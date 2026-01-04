Muk u kući! Terza progovorio o suočavanju sa Milicom, evo šta ga najviše boli (VIDEO)

Šok!

Luka Vujović započeo je Igru istine, pa je tako prvo pitanje postavio Bori Terziću Terzi.

- Voleo bih da kažeš šta ti leži na srcu i koliko te je sve sinoć povredilo nakon toga što si video da ne postoji razlog neki zbog kog nisi video ćerkicu već četiri meseca - pitao je Luka.

- Imao sam veliki pritisak, vidno sam se bio iznervirao i uznemirio. Situacija kada sam ušao u studio, video sam da je došla da ironično priča sa mnom, da unese meni neku nestabilnost što se tiče odnosa sa Sofijom. Kada sam joj pružio ruku, video sam da su joj oči pune suza i desna usna joj je igrala, tada sam se okrenuo i otišao. Što se tiče našeg razgovora, moram da kažem da sve ono što ona priča, sinoć je potvrdila da ne dozvoljavam da je vidim. Ja sam mogao odmah da je viđam! Rekla mi je da mi dozvoljava da viđam dete, ali ne želi da je dovodi ovde, njoj bi sve bilo obezbeđeno, ali su to gluposti, njen inat. Pokazala je sinoć da ne želi da mi da da je vidim. Sebe je ukopala onom sinoć situacijom u kojoj je rekla da ne želi. Imam pravo da viđam svoje dete i da budem otac. Razočaralo me je dosta toga, što će dete krstiti neko od njenih prijateljica, jer je kod nas u porodici to svetinja, kumstvo, koja traje mnogo godina! Sinoć je rekla kao da je dete napunilo 18 godina, a ne četiri meseca da je prošlo. Evo Hanino dete i od Nerija, tu je, ne znam da li joj nešto fali. Tako da, Veliki šef ima razumevanja što se tiče mnogih stvari ovde, to je teranje inata preko deteta. Blamantno mi je bilo što sam onako morao da pričam sa njom, ali je*iga, ne mogu da dozvolim da gazi po mojoj porodici, jer je to jedna časna i poštena porodica. Ona je 10 dana pred ulazak rekla da je neću nikada videti, govorila mi je da sam monstrum, mislim da samo loše čini detetu - rekao je Terza.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić