Jedva čeka za Uskrs da me udari ruskom salatom: Opšti haos u kući odabranih! Ori se zbog Maje i Filipa, Janjuš ih tera da uđu u vezu! (VIDEO)

Haos na sve strane!

U kući odabranih nastao je ozbiljan karambol zbog odnosa Maje Marinković i Filipa Đukića u koji se umešao i Marko Janjušević Janjuš i dao im zeleno svetlo da uđu u vezu.

- Dača priča kao da ja muvam mentalno zaostale devojke koje ne vide da sam folirant, prevarant i kontradiktoran. Kako one to ne vide? Je l' su obolele? - govorio je Filip.

- On je bio kontradiktoran prema Maji. On da je rekao da mu se ne sviđa nijedna, Vanja ga nije napadala, Sara ga nije napadala, a Maja je znala šta može da očekuje i nema pravo da mu zamera. Maja je kriva jer je dopustila da se opali sa njim, a zna da neće da bude sa njim. On je kriv za sebe jer će sad ovo da trpi. Meni devojka sutra neka kaže da sam obećavao, ja sam jadan da neću da budem u vezi i da imam s*ks, ali mogu da se ljubim na blic. Nema lažne nade - pričao je Janjuš.

- Janjuše, imaš 40 godina - rekla je Maja.

- Ti si se ponizila za sve ove što su govorile da su utorak devojke - dodao je Janjuš.

- Tebe ovo boli kao da si se ti j*bao. Nemoj ti da se brineš za mene, a da si se brinuo za mene ranije bi pričao. Da li ti je jasno? - vikala je Maja.

- On ti je adresa, to je tvoj partner, a sad ispada da sam ja kriv. Što ste pričali da ste drugovi? Što niste u vezi? Sad ćete da budete u vezi, a ne samo ja da naj*bem. Sad ima da budete u vezi - rekao je Janjuš.

- On je rekao da samo zbog ljubomore ne bi ušao u vezu. Znači ti bi bio - dodao je Dača.

- Između njih ta hemija postoji, ja sam to video i u kupatilu. Ona je zaljubljena u njega, on nju radio. Samo je sa njom završavao - rekao je Janjuš.

- Ma gde je zaljubljena - dodao je Filip.

- Staću u Majinu odbranu, ona je rekla da neće biti ni sa kim ko je povezivan sa nekom devojkom - nastavio je Janjuš.

- Pokaži se, gospodine i kanali bivšu - dodala je Maja.

- Zamisli da me udari ruskom, pa ona to jedva čeka vidi kako je srećna. Ona jedva čeka da me udara za Uskrs tortom, gibanicama i ruskom - govorio je Filip.

- Treba da prizna vezu i sačuva i tebe i njega, pa sad da ste tu u krevetu zajedno... Divota - rekao je Janjuš.

- Nećete vi Makicu, ja sam institucija - dodala je Maja.

- Jao Janjuše, evo ga onaj pogled - pričao je Đukić.

Autor: A. Nikolić