Čak i da sam bila sa njim... Anita saterana u ćošak, progovorila o navodnoj aferi sa Reljom Popovićem i šifri LIMITI! (VIDEO)

Ove odgovore su svi čekali da čuju!

Voditelj Darko Tanasijević na samom početku noći u "Šiša baru" ugostio je Anitu Stanojlović. Ona je na samom početku komentarisala dešavanja sa "Elitovizije" i njenu pobedu u kategoriji SMS glasovi.

- Svašta se desilo ove nedelje, koliko vam znači sms nagrada? - pitao je Darko.

- Ja sam osetila sve to i pobedila sam i to mi nema više čar, ali mi znači da osetim da ima i dalje ljudi koji me vole, podržavaju i štite. Koliko god da pričam da me ne zanimaju fanovi, znači. Ponižavaju nas u kući i znači mi da smo osvojili najbitniju nagradu. Ja sam pričala i dok sam bila sa Anđelom da bih volela da on pobedi u osmici, ali je to prošla priča, tako da bih volela da pobedi moj partner. Ja sam osetila pobedu i sad mogu da budem druga - govorila je Anita.

- Kako komentarišeš Miličine optužbe da si imala aferu sa oženjenim pevačem koji ima dvoje dece?

- Najlakše je da se ja napadnem, a da se napao Marko Đedović ili Anđelo možda bi se otkrila istina koju sam ja rekla. Đedović je rekao da sam sklopila više verzija, da nisam slagala... Ja ne želim da opet sve bude po meni, prećutala sam, ali ako Tamara nije potvrdila potvrdiću sama. Najlakše je bilo da se ja napadnem. Iznela je budalaštine, za to dokaz ne može da postoji i ne znam gde su to izvukli. Peru svoje prošlosti i nemoralne radnje preko mene. Ja sam priznala da sam bila sa ženom, što ne bih priznala? Ako sam bila to je problem osobe koja ima kod kuće ženu i decu, ali da sam bila... Ako nađu dokaz neka ga izbace, ali ne mogu da ga nađu jer sam čista po pitanju toga - pričala je Anita.

- Da li je potrebno saznanje o dokazima da bi ti to priznala? - pitao je Darko Tanasijević.

- Znam da ne može da izađe, kao što ne može da izađe da sam radila bilo šta loše jer sve što sam radila ja sam iznela. Ružno što radim ja radim ovde. To da je bilo nije ružno, ali nije za pohvalu - pričala je Anita.

- Uroš te je pitao da li si bila u šemi sa Reljom Popovićem - dodao je voditelj.

- Uroš je to rekao jer ovde pevam njegove pesme. On želi da me ukanali i sad je stvarno završio sa mnom. Ja se njemu nisam hvalila da sam bila na nastupu, to je bilo i na mom Instagram storiju. Ja sam rekla kad je bila velika svađa između Anđela i mene da nikome ne bi bilo dobro, a to nema veze sa Reljom. Ja čoveka ne poznajem - nastavila je ona.

- Kakvu to priču imaš da će da se trese Balkan? - pitao je Darko.

- Nema to veze sa mnom. Uroš može da šalta, dodaje i oduzima. On je pokazao da mi nije prijatelj, a čak i da sam mu to rekla pokazuje da nije prijatelj jer može da bude tužen. Uroš pravi problem, a ja čak i da sam bila sa tom osobom treba da ćuti. Ja njega nisam upoznala, bila sam na njegovom nastupu. Šta ima da se upoznajem sa čovekom koji ima ženu? Je l' treba sa svakim da se upoznam kome odem na nastup? - dodala je Anita.

- Što su tvoji i Tamarini limiti? Za šta je to šifra? - pitao je Darko Tanasijević.

- To je Tamarina pesma, ona nema limita. Ja sam njoj rekla da ću da je pozdravljam kad bude ta pesma jer snimamo storije uz tu pesmu i nemamo limite šta god da radimo. Ja otkako sam pobedila ovde sve je bez limita i zbog toga sam opet ovde da nemam limita kad izađem odavde. Ja Relju, Nikoliju i sve njih slušam ceo život, od malena i sa prvim dečkom mi je pesma "Meduza" bila zajednička pesma - govorila je Anita.

- Zbog čega je Tamara rekla da će da te ubije jer si se poverila nekome i da bela majica koja treba da stigne je preko jer ima problem? - upitao je voditelj.

- Neću da pričam o majici jer ja to ne pominjem otkako sam ušla u vezu. Ja sam tražila jednu majicu koja je trebalo da mi stigne od jedne osobe. Tamara mi je rekla da ta osoba više nije u Srbiji i da je preko, a Mini sam rekla da to više neću da spominjem jer sam ušla u odnos sa Lukom. Osoba ne želi da se spominje ovde jer nije javna ličnost - govorila je pobednica "Elite 7".

- Kome Tamara baca lajk? - pitao je Darko.

- Pa toj osobi - rekla je Anita.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić