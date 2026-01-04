Promenio ploču: Luka priznao šta sad misli o Durdžićima, pa otkrio šta mu je Anita rekla o navodima da je bila sa Reljom Popovićem! (VIDEO)

Otvorio sve karte!

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je u "Šiša baru" sa Lukom Vujovićem, a on je prvo otkrio ko je najviše poludeo na njegovu pobedu na "Elitoviziji".

- Ne znam ko je najviše poludeo, ali je moja bivša devojka prošle godine mislila da je to jedini parametar. Narod verovatno najviše glasa za one koje vole. Ovo je šamar za ukućane, za nas je vetar na leđa. Nije zasluženo, svesni smo našeg nastupa. Mi iako smo najgori drugima, napolju smo najbolji šta god da radimo - govorio je Luka.

- Palo je tvoje suočavanje sa Žanim i Đedovićem - rekao je Darko Tanasijević.

- Žana ne zna moju bivšu devojku. Okej ja sam blam za celu Srbiju i prijatelji nisu tu za mene, pa valjda su prijatelji tu kad je neko loše? Ja bih pre pomogao nekome ko je u blatu nego na vrhuncu slave. Ne smatram da sam u blatu. Moj život od pre je veći blam - pričao je Luka.

- Comara? - pitao je voditelj.

- Ćutnjom mi je rekla da je na mojoj strani. Aneli je rekla da je Comara bila tu kad sam je tukao i ja sam joj rekao da vrlo dobro zna šta je bilo, a ako misli da sam je tukao nego se slobodno oglasi. Aneli je pokušala da zamrzne Milicu i kaže da ima nešto o njoj. , pa imam i ja. Ona bilo šta da je rekla rekao bih da da prepisku od Aneli od te noći, a ta prepiska ne bi bila kanal za Milicu. Milica ništa nije radila, nego se Aneli vadila to veče na Milicu - nastavio je Luka.

- Rekla ti je majka da je sin jako ljut na tebe. Da li te je to uopšte potreslo? - pitao je Darko.

- Jeste. Verujem da mi zamera i jako mi je krivo. U pravu su kad kažu šta smo napolju da smo i unutra i ne može se protiv emocija i strasti. Mi odemo, popijemo i šta da radimo? Ja da mogu da vratim vreme to ne bih uradio. Moj sin je muškarac već, ima 14 godina i nije toliko to kao što je kod Anite jer je pre svega ona žensko. Mi smo jutros pričali baš o tome - govorio je Vujović.

- Šta ti je postalo jasno nakon posete Durdžića i Grofice? - pitao je voditelj.

- Kad gledam sa strane mislim da su obe za to da se spusti lopta i da dete bude na prvom mestu, ali niko nije za svađe i svako bi branio svoje. Ja mogu da kažem da sve za Groficu ja verujem kako mi ne Aneli rekla. Jasno mi je da porodica Durdžić nije kakva je predstavljena i da su normalni ljudi. Želim da izuzmem brata koji mi je bio fokus i da je jedan normalan, prizeman dečko koji ima porodicu i da je Aneli na sve rekla da je u pravu. Sestra mu ima lepo i prizemno ponašanje. Mislim da su svi preuvlečivali. Za mene su svi ostavili lep utisak. Groficu poznajem, odnos napolju nam je bio super - govorio je Luka.

- Kako komentarišeš spekulacije da je Anita imala aferu sa Reljom Popovićem? To je Uroš juče pomenuo - dodao je Darko.

- Bila istina ili ne to je njen život. Da li je ona bila sa Reljom ili Devitom ili kim god ja je podržavam, a ja verujem njoj jer je meni rekla da to nije istina. Ako ćeš iskreno bez da sam tražio zaklela mi se da nikad sa njim nije imala odnose, a ja je nisam ni pitao. Mislim da je zato i prebledela - pričao je Luka.

Autor: A. Nikolić