ŠTA SU LIMITI?! Anitina afera sa oženjenim pevačem se raskrinkava: Nakon što se Milica Veličković obračunala sa njom, fanovi provalili Tamarinu poruku sa novogodišnje čestitke i poruke, ubeđeni da se radi o Relji (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Pre dva dana, tokom Elitovizije koja je oborila rekorde gledanosti i uzburkala javnost, došlo je do žestokog suočavanja između Milice Veličković i Anite Stanojlović.

Milica je tada iznela tvrdnje da zna za Anitinu navodnu vezu sa jednim oženjenim muškarcem s dvoje dece, što je izazvalo lavinu komentara na društvenim mrežama.

Foto: TV Pink Printscreen

Nakon tog okršaja, korisnici interneta počeli su da povezuju Anitu sa popularnim pevačem Reljom Popovićem, pa su se na „Iksu“ pojavile poruke poput:

„Priča se da je Relja Popović bio u šemi sa Anitom ovog leta.“

Tema o oženjenom pevaču koji je bio sa Anitom se sve više pominje, a nedavno su takmičari Elite imali novodišnje čestitke od prijatelja i porodice, te je tako Aniti čestitku poslala njena prijateljica Tamara.

Ono što mnogima nije zapalo za oko je to što je na početku video čestitke, Tamara zapevala pesmu "Limiti" koju izvodi Relja Popović.

- Mačko moja, šta su limiti, nema ih - rekla je Tamara, a čestitku poslušajte u nastavku.

Pred toga na društvenim mrežama se povela tema o tome kada je Tamara došla u Elitu za Novu godinu i pomenula belu majicu Aniti, da aludira na Reljin brend "Made ih Blkn"

- Što se tiče bele majice koju mi tražiš, je*aću ti mater, ne mogu da ti dam jer bela majica nije kod kuće - rekla je Tamara.

- Naruči mi - rekla je Anita sa osmehom na licu.

- Ne mogu da je naručim kada je čovek u inostranstvu, ima nekih velikh problema, a znam kome si ti rekla za to i to si pogrešila, ja ozbiljne ratove vodim sa tobom - rekla je Tamara.

Da li su fanovi u pravu i da li je stvarno Anita ima nešto sa Reljom Popovićem, ostaje nam da saznamo.

Autor: pink.rs

