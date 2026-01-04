TURBULENTNA NOĆ JE IZA NAS: Za crnim stolom nastao haos zbog prepiski Anđela i Milice, Anitina navodna afera sa oženjenim pevačem izazvala rusvaj, a Maja rešila da se suoči sa Filipom i progovori o emocijama!

Ovo nikako niste smeli da propustite!

Tokom noći za nama u Beloj kući održala se ''Igra istine''. Idealna prilika da učesnici Elite jedni drugima postavljaju pitanja na koja su najviše želeli da čuju odgovor. Ono što je sasvim sigurno je da je noć na nama bila poprilično napeta.

Luka Vujović započeo je Igru istine, pa je tako prvo pitanje postavio Bori Terziću Terzi.

- Voleo bih da kažeš šta ti leži na srcu i koliko te je sve sinoć povredilo nakon toga što si video da ne postoji razlog neki zbog kog nisi video ćerkicu već četiri meseca - pitao je Luka.

- Imao sam veliki pritisak, vidno sam se bio iznervirao i uznemirio. Situacija kada sam ušao u studio, video sam da je došla da ironično priča sa mnom, da unese meni neku nestabilnost što se tiče odnosa sa Sofijom. Kada sam joj pružio ruku, video sam da su joj oči pune suza i desna usna joj je igrala, tada sam se okrenuo i otišao. Što se tiče našeg razgovora, moram da kažem da sve ono što ona priča, sinoć je potvrdila da ne dozvoljavam da je vidim. Ja sam mogao odmah da je viđam! Rekla mi je da mi dozvoljava da viđam dete, ali ne želi da je dovodi ovde, njoj bi sve bilo obezbeđeno, ali su to gluposti, njen inat. Pokazala je sinoć da ne želi da mi da da je vidim. Sebe je ukopala onom sinoć situacijom u kojoj je rekla da ne želi. Imam pravo da viđam svoje dete i da budem otac. Razočaralo me je dosta toga, što će dete krstiti neko od njenih prijateljica, jer je kod nas u porodici to svetinja, kumstvo, koja traje mnogo godina! Sinoć je rekla kao da je dete napunilo 18 godina, a ne četiri meseca da je prošlo. Evo Hanino dete i od Nerija, tu je, ne znam da li joj nešto fali. Tako da, Veliki šef ima razumevanja što se tiče mnogih stvari ovde, to je teranje inata preko deteta. Blamantno mi je bilo što sam onako morao da pričam sa njom, ali je*iga, ne mogu da dozvolim da gazi po mojoj porodici, jer je to jedna časna i poštena porodica. Ona je 10 dana pred ulazak rekla da je neću nikada videti, govorila mi je da sam monstrum, mislim da samo loše čini detetu - rekao je Terza.

Terza je pitanje postavio Anđelu Rankoviću.

- Milica je bila sinoć, po mojoj nekoj priči, kada je Đedović rekao da ne zna zašto si išao da se pravdaš Terzi...Po onoj priči što je Đedović pričao sinoć, tvoj neki zaključak, ja nisam ništa razumeo - pitao je Terza.

- Bila je Igra istine, rekao sam, došao je Milan, ja sam govorio, ja ne znam, je l' vi hoćete da čujete nešto što se nije desilo?! BIlo je onako kako sam rekao. Ono što je juče Đedović rekao, to je zato što sam ja rekao: "Otkud da takva nekva stvar potekne od njega". Poenta je toga šta je on meni rekao, ne da se pravdam da li sam se dopisivao sa Milicom, nego što smo šetali i kada si mi ti rekao: "Vidim da te je pogodilo što je Anita rekla da je došlo od Đedovića". On je meni zamerio što sam ja posumnjao! Ja znam da ljudi hoće veći haos i pompu, ja sam ovde ustao i rekao kako je bilo. Ne mogu ni Milica ni Đedović da pričaju nešto treće. Stvari koje je pričao on sa Anitom, u smislu dopisivanja i svega, rekao je da se to desilo. Te stvari su gluvi telefoni

- Anita, ti si meni rekla da imaš razgovor snimljen - pitao je Terza.

- Da, ja imam sve, ja sam i juče rekla da nije bila poenta da se Anđelo zgazi, nego Milica. Bila je emisija 25.og, razgovor traje 40 i nešto minuta, kako je on meni ispričao, ja sam tako rekla. Meni je rekao Đedović da odvedem Terzu ili Miljanu sa strane i da pokrenem temu - rekla je Anita.

Svađa oko odnosa Milice Veličković i Anđela Rankovića se nastavila za crnim stolom.

- Prvo, mi vas ne čujemo, drugo, ne čuju vas gledaoci. Koji će ku*ac Luka ovde, to mi nije jasno - rekao je Ivan.

- Isto tako kada se Anita vratila u bekstejdž je rekla da ima sve dokaze i prepiske - urlala je Miljana.

- Vi pričate u moje ime, ja sam ispričao ovo više puta, ali vi hoćete da čujete nešto deseto - urlao je Anđelo.

- Tamara, molim te, izbaci razgovor, razgovor traje 40 minuta skoro. Boli me ku*ac ko će da upada u depresiju - rekla je Anita.

Haos za stolom oko Milice Veličković i Anđela Rankovića se nastavio, te je tako Marko Janjušević Janjuš raskrinkao kompletnu situaciju.

- Ako smo Anita i ja slagale, zašto Milica nije meni je*ala mamu, uslovno rečeno, i rekla: "Zašto si slagala i tvrdila da sam se dopisivala u sedmom mesecu trudnoće i da mi je on slao ku*ac", a tim rečima od A do Š mi je rekao Đedović, kunem se u mamu - rekla je Miljana.

- Da li je vama svima bilo čudno da su Đedović i Milica su uopšte toliko dobri - rekao je Ivan.

- Je*em te u usta alkoholičaru i majmune, kako si se ti sinoć ponašao sa Žanom - urlao je Mića na Ivanu.

Naredno pitanje Anđelo Ranković postavio je Miljani Kulić.

- Imam pitanje za Miljanu Kulić. Da li si rekla Bori na novinarima: "Je*em ti sve ono, znaš ti koje" - pitao je Anđelo.

- Da. Evo, objasniću. Istina je. Kada smo išli na kapiju, Bora je bio nervozan. Tu smo se pokoškali, ti si izmislio da si mi gurao prst u va*inu. Ja sam se vratila i rekla sam ti: "Je*em ti ono, znaš ti koje" - rekla je Miljana.

- Nisi mislila na osobu - rekao je Anđelo.

- Pitanje za Filipa Đukića. Nova godina je bila, šta se dogodilo 31. decembra na prvi između tebe i Maje u rehabu - pitala je Miljana.

Miljana Kulić skočila je kako bi iznela svoje mišljenje o odnosu Maje Marinković i Filipa Đukića.

- Ja nema potrebe da skačem na Maju, ja samo komentarišem. Treba da skaču devojke koje je Maja optužila da su "utorak devojke", a razlika je samo što se desilo u alkoholisanom stanju, ali za doček Nove godine - rekla je Miljana.

- Ako nastave ovako samo utorkom i sredom, ona je ista kao i ostale, ako uđu u vezu, to je onda drugačije - dodao je Bora.

- Maja bi ušla u vezu, ali on neće da stane iza nje - rekao je Ivan.

- Rekla mi je Maja da joj je Asmin pao u očima kada si mu ti Miljana dr*ala ku*ac - rekao je Uroš Stanić.

Dačo Virijević nastavio je sa raskrinkavanjem učesnika i dešavanja sa proslave nove godine.

- Dušice, jeste te ljubakao i hvatao za du*e, jeste - rekla je Jakšićka.

- Poljubila si se sa Janjušem i niste u vezi, svakako si donja - rekao je Dačo.

- Ovo nije normalno, ovde svi lažu i nama je*u majku sada - rekla je Kačavenda.

- Hajmo dalje, da kažem. Što se tiče Asmina, Asmin je najviše ljubomorisao na novogodišnjoj večeri, pa je hteo neku od devojaka da odvede u hotel. Prilazio je Vanji Prodanović, video sam da se sklanjala, prilazio je Sari, nisi ni tu uspeo. Pobesneo si jer je Maja otišla sa Filipom - rekao je Dača.

Raskrinkavanje za crnim stolom se nastavilo, a nakon toga, Dačo Virijević postavio je pitanje Zorici Marković.

- Pitanje postavljam Zorici. S obzirom da je Ana Ćurčić ušla ovde kao podrška, šta kažeš o tom njenom prvom nastupu prema Kačavendi, ko je u tom sukobu bio donji - pitao je Dača.

- Ja sam na početku rekla da sam došla zbog sebe, a ne da branim bilo čije interese. Ja imam dosta toga da kažem. Da, ja sam bila uz Anu Ćurčić u šestoj sezoni, tada sam je upoznala prvi put. Ono što znam jeste da su se Milena i ona družile pre te šestice, kada se ona završila, bi šta bi, ja sam neke stvari čula iz tog njihovog odnosa tada kada se sve to dešavalo posle šestice, gde je ona bila vidno razočarana i ljuta. Ja sam tada njoj jasno stavila do znanja da je šestica završena i da mene to ne zanima. Imali smo planove neke da radimo, od toga ništa nije bilo jer ja nisam htela. Svako je otišao na svoju stranu, čule smo se povremeno, popile smo par puta kafu. Od svih tema, Milena Kačavenda nama nije bila tema, jer ja nisam htela - rekla je Zorica.

- Muka mi je da slušam kako lažeš, dogovor je sa Anom bio da uništite Milenu Kačavendu, a pošto je Milena ovde unakazila, izašla je pop*šana odavde i tebe je blam Ane, tako reci - skočio je Asmin.

Naredno pitanje Zorica Marković postavila je Maji Marinković.

- Majo, ja te poznajem kao surovo iskrenu. Neću da ulazim u intimu šta je bilo, nije bilo, na mene je ostavila utisak novogodišnja noć. Reci nam iskreno surovo tvoja osećanja prema Filipu - pitala je Zorica.

- Kako misliš?! Osećanja su za mene nešto mnogo veliko, da postoji starst, privlačnost i sviđanje, postoji - rekla je Maja.

- Uroše, zanima me tvoje mišljenje o...Kada su došle porodice, šta ti je ostavilo najveći utisak, po kojim ljudima vidiš nagle promene u ponašanju, za koje ljude smatraš da se sada foliraju

Sledeće pitanje Uroš Stanić postavio je Aniti Stanojlović.

- Milica je iznela da si bila sa oženjenim pevačem koji ima dvoje dece, da li je to Relja Popović, pošto si mi pokazivala snimke sa njegovog nastupa - pitao je Uroš.

- Bože me sačuvaj, spominješ nekoga, da, ja sam bila na njegovom nastupu - rekla je Anita.

- Jao majko moja, pa je l' je rekao da si mu rekla da imaš priču da bi gorelo - skočio je Janjuš.

- Prijatelj ne radi ono što ona radi meni za četiri meseca, da je boli ku*ac za mene - rekao je Stanić.

Anita Stanojlović imala je pitanje za Luku Vujovića.

- Luka, kako si? - upitala je Anita.

- Dobro sam. Miljana, imam pitanje za tebe - rekao je Luka.

- Uroše, ti si jedan degenerik. Nemoj više da si mi se obratio - rekla je Anita.

Miljana Kulić postavila je pitanje Teodori Delić. ﻿﻿

- Obzirom da ti je bila majka u poseti, da li su te malo dotakle njene reči i ono sve što je izjavila? Pričala si da je sve istina, pa me zanima da li si na silu s njim? - glasilo je pitanje.

- Bila sam potrešena jer sam je videla posle dužeg vremena, ali nisam potvrđivala njene reči za Nenada. Mislim da postoji neki bes u njoj prema Nenadu što je opravdano i logično - rekla je Teodora, pa postavila pitanje Asminu:

Filip Đukić zamolio je Daču Virijevića da iznese detalje njihovog razgovora o Maji.

- Dačo, molim te reci šta sam rekao u Odabranima - rekao je Đukić.

- Rekao je da privlačnost s Majom ne može da se uporedi ni s jednom devojkom. Ono što je fascinantno je da je on na dan Nove godine saznao da nema ništa od devojke napolju, pa je to veče završio s Majom - rekao je Dača.

- Mi znamo da se oni dva meseca muvaju, a prave nas budalama kao da smo mi glupi - rekla je Iva.

- Janjuše je l' misliš da se Maja ponizila? - upitala je Boginja.

- Ja ću sada da kažem da znam da su Maja iĐukić imali s*ks na Zlatiboru i to nikad ne bih rekao da oni nisu imali opet sad. Totalno je druga vrsta odnosa Filipa i Maje i Filipa i njegovih devojaka ovde koje nije poznavao. Filip je jako dobar sa Takijem, zato ovo ima težinu. Loš si potez napravio što nisi ušao u vezu, nisi trebao da imaš ništa s njom ovde već si samo sebi napravio brigu. Maja je sve negde pitala šta da kaže, a ti trebaš s njim da porazgovaraš jer ste vi to uradili. Odrasli ste ljudi i prošli ste mnogo stvari. Ja te neću napadati, ali si ti ponižavala sve Filipove devojke - rekao je Janjuš.

Maja Marinković i Filip Đukić porazgovarali su o svom odnosu, te se Maja u jednom momentu izletela i priznela da su ona i Đukić bili intimni na Zlatiboru.

- Filipe, ti gledaš devojke kao igračke u koje se isprazniš. Moraš da staneš uz Maju - rekao je Filip.

- Kako si se ukanalio, dobro ti je krenula Nova - rekla je Maja.

- Meni je krivo zbog Takija - rekao je Filip.

Janjuš je postavio pitanje Vanji Živić.

- Vanja, Žana je sinoć bukvalno rekla da si ti u kombinaciji s njenim bivšim mužem. Da li vas dve imate neki drugi problem ili imate problem samo zbog Bobanca? - upitao je Janjuš.

- Bobanac i ja nikad nismo imali sem prijateljstva, to je već bajata priča. Ja i Žana smo bili okej pre mog ulaska, ali nikada se nismo specijalno družile jer je Bobanac moj drug. Šta je htela sinoć da postigne time pojma nemam, bilo mi je čudno što me nije zvala - rekla je Vanja.

Milena Kačavenda postavila je pitanje Asminu Durdžiću.

- Asmine kako se osećaš zbog ovoga što se desilo između Filipa i Maje? Da li si se razboleo zbog toga i pao u depru? - upitala je Kačavenda.

- Pitanje ti je baš glupo iskreno - rekao je Alibaba.

- Ja sam te jasno pitala da li si u depri zbog njih, nisam ti lekar da ti držim toplomer ispod ruke - rekla je Kačavenda.

- Ja sa Majom nemam ništa, namerno sam ih stavio s Boginjom u Odabrane da bi ona videla šta se dešava. Ja se osećam normalno, meni to ne smeta. Meni se sviđa Majina energija, ali ja nisam zaljubljen u nju. Namerno sam ga podigao prezadnjeg, ali to mogu ja da radim jer sam vođa - rekao je Alibaba, pa postavio pitanje Aneli:

Aneli Ahmić postavila je pitanje Filipu Đukiću.

- Filipe, šta ste sada ti i Maja pričali. Da li postoji mogućnost i ikakav prostor da budete u vezi? - upitala je Aneli.

- Za sad ne jer oboje nismo u vezi, ali ništa ne tvrdim i ne obećavam. Ja znam kakva je ona u vezi i ona zna kakav sam ja, to ne ide takav spoj. Ja da moram da pazim gde ću da sednem i ostalo, to ne mogu stvarno i imam traumu od tih stvari. Maja je već sad rekla da nije prvi put bio, tako da mi nismo u običnoj šemi - rekao je Filip.

- Znači vi ste nas svi lagali? Kakav si ti čovek koji je to rekao Aniti? - upitao je Alibaba.

Nakon završene Igre istine Veliki šef je pokazao da je široke ruke, te je nagradio učesnike sa čak petnaest ogromnih pica.

Ovog puta je ovonedeljni vođa Asmin Durdžić rešio da nagradu podeli bez svđe, te su tako sve pice podeljene na ravne časti i niko nije ostao gladan.

Aleksandra Jakšić i Sale Lux žestoko su zaratili ovog jutra kada su jedno drugom izrekli žestoke prozivke, te je po svemu sudeći puklo još jedno prijateljstvo u ''Eliti 9''.

- Sale, ljudi koji su ovde uz tebe, ti im j*beš mamu - rekla je Jakšićka.

- Kome? - upitao je Sale.

- Meni - rekla je Jakšićka.

- Ja tebe ne mrzim, ali se ponašaš kao indijanac - rekao je Sale.

Autor: S.Z.