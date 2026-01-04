ZBOG PORODICE LUKIĆ JE CELA SRBIJA PLAKALA! Nakon što im je izgradio kuću iz snova, Željko Mitrović posetio sedmoro mališana i baku Mariju: Doneo im novogodišnje poklone i POLA MILIONA dinara! (FOTO)

U danima ogromne tuge, bola i srušenih snova u životima Marije, Anđele, Strahinje, Save, Une, Ilijane i Lane, kao i njihove bake Marije koja sama brine o njima, pojavio se Željko Mitrović koji im je vratio nadu u bolje sutra i obradovao ih sa pola miliona dinara i novogodišnjim poklonima.

Nakon što je dirljiva priča o Zorani Lukić, majci sedmoro dece koja je preminula u julu prošle godine, potresla celu Srbiju, usledio je gest koji vraća veru u ljude. Željko Mitrović, vlasnik Pink Media Group, i ovog puta pokazao je da tamo gde nedostaje oslonac – dolazi ljudskost.

On je porodici Lukić, pre samo 4 meseca priredio iznenađenje koje nisu mogli ni da zamisle – odveo ih je na lokaciju gde je izgrađena njihova nova kuća, namenjena baš njima.

Tim povodom, pola godine od dana kada je Zorana nažalost preminula, Mitrović je rešio da ih obraduje i u novoj, 2026. godini.

- Mislim da se cela Srbija seća ove priče, Zorana Lukić je bila majka sedmoro dece i preminula je od teške bolesti. Baka heroj, Marija, uspela je da odgaja decu. Marija, održali smo obećanje, napravili smo Pepeljuginu kućicu, evo ti pola miliona da ti sledeća godina bude lakša, da svih sedmoro dečice ovo oseti, da ih gajiš na način koji je najtopliji i najemotivniji - rekao je Mitrović.

- Toplo je fino je, ovo je jedan dom tople ljubavi. Marija, sada si opet majka heroj, tako se nametnulo... - komentarisao je Željko.

- Ja sam baka, i majka i deda, i tata, i sve redom... Vidim da pomažeš deci, i svaki put se rasplačem, jer znam kako je tim ljudima - rekla je Marija kroz suze.

- Drži se, čuvaj ih, odgajaj... Sve to vredi, vidi kako su nasmejani i srećni sada - tešio ju je Mitrović.

Nakon velike porodične tragedije, usledio je novi početak za sedmoro mališana i baku kojima je Željko Mitrović preokrenuo točak sudbine i omogućio srećno, i sigurno detinjstvo.

Željko Mitrović još jednom je pokazao da su dela ono što razlikuje čoveka od mase. Njegov gest nije samo donacija, već šansa za život jedne napaćene porodice. Ovo nije kraj priče – ovo je novi početak za porodicu Lukić.

Autor: D.Bošković