Maja ponovo zakuvala čorbu! Đedović progovorio o aferi trudne Milice Veličković i Anđela, stao na put svim lažima! (VIDEO)

Voditeljka Dušica Jakovljević porazgovarala je sa Markom Đedovićem o navodnoj aferi Milice Veličković i Anđela Rankovića.

- Anita jako ružne stavri radi. Priča o snimku, pa nek Tamara izbaci snimak ako postoji. Izbaci i pusti snimak! Postoje prepiske u kojima ja sve to pričam Aniti i onda kažem da mi je to rekla Maja Marinković. Oni su sinoć kao prijatelji napadali Milicu i Anđela, a ne znam zašto. Ona je tad bila slobodna. Bila je trudna, ali trduna žena nije bogalj. On je to radio ne bi li oblatio Milicu, a njeni prijatelji, počevši od Ivana blate Anđela. Ja sam Aniti ispričao da je meni Maja to rekla. Njega sam zvao da mu kažem da njene drugarice pričaju da su se muvali u toku njene trudnoće. On je posle došao da mi donese neku ceradu za kola i rekao mi da se čuo sa Milicom i ispričao mi istu priču kao i njima. On je neko ko je preosetljiv. Ovo je da se razumeju razlozi napada. Ja sam prošle godine navijao za Anđelu, a pobedio Gastoz. Nijedne godine se nisam složio sa pobednikom, ali ne može - rekao je Đedović.

Autor: A.Anđić