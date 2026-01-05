Sa njom ću se tek baviti! Hitno uključenje Anitine drugarice u emisiji uživo: Najavila pakao Milici Veličković, pa demantovala aferu Anite i Relje Popovića (VIDEO)

Haos u najavi!

Voditeljka Dušica Jakovljević uključila je u emisiju Anitinu drugaricu, Tamaru koja se odmah ovrnula na aferu svoje drugarice sa Reljom Popovićem, pa se žestoko naoštrila na Milicu Veličković.

- Pozdraviću vas sve sa pesmom "Šta su limiti". Ja mnogo volim Relju i Nikoliju, sa njom sam čak išla i u školu. To ej velika laž i izmišljotine koja je potekla od Milice Veličković. Desilo se to da Milica nije u datom trenutku smela da potvrdi priču za Janjuša i Aneli, pa se desilo da su ušli u sukob Marko i Milica. Dečko je znao za tu aferu između Janjuša i Aneli, a ona to nije htela da da. Njoj šta god da Marko kaže ona mora da istrtlja. Đedović je rekao Aniti: "Hteo sam da ti isšpričam još pre, zamisli Milica i Anđelo su se viđali, a meni je za sve to rekla Maja Marinković", a Anita je rekla: "Pa Bože, do juče sam sedela sa Milicom na kafi, ona me razočarala". Đedović je rekao da je do saznanja došao od Maje, a Maja je saznala od Jovane Pevačice. Anita je rekla Anđelu: "Jesi li normalan, šire ti se slike da šalješ polni organ Milici". Posle se ispostvailo da je Milica pratila Anđela... - rekla je Tamara.

- Tajming svega toga je nakon trudnoće, a muvanje i dipisivanje je trajalo od novembra. Muvanje je bilo mart, april, maj, tako je meni Anđelo rekao. I on i ona su rekli da nikad to nisu slali. Jovana je malopre izbacila snimak razgovora u kom ne postoji deo o slikama. Anita sad priča kako su ona i Tamara snimale razgovor sa mnom - rekao je Đedović.

- Ja sam ti živi dokaz. Ja snimak ne mogu da pronađem, poruke postoje. To je ovo što sama pričamo. Đedović jeste rekao Aniti te stvari i rekao je da mu ej to rekla Maja. Maja se najviše izvukla, a nju niko da pita nešto konkretno. Aniti je Đedović bitna figura, pa je doživela da je Marko nešto kritikuje - rekla je Tamara.

- Anđelu je neprijatno što je uopšte pokrenuta ta tema - rekao je Marko.

- Milica će meni i te kako biti interesantna tema, tako da me ne zanima da li je bilo u trudnoći ili ne. Sa njom ću se i te kako baviti - rekla je Tamara.

Autor: A.Anđić