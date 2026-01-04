AKTUELNO

Želim da mi dovedeš Noru 19. februara: Alibaba pred svima zamolio Aneli da vidi ćerku, evo šta je ona odlučila! (VIDEO)

Preokret!

U toku je emisija ''Igra istine'', a Milena Kačavenda postavila je pitanje Asminu Durdžiću.

- Asmine kako se osećaš zbog ovoga što se desilo između Filipa i Maje? Da li si se razboleo zbog toga i pao u depru? - upitala je Kačavenda.

Dočekala je na zicer: Kačavenda iskoristila svojih pet minuta da unakazi Jakšićku, gori sve! (VIDEO)

- Pitanje ti je baš glupo iskreno - rekao je Alibaba.

- Ja sam te jasno pitala da li si u depri zbog njih, nisam ti lekar da ti držim toplomer ispod ruke - rekla je Kačavenda.

- Ja sa Majom nemam ništa, namerno sam ih stavio s Boginjom u Odabrane da bi ona videla šta se dešava. Ja se osećam normalno, meni to ne smeta. Meni se sviđa Majina energija, ali ja nisam zaljubljen u nju. Namerno sam ga podigao prezadnjeg, ali to mogu ja da radim jer sam vođa - rekao je Alibaba, pa postavio pitanje Aneli:

- Juče si imala priliku da gledaš prepucavanje Terze i Milice jer mu ona nije dala da vidi dete, mene je to baš potreslo i zanima me kako gledaš ti na celu situaciju? - upitao je Asmin.

Izdala i Anu sada?! Zorica dokazala da je ispala DUPLJAK, Kačavenda obrisala ponovo patos s Ćurčićevom i Markovićkom: Obe ste iste stvari pričale...

- Ja sam rekla da je meni to bilo katastrofa, ja bih volela da si ti došao meni da tražiš da vidiš Noru. Ovo je moje poslednje učešće tako da ćeš sad imati priliku da vidiš od mene neke stvari. Zgrožena sam Miličinim ponašanjem i mislim da uopšte nije korektna, Krštenje je velika stvar i trebala je da ga pusti. Mislim da Milicu zanimaju samo pare jer je samo o tome pričala, a isto tako mislim da se Barbara ne bi prepala Terze - rekla je Aneli.

- Da li želiš da dovedeš Noru ovde 19. februara? - upitao je Alibaba.

Ore se zidovi! Maja otkrila šta zna, a onda je Aniti prekipelo zbog optužbi, pa je skočila i zaurlala: Ja se kunem da sam prenela sve od reči do reči

- Sada ja ne želim da se Nora dovodi ovde javno, jedino negde u kancelariju ili nešto - rekla je Aneli.

- Evo ja želim da vidim svoje dete, dovedi je - rekao je Alibaba.

- Volela bih prvenstveno zbog mene da se dovede Nora - rekla je Aneli.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

