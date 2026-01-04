AKTUELNO

Sve su čule da pozdravljam devojku napolju: Đukiću pala roletna i zaurlao na bivše šeme, ne može da veruje koliko su maloumne! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Neočekivano!

U toku je emisija ''Igra istine'', a Miljana Kulić postavila je pitanje Teodori Delić. ﻿﻿

Anita sve dublje tone u kanal: Luka provalio da nešto muti oko afere s oženjenim, ona priznala da je u problemu! (VIDEO)

- Obzirom da ti je bila majka u poseti, da li su te malo dotakle njene reči i ono sve što je izjavila? Pričala si da je sve istina, pa me zanima da li si na silu s njim? - glasilo je pitanje.

Foto: TV Pink Printscreen

- Bila sam potrešena jer sam je videla posle dužeg vremena, ali nisam potvrđivala njene reči za Nenada. Mislim da postoji neki bes u njoj prema Nenadu što je opravdano i logično - rekla je Teodora, pa postavila pitanje Asminu:

Izdala i Anu sada?! Zorica dokazala da je ispala DUPLJAK, Kačavenda obrisala ponovo patos s Ćurčićevom i Markovićkom: Obe ste iste stvari pričale... (

- Da li ti se i dalje sviđa Maja nakon svega što si čula o Filipu? - upitala je ona.

- Meni ona jeste najlepša devojka u kući, ali ne mogu ja da budem lud za njom kad ništa nismo imali - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Boginja, kako se osećaš posle Filipove izdaje? - upitao je Asmin.

- Iskreno, odvratno mi je to što su uradili. Maja Marinković se srozala više od bilo koje devojke jer je ovde moralisala, a sad je uradila gore od svih. Đukić je najgori od svih jer devojkama samo prosipa šlagere - rekla je Boginja.

Haos za stolom! Digla se kuka i motika oko Đedovića: Miljana raskrinkala priču Milice i Anđela: Marko mi je rekao da se dopisivala sa njim u sedmom me

- Kako ja mogu da nateram bilo koga na bilo šta? Niste vi maloumne, punoletne ste. Ja pozdravljam devojku napolju već četiri meseca, neću da budem ovde u vezi. Sve ste sve znale, boli me k*rac - rekao je Đukić.

Autor: N.Panić

