Haos za stolom! Digla se kuka i motika oko Đedovića: Miljana raskrinkala priču Milice i Anđela: Marko mi je rekao da se dopisivala sa njim u sedmom mesecu trudnoće i da joj je slao PE*IS (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Karambol!

Terza je pitanje postavio Anđelu Rankoviću.

- Milica je bila sinoć, po mojoj nekoj priči, kada je Đedović rekao da ne zna zašto si išao da se pravdaš Terzi...Po onoj priči što je Đedović pričao sinoć, tvoj neki zaključak, ja nisam ništa razumeo - pitao je Terza.

Muk u kući! Terza progovorio o suočavanju sa Milicom, evo šta ga najviše boli (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

- Bila je Igra istine, rekao sam, došao je Milan, ja sam govorio, ja ne znam, je l' vi hoćete da čujete nešto što se nije desilo?! BIlo je onako kako sam rekao. Ono što je juče Đedović rekao, to je zato što sam ja rekao: "Otkud da takva nekva stvar potekne od njega". Poenta je toga šta je on meni rekao, ne da se pravdam da li sam se dopisivao sa Milicom, nego što smo šetali i kada si mi ti rekao: "Vidim da te je pogodilo što je Anita rekla da je došlo od Đedovića". On je meni zamerio što sam ja posumnjao! Ja znam da ljudi hoće veći haos i pompu, ja sam ovde ustao i rekao kako je bilo. Ne mogu ni Milica ni Đedović da pričaju nešto treće. Stvari koje je pričao on sa Anitom, u smislu dopisivanja i svega, rekao je da se to desilo. Te stvari su gluvi telefoni

EROTIKA I EMOCIJA NA VRHUNCU! Umalo pao poljubac Anđela i Aneli, ona se suočila sa Milicom i Đedovićem, pljuštalo na sve strane (VIDEO)

- Anita, ti si meni rekla da imaš razgovor snimljen - pitao je Terza.

- Da, ja imam sve, ja sam i juče rekla da nije bila poenta da se Anđelo zgazi, nego Milica. Bila je emisija 25.og, razgovor traje 40 i nešto minuta, kako je on meni ispričao, ja sam tako rekla. Meni je rekao Đedović da odvedem Terzu ili Miljanu sa strane i da pokrenem temu - rekla je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- I dalje će njima biti nešto uvau i bauk. Prvo, dolazi ona, uopšte neću da pričam o njenim odnosima sa svima, pa i sa Đedovićem, s njene strane. Ćuti, neću s tobom - rekao je Anđelo.

- Nemoj ti meni da ćutim - rekla je Anita.

ZAHTEVAM DA JAVNO POTVRDI DA LI STOJI IZA IZREČENOG! Nakon Miličine tvrdnje da je Anita imala aferu sa oženjenim, oglasila se prijateljica Stanojlović

- Šta ja ima da kažem Đedoviću?! Ona je došla i rekla kako je rekla - rekao je Ranković.

- Pa zato što mi je tako rečeno, ja sam i juče rekla da stojim iza svega što sam rekla - rekla je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ništa nisi slagala, meni je Đedović rekao da se Anđelo dopisivao sa Milicom u sedmom mesecu trudnoće, da joj je slao fotografije i bombice, a da onaj dečko za kog smo mislili da je Stefan Karić, kada nam je rekla: "Znate ga oboje", nije Stefan, nego je Anđelo - rekla je Miljana.

Nisi me pitao da li je Barbara prohodala, već za Boru i Anđela: Suočavanje koje je nacija čekala! Milica i Terza zaratili kao nikad, on zaurlao: Dete

- Meni Asmin kaže: "Miljana je sada potegla priču o Anđelu i Milici, eno sa Anitom o tome priča" - rekao je Terza.

- Rekao mi je da je trudnoj Milici slao penis u nestajućim porukama. Ja sam ta koja te je pitala, da mi ti nisi rekla, otišla bih kod Maje - rekla je Miljana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Si ti videla da je to bilo u trudnoći - pitao je Ranković.

- Nisam videla, ali to mi je rekao tvoj prijatelj - urlala je Anita.

- Poenta priče je da je Milici slao ku*ac - rekla je Miljana.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

