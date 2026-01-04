AKTUELNO

Sve vam je bilo jasno kad je Anđelo rekao Terzi: 'Evo udari me' Gungula za stolom ne staje, Janjuš preko Jovane pevačice sve saznao o prepiskama Milice i Rankovića: Bila je trudna i bilo je INTIMNO (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Karambol! Janjuš otkrio da su poruke između Milice i Anđela bile intimne, haos u kući

Haos za stolom oko Milice Veličković i Anđela Rankovića se nastavio, te je tako Marko Janjušević Janjuš raskrinkao kompletnu situaciju.

- Ako smo Anita i ja slagale, zašto Milica nije meni je*ala mamu, uslovno rečeno, i rekla: "Zašto si slagala i tvrdila da sam se dopisivala u sedmom mesecu trudnoće i da mi je on slao ku*ac", a tim rečima od A do Š mi je rekao Đedović, kunem se u mamu - rekla je Miljana.

Ore se zidovi! Maja otkrila šta zna, a onda je Aniti prekipelo zbog optužbi, pa je skočila i zaurlala: Ja se kunem da sam prenela sve od reči do reči

- Da li je vama svima bilo čudno da su Đedović i Milica su uopšte toliko dobri - rekao je Ivan.

Foto: TV Pink Printscreen

- Je*em te u usta alkoholičaru i majmune, kako si se ti sinoć ponašao sa Žanom - urlao je Mića na Ivanu.

- Dogovorili su se Milica i Đedović da spuste loptu - rekao je Marinković.

Haos za stolom! Digla se kuka i motika oko Đedovića: Miljana raskrinkala priču Milice i Anđela: Marko mi je rekao da se dopisivala sa njim u sedmom me

- Anita je poslednja u nizu ljudi koji su izneli ono što je započela tamo neka Jovana i Maja, a došlo do Đedovića koga svi smatrate bitnim. Jer ako ja verujem Aniti i Miljani da je Đedović to rekao, onda verujem da je to prava priča - rekao je Ivan.

Foto: TV Pink Printscreen

- Comara i Jovana pevačica su bile najbolje drugarice, Janjuš je tada imao se*sualni odnos sa Jovanom i ona mu je tada sve pokazivala - rekao je Asmin.

Muk u kući! Terza progovorio o suočavanju sa Milicom, evo šta ga najviše boli (VIDEO)

- Moram da odbranim Đedovića, jer većina od vas želi ovo, pa mu se poverava. Sve mu pričate, a onda kada dođe ovo vam je kriv, i treba da se sprda sa vama. Sve vam je rečeno onog dana kada je Anđelo pričao sa Borom, sve ostalo je vađenje i spinovanje priče. Sve ono što je Anđelo rekao, nije morao da potvrdi, sa njegovim ponašanjem i izvinjenjem, sve je rekao. Sve je priznao, naravno...Došlo je do toga da se to sve saznalo lagano i iz čistog mira. Istina je da je Milica pričala Jovani za Anđela i da su se dopisivali u to vreme. Anita je došla u rijaliti i naravno, dobro mu došlo da gurne to. Došla ovde Anita, rekla lepo, Đedović nije rekao nijedne sekunde da je nešto slagala...Jovana mi je pričala kako imaju neke intimne stvari. Milica se tada još nije porodila, bila je trudna - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

