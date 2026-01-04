AKTUELNO

Domaći

Ena Čolić priznala da li je TRUDNA, pa otkrila da Božić provodi s Pejom kod njegove majke Zlate

Izvor: Pink.rs, Kurir, Foto: Instagram.com ||

Zvezda rijalitija „Elita“ Ena Čolić je sa svojim pratiocima podelila jedan snimak koji je izazvao burne reakcije na društvenim mrežama.

Naime, zbog toga kako je ova popularna dama otkrila stomak, neki su pomislili da je možda u drugom stanju. Mediji nisu želeli da ostave ovu temu na nivou spekulacija i zato su kontaktirali Čolićevu i direktno je pitali da li je možda trudna.

Foto: TV Pink Printscreen

– Nisam trudna. Kod mojih smo, mama non stop nešto sprema, pa smo se opustili – rekla je Ena i potom otkrila gde će njen dečko Jovan Pejić Peja i ona proslaviti Božić.

Za Božić kod Zlate

– Za Božić smo kod Zlate.

Što se tiče viška kilograma koje je „pokupila“ u toku praznika, Ena ima plan da brzo dotera svoju liniju.

– Rešavamo višak kilograma kada prođu praznici – otkrila je Ena.

Foto: TV Pink Printscreen/E-Stock/Rajko Ristić/Pixabay.com

Autor: M.K.

#Ena Čolić

#Jovan Pejić Peja

#Trudna

#Trudnoća

#Zlata Petrović

