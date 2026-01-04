Pokazivala si mi snimke sa nastupa Relje Popovića... AFERA MEDUZA TRESE SVE! Anita progovorila o navodnoj aferi sa oženjenim pevačem (VIDEO)

Au, kakav šok!

Sledeće pitanje Uroš Stanić postavio je Aniti Stanojlović.

- Milica je iznela da si bila sa oženjenim pevačem koji ima dvoje dece, da li je to Relja Popović, pošto si mi pokazivala snimke sa njegovog nastupa - pitao je Uroš.

- Bože me sačuvaj, spominješ nekoga, da, ja sam bila na njegovom nastupu - rekla je Anita.

- Jao majko moja, pa je l' je rekao da si mu rekla da imaš priču da bi gorelo - skočio je Janjuš.

- Prijatelj ne radi ono što ona radi meni za četiri meseca, da je boli ku*ac za mene - rekao je Stanić.

- Uroš je i sam rekao da mu nisam spomenula oženjenog čoveka, to što spominješ imena javnih ličnosti, to je ružno, to što je tvoja drugarica rekla, ne znači da je istina. Niko ime nije spomenuo te osobe. Ti spominješ ljude koji su u javnom svetu, koji imaju decu i žene. I da sam bila sa oženjenim i da nisam, to je moja stvar - rekla je Anita.

- Ja znam o kome se radi, ovo je čista laž - rekla je Zorica.

- Da, imala sam šifrovane razgovore, imala sam šifre. Kao što si ti imao šifru "čokolada", kao što je meni stiglo da parfema nema, znači da ništa napolju nije dobro. Bila je neka priča između mene i Mine, rekla sam Mini da me to ne zanima i da to neću spomenuti i to je to - rekla je Anita.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić