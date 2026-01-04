AKTUELNO

Domaći

NJEGOV KOMENTAR SU SVI ČEKALI: Oglasio se Bobanac nakon Žanine izjave da sa Vanjom Živić nije na isključivo prijateljskoj relaciji!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, TV Pink Printscreen ||

Evo šta je rekao!

Tokom Elitovizije koja je veliku pažnju javnosti, došlo je do žestokog suočavanja nekadašnjih drugarica, koje je sve ostavilo bez teksta. Naime, Žana Omnia, koja je bila deo stručnog žirija, nakon nastupa Vanje Živić istakla je jedina stvar koju dele, njen bivši suprug Bobanac, što je Živićeva demantovala.

Foto: Pink.rs, TV Pink Printscreen

Ubrzo nakon održane Elitovizije, Žana je rešila da raščivija tu priču, te je istakla da je Vanja mnogo više od obične prijateljice njenog bivšeg supruga.

- Gospođa Djordjević (smeh). Što ne kaže njegovoj devojci šta radi sa njenim dečkom i da ih je ista ta devojka zatekla u stanu zajedno kada nisu hteli devojci da otvore vrata. Između mene i mog bivšeg muža tajne ne postoje . Ajde malo da je ubacimo u temu i da progovori. Ona brani vezu mog bivšeg muža. Mislim da treba njegovoj devojci da objasni njihov odnos i dečku sa kojim je bila deset godina, ne meni, ja sam zaista bivša. Predstavlja se kao njegova najbolja drugarica a šuruje sa Marinkovićem i deli hranu i cigarete sa njim, a isti taj Marinković mu je ćerku javno pljuvao i sve najgore o njoj pričao kao i o njemu. Toliko o njoj kao o bilo čijoj prijateljici - istakla je Žana.

Foto: privatna arhiva

Za portal Pink.rs oglasio se Bobanac, kako bi stao na put nagađanjima i otkrio svoju stranu priče.

- To nemam veze s vezom. Nije istina. To su gluposti. Osim prijateljstva, ništa više nemam sa Vanjom - istakao je Bobanac.

Foto: Pink.rs/A. Nikolić

Autor: S.Z.

