji zašto si ga MUVALA (VIDEO)

Zadruga

Karambol u Eliti: Bukti nikad žešći rat Kačavende i Luke, umešali se Aneli i Janjuš, nastao haos! (VIDEO)

Zadruga

ORI SE BELA KUĆA! Aneli i Janjuš u brutalnom sukobu, pljušte uvrede na sve strane: Ti si NAJLOŠIJE stvorenje koje sam video, hoćeš da pričam o tvojim

Domaći

Ori se dvorište! Luks namerno došao da provocira Saru, ona ga PATOSIRALA uvredama (VIDEO)

Farma

Skandal za skandalom! Marko napao Barbi zbog uvreda, ona ga tera od sebe (VIDEO)