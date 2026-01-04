BRAK NA KLIMAVIM NOGAMA?! Alen i Maja Hadrović ovim potezom ŠOKIRALI javnost, zbog OVOGA svi bruje da o navodnom razvodu rijaliti para (FOTO)

Nevolje u raju!

Maja i Alen Hadrović započeli su svoju ljubavnu priču u rijalitiju "Zadruga", a važili su za jedan od najskladnijih parova sa domaće javne scene. Nedavno su proslavili pet godina ljubavi, što su obeležili emotivnom objavom na društvenim mrežama.

Međutim, sada su šokirali javnost kada su se otpratili na društvenoj mreži Instagram gde su inače redovno objavljivali zajedničke fotografije i snimke. Zbog ovog poteza Alena i Maje mnogi bruje o tome da im je brak upao u krizu, kao i da postoji mogućnost da dođe do razvoda!

"Vila nas je koštala više od 200.000 evra"

Maja i Alen Hadrović su sagradili vilu koja se nalazi na Kosmaju, a iako će ona služiti za njihov odmor i beg iz prestonice, oni su zvanično počeli i sa izdavanjem. Radovi su trajali duži vremenski period, a najviše muke im je zadao veliki bazen okružen palmama.

Iako je prvenstveno otkrio da će troškovi za vilu biti oko 200.000 evra, tu cifru su prevazišli sa željom da sve dovedu do perfekcije.

- Gledali smo da sve sami radimo, čistimo kada odu ljudi, kosimo travu, sredimo bazen, a tako i dosta uštedimo. Kada sve sabereš i oduzmeš najbolje je sam, a samo za stvari oko bazena su mi tražili 500 evra, a to sam odradio za jedan dan – rekao je Alen, a onda se osvrnuo na troškove oko vile na Kosmaju.

- Što se tiče finansija oko vile otišlo je više od 200.000 evra, ali neću da spominjem koliko. Ti koji komentarišu cifru, nisu ništa gradili, jer svi znamo koliko je sve poskupelo, a nismo rekli pola miliona, jer videćete i vrednost kada bi prodavali. Ova kuća, bez dvorišta i bazena ima 220 kvadrata, tako da cifra od 200.000 evra je jako mala, jer ovo je stvarno lepota. Ovo je naš dvorac.

Autor: Pink.rs