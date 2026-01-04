AKTUELNO

Domaći

ZBOG PORODICE LUKIĆ JE CELA SRBIJA PLAKALA! Nakon što im je izgradio kuću iz snova, Željko Mitrović posetio sedmoro mališana i baku Mariju: Doneo im novogodišnje poklone i POLA MILIONA dinara! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

U danima ogromne tuge, bola i srušenih snova u životima Marije, Anđele, Strahinje, Save, Une, Ilijane i Lane, kao i njihove bake Marije koja sama brine o njima, pojavio se Željko Mitrović koji im je vratio nadu u bolje sutra i obradovao ih sa pola miliona dinara i novogodišnjim poklonima.

Nakon što je dirljiva priča o Zorani Lukić, majci sedmoro dece koja je preminula u julu prošle godine, potresla celu Srbiju, usledio je gest koji vraća veru u ljude. Željko Mitrović, vlasnik Pink Media Group, i ovog puta pokazao je da tamo gde nedostaje oslonac – dolazi ljudskost.

Foto: TV Pink Printscreen

On je porodici Lukić, pre samo 4 meseca  priredio iznenađenje koje nisu mogli ni da zamisle – odveo ih je na lokaciju gde je izgrađena njihova nova kuća, namenjena baš njima.

pročitajte još

NEVEROVATNO IZNENAĐENJE KOJE ĆE ZAUVEK PAMTITI: Željko Mitrović odveo porodicu Lukić na novu adresu – na mestu tuge nikla je kuća puna nade! (VIDEO!)

Tim povodom, pola godine od dana kada je Zorana nažalost preminula, Mitrović je rešio da ih obraduje i u novoj, 2026. godini.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mislim da se cela Srbija seća ove priče, Zorana Lukić je bila majka sedmoro dece i preminula je od teške bolesti. Baka heroj, Marija, uspela je da odgaja decu. Marija, održali smo obećanje, napravili smo Pepeljuginu kućicu, evo ti pola miliona da ti sledeća godina bude lakša, da svih sedmoro dečice ovo oseti, da ih gajiš na način koji je najtopliji i najemotivniji - rekao je Mitrović.

Foto: TV Pink Printscreen

- Toplo je fino je, ovo je jedan dom tople ljubavi. Marija, sada si opet majka heroj, tako se nametnulo... - komentarisao je Željko.

- Ja sam baka, i majka i deda, i tata, i sve redom... Vidim da pomažeš deci, i svaki put se rasplačem, jer znam kako je tim ljudima - rekla je Marija kroz suze.

Foto: TV Pink Printscreen

- Drži se, čuvaj ih, odgajaj... Sve to vredi, vidi kako su nasmejani i srećni sada - tešio ju je Mitrović.

Nakon velike porodične tragedije, usledio je novi početak za sedmoro mališana i baku kojima je Željko Mitrović preokrenuo točak sudbine i omogućio srećno, i sigurno detinjstvo.

Foto: TV Pink Printscreen

Željko Mitrović još jednom je pokazao da su dela ono što razlikuje čoveka od mase. Njegov gest nije samo donacija, već šansa za život jedne napaćene porodice. Ovo nije kraj priče – ovo je novi početak za porodicu Lukić.

Autor: D.Bošković

#Marija

#Nova godina

#Novac

#pomoc

#porodica lukic

#Željko Mitrovic

POVEZANE VESTI

Društvo

MAGIJA NOVE GODINE JE POČELA! Željko Mitrović u ulozi Deda Mraza daruje skoro 1000 mališana novogodišnjim paketićima!

Showbiz

POLA MILIONA ZA PORODICU OD KOJE JE SVE POČELO! Željko Mitrović nastavio sa HUMANITARNIM AKCIJAMA i samohranoj majci petoro dece ulepšao praznike (VID

Beograd

VELIKA SRCA JEDNE MAJKE I JEDNOG ČOVEKA! Mitrović donirao MILION dinara deci Zorane Lukić i obećao kuću iz bajke! (VIDEO)

Domaći

'ZAJEDNO MOŽEMO VIŠE' Na Međunarodni dan solidarnosti, setimo se što je najvažnije u životu! Željko Mitrović, jedan od najvećih humanitaraca današnjic

Beograd

ŽELJKO MITROVIĆ ODRŽAO OBEĆANJE! Nada i njeno petoro dece se uselili u novi dom, Željko im priredio iznenađenje!

Društvo

PONOVO U ULOZI DEDA MRAZA! Željko Mitrović je Jovanovićima prvo obezbedio novi dom, a sada je mališanima ulepšao praznike (FOTO + VIDEO)