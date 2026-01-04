Isplivala kompletna istina: Đedović rasturio prijateljstvo Zorice i Ane Ćurčić jednim potezom, izneo sve detalje razgovora sa Markovićkom! (VIDEO)

Tenzija raste!

Voditeljka Dušica Jakovljević porazgovarala je sa Markom Đedovićem koji se odmah osvrnuo na sukob sa Zoricom Marković.

- Neki ljudi su pokazali svoja lica, a ja sam rekao šta sam imao. Malo sam i Zorici rekao, a onda se ona meni klela kako nije ništa pričala. Kune mi se u sinove da nikad nije pomislila na mene kad je govorila da su organizovana kriminala grupa od Strane Đedovića. Zorici sam rekao: "Kako si se izbmlamirala sa onom Anom Ćurčić, razvali vas kuma kao kante", a ona meni kaže: "Pa šta ti misliš što sam ja nju dovela nego da je razvale ko kantu". Ona juče ustade i ogradi se od njanjave. Neki ljudi su iskoristili Anđelu. Ona kaže Mileni da je ušla na njeno ime, a ona je ušla na Anđelino. Kačavenda je imala svoje ime još od ranije, a ovu niko nije znao. Dogovarala se sa Zoricom šta da radi da slučajno klinka ne ispadne žrtva. Ispade da je Anđela kriva, ona i jeste kriva, ali ona je svoje platila. Milena je zanimljivija od nje koliko možeš da vikneš, pa i lepša i uspešnija. Tablet i dalje postoji. Ja ću se vrlo rado vratiti na tablet u odbranu svog prijatelja. Ja sam rekao da je Milena moj prijatelj. Ovim ne govorim o osobama koje mene smatraju prijateljem. Žalila se kako je prevarena žena, a ljubila se sa Acom dok mu je žena bila trudna. Zamisli ti to kad nekoga iz nemoći poliješ kafom, pa se dotakao i Aneline majke, Grofice:

- Zamisli Groficu koja kaže da bi tebi isčupača nos...Oni ne razumeju posao voditelja i novinara, pa to je isti posao kao ona kad škraba. Njima je do toga da selo ne sazna, a ne do toga što rade. Seljak je karakterna osobina. Kako ćeš prepoznati propalice? Po tome što im je uvek neko drugi kriv. Uvek će ostati propalice jer ne rade na sebi. Propalice bi čupale nos, pa pravile vudu lutke. Pošto imaju moju, nek je upravo počešu po te*tisima.Elitovizija je vrhunac njihovog licemerstva.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić