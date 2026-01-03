AKTUELNO

Kamo lepe sreće da nam je zet: U jeku skandala o Anitinoj navodnoj aferi sa Reljom Popovićem oglasila se njena majka! Isplivala javno prepiska (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić, pink.rs ||

Sinoćnja Elitovizija pomerila je i oborila sve rekorde gledanosti, ali je i uzburkala čitavu domaću javnost, s obzirom na to da je pored dobre muzike i plesa, bilo mnogo suočavanja koje je nacija mesecima čekala.

Najviše pažnje sinoć je privuklo obraćanje Milice Veličković nekadašnjoj drugarici Aniti Stanojlović, kad je otkrila da zna za Anitu aferu sa oženjenim pevačem koji ima dvoje dece.

- Ja ništa nisam ni rekla osim da je bila sa oženjenim čovekom s dvoje dece, nikada to ne bih rekla jer je to javna ličnost! To je jako bolesno i ružno što si rekla. To što si bila s nekim likom trudna sa Aleksejem, ne znači da bih i ja bila. Nemam šta da se stidim od Anđela, sve i da je tako - rekla je Milica.

Nakon toga krenula je lavina komentara na društvenim mrežama, gde su mnogi posumnjali da se radi o popularnom reperu Relji Popoviću.

Foto: Pink.rs, TV Pink Printscreen

Povodom navoda na društvenim mrežama oglasila se i Anitina drugarica Tamara Radoman, koja je podelila prepisku sa majkom pobednice "Elite 7", Anglinom.

- Šta su limiti? Šta su limiti? - napisala je Anitina majka.

- Čista budalaština, niđe veze - dodala je Tamara.

- Ma znam bre, nego je l' moguće da je ovoliko mrze i dokle ide ljubomora? Bukvalno je razapinju kao da je ubila čoveka i ko sve sebi daje za pravo nju da komentariše ja ne mogu da verujem... Ali kamo lepe sreće da je slobodan i da nam je zet - napisala je Angelina u porukama koje su objavljene na zvaničnom profilu Anite Stanojlović-

Foto: Instagram.com

Autor: A. Nikolić

#Anita Stanojlović

#ELITA

#Relja Popović

