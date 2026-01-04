Izdala i Anu sada?! Zorica dokazala da je ispala DUPLJAK, Kačavenda obrisala ponovo patos s Ćurčićevom i Markovićkom: Obe ste iste stvari pričale... (VIDEO)

Prvo suočavanje nakon poseta porodice!

Raskrinkavanje za crnim stolom se nastavilo, a nakon toga, Dačo Virijević postavio je pitanje Zorici Marković.

- Pitanje postavljam Zorici. S obzirom da je Ana Ćurčić ušla ovde kao podrška, šta kažeš o tom njenom prvom nastupu prema Kačavendi, ko je u tom sukobu bio donji - pitao je Dača.

- Ja sam na početku rekla da sam došla zbog sebe, a ne da branim bilo čije interese. Ja imam dosta toga da kažem. Da, ja sam bila uz Anu Ćurčić u šestoj sezoni, tada sam je upoznala prvi put. Ono što znam jeste da su se Milena i ona družile pre te šestice, kada se ona završila, bi šta bi, ja sam neke stvari čula iz tog njihovog odnosa tada kada se sve to dešavalo posle šestice, gde je ona bila vidno razočarana i ljuta. Ja sam tada njoj jasno stavila do znanja da je šestica završena i da mene to ne zanima. Imali smo planove neke da radimo, od toga ništa nije bilo jer ja nisam htela. Svako je otišao na svoju stranu, čule smo se povremeno, popile smo par puta kafu. Od svih tema, Milena Kačavenda nama nije bila tema, jer ja nisam htela - rekla je Zorica.

- Muka mi je da slušam kako lažeš, dogovor je sa Anom bio da uništite Milenu Kačavendu, a pošto je Milena ovde unakazila, izašla je pop*šana odavde i tebe je blam Ane, tako reci - skočio je Asmin.

- Iznenadila sam se, mislila sam da je došla mene da vidi. Radile su šta su radile, ja sa tim nemam nikakve veze. To kada sam rekla da su iste, rekla sam iz onog života kada su se družile, iste su bile u tom nekom životu - rekla je Zorica.

- Odmah ću da te prekinem, jer je Dačino pitanje bilo jasno. Iste stvari si pričala koje je ona pričala. Vene, alkoholizam. Kako ti možeš da komentarišeš da neko ko je lečeni alkoholičar ima vene, a ja imam jedan stent otkako sam rodila Lazara?! Drugo, komentarišete moje prezime, a gde je Srđan oko toga tri godine?! - rekla je Kačavenda.

- Tvoje pravo mišljenje o meni je da sam blam Balkana, pa nemoj da mi pu*iš mu*a - rekao je Asmin.

- Ti nijednog trenutka nisi rekla da su Ana i Milena iste, a kada su te onako naribali, kada su ti rekli da lažeš i da Ana laže, ti si ovde došla i onda si uvalila Ani ku*ac i rekla da je ista kao Milena - rekao je Janjuš.

- Je l' sam ja uvalila Ani ku*ac ili ti - smejala se Zorica.

- Ja znam da je Ana pokušavala, mlatila je svojim otkazom, da se nudila u više navrata, da kao mene raskrinkava...Poenta priče je da je ona došla, ne kao ulazak i ne kao gost, Milan je pita: "Zašto nisi došla na suočavanje sa Kačavendom", ona je odogovorila: "Ja se tada ne sećam", slikala mog bivšeg muža i sina na kvarno, za šta joj je Srđan je*ao mamu. Ana je onog dana došla i osim tri kreme, nije pominjala 100.000 evra, kako sam zaradila na foru preko nje, sa Zvezdanom se slikala, pa brže-bolje skinula sa instagrama. Zašto je demantovala sve ono što sam ja pričala dok je ona bila u sezoni šest?! Kako sam sve poklone predala, a ukrala tri kreme?! Ona je ušla ovde da priča o mom privatnom životu, a ja nisam ovde nikada govorila o Aninom privatnom životu, već o odnosu Zvezdana i nje - rekla je Kačavenda.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: pink.rs