Neću da bude da sam legla s njim na prvu: Maja priznala da su ona i Đukić imali žestoku akciju na Zlatiboru! (VIDEO)

Više nije mogla da laže!

Maja Marinković i Filip Đukić porazgovarali su o svom odnosu, te se Maja u jednom momentu izletela i priznela da su ona i Đukić bili intimni na Zlatiboru.

- Filipe, ti gledaš devojke kao igračke u koje se isprazniš. Moraš da staneš uz Maju - rekao je Filip.

- Kako si se ukanalio, dobro ti je krenula Nova - rekla je Maja.

- Meni je krivo zbog Takija - rekao je Filip.

- A mene ti nije žao? Priznajem da smo imali s*ks, videlo se i ne mogu da lažem - reka je Maja.

- Je l' si ti normalna? Ja te štitim, a ti... - rekao je Filip.

- Mene devojke imaju sad pravo da komentarišu jer sam ih ja komentarisala, ti si me stavio u taj rang - rekla je Maja.

- Ti si sebi podigao cenu, a njoj spustio - rekao je Uroš.

- Mene niko neće sad gledati za ozbiljno. Zamisli kako me ponižavaš, kažeš da ne znaš pored koga si se probudio. Čovek je toliko neozbiljan - rekla je Maja.

- Pa što si legla sa mnom? - upitao je on.

- Nije prvi put - odgovorila je Maja.

- Znači bili ste i na Zlatiboru? - upitao jee Uroš.

- Pa bolje da priznam nego da bude da sam legla s njim u krevet na prvu - rekla je Maja.

- Ja sam nju štitio - rekao je Filip.

- Koga si ti štitio? Ti da si mene štitio, ne bi rekao Aniti. Da si o meni mislio, nikad to ne bi radio - rekla je Maja.

Autor: N.Panić