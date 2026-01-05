Bacila sve karte na sto! Maja priznala da joj se sviđa Filip, pa se obratila Takiju sa jednom molbom, a za Asmina sačuvala žestoko poniženje: Nije imao hrabrosti... (VIDEO)

Iskrena do koske!

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je u "Šiša baru" sa Anitom Stanojlović o njenoj vreloj akciji sa Filipom Đukićem.

- Šta se desilo sa tobom i Filipom, priznala si da je pao se*s? - pitao je Darko.

- Da, desilo se šta se desilo. Ja nisam neko ko je dužan da priča o svojoj intimi van Elite. To se jeste desilo i napolju, ali meni je prvestveno zasmetalo to što je neko treći morao da zna. Meni nije prijatno da se iznosi šta sam ja radila i gde. Ja tu više krivim Filipa. Te stvari se ne pričaju, to nije lepo. Muškarac treba da ima kodekse. Između nas dvoje stavrno postoji strast i hemija - rekla je Maja.

- Ima li govora o vezi i da li bi ti volela? da li su legitimna njegova opravdanja da zna kakva si u vezi? - pitao je Darko.

- Ja jesam ljubomorna u odnosu, ali ljudi to i znaju. Oboje smo krivi. Ja ne mogu da uđem sama sa sobom u vezu. Ja sam mnogo jaka žena, ne bi mogao da me isprati. On je dobar čovek. Pa i on je sa 40 godina treba da bude ostvaren na životnom planu. Ja baratam argumentima i gledam kako je realno - rekla je Maja.

- Je l' se pokvarila nešto među vama od tog događaja? - pitao je Darko.

- Nije, ali Janjuš je to najbolje objasnio. Svi mi i pijani i trezni znamo šta radimo. Beži od odgovornosti. Nisam ja njemu kao ostale devojke. Nemaju svi herca da budu sa mnom. Ja sam skeptična po tom pitanju. Zamisli mi u vezi, on se napije i desi se utorak onakav. Ja se njegove poslednje veze sećam sa Ivom. Ja sam to želela i htela, nema vađenja - rekla je Maja.

- Kako se nosiš sad sa komentarima u kući? - pitao je Darko.

- Svako ima pravo na svoj stav i mišljenje. Kad ja umem da lajem na zvezde, sad trpi mačko. Filip se meni sviđa. Očigledno sam slaba na njega jer mi uvek završimo zajedno - rekla je Maja.

- Kako komentarišeš posetu Grofice? - pitao je darko.

- Pa okej. Ja sam sa Aneli u dobrim odnosima dva meseca, ima dobru energiju. Što se tiče Hane i Nerija, ja sa na njihovoj strani. Ne znam kako Taki reaguje na sve ovo, ali želim da mu kažem da je i on dao zeleno svetlo. Nemoj mnogo napolju da režeš. Rekao je da bi izvrnuli kuću naopačke, pa evo, izvrnuli smo. Asmina jeste poremetilo sigurno, ali šta to njega interesuje. Šta sam ja dužna? Mene kad nešto interesuje ja to uradim i trpim kritiku. Prema njemu nemam to. Njemu je drago kad me drugi loše komentarišu. Pokušao je da spaja Filipa sa Boginjom, ali ne možeš ništa da sprečiš u životu. Nije imao hrabrosti ni da nas stavi u izolaciju- rekla je Maja.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić