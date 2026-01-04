TEBI JE BOLJE DA ĆUTIŠ, DA NE KRENEM... Jovana Cvijanović besna kao ris nakon Janjuševe tvrdnje da je ona proširila priču o prepiskama Milice i Anđela: POKAZAO SI SUJETU PREMA RANKOVIĆU...

Bez dlake na jeziku!

Nakon što se u Beloj kući tokom ''Igre istine'' potegla tema o tome ko je krenuo sa širenjem priče o prepiskama Milice Veličković i Anđela Rankovića, Marko Janjušević Janjuš je istakao da je Jovana Cvijanović bila ta koja se dalje razglasila sve, te da je tako priča dospeka do Anite Stanojlović, koja je tu informaciju otkrila tokom ''Elite 9''.

Jovana Cviijanović rešila je da se povodom toga javno oglasi na svom Instagram profilu, te je kao nikada do sad oplela po Janjuševiću.

- Tebi je bolje da ćutiš sa svojim lažima odjednom. Da ne krenem ja da kačim šta si govorio za tog istog Đedovića i tvoju ''drugaricu'' Milicu Veličković kada sam napustila stan. Da nebitna ''tvoja Jovka'' ne krene da priča celu 2025. godinu hronološki. P.S. ne znam šta si radio u Tršiću ispred moje kuće...

Ne znam zašto se Janjušević nije oglasio prvi put kada je ova tema u pokrenuta, nego sada. Pošto je u ''Eliti 7'' imao veliku dozu sujete prema Anđelu, što smo svi videli, isto to oseća i sada prema njemu. Kada se završila ''Elita 7'', Janjušević je bio veoma besan na plasman i na favorite. Moja greška je jer sam rekla da Anđelo Ranković piše Milici. Izvrtanje istine ne znam čemu vodi. Kao što sam već rekla, ljubavnu konotaciju nisam spomenula, već da joj piše i da je folirant, svi znaju da sam imala sukob sa Anđelom. Nikakve slike, nikakve se*sualne konotacije od mene nisu potekle. Izgleda da Janjušu nedostaje ona ''luda Jovka'', pa je rešio da izvrne sve i ukanali Milicu pre svega. Zaboravio je izgleda za naš dogovor - istakla je Cvijanovićeva.

