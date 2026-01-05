On nije muškarac! Asmin se potrudio da maksimlano unizi Filipa nakon akcijanja sa Majom, pa nikad žešće UNAKAZIO Situ Ahmić: Ona je bila prostitutka, lečena je tri puta! (VIDEO)

hAOS SE SPREMA!

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je u "Šiša baru" sa Asminom Drudžićem o Maji Marinković i Filipu Đukiću.

- Kako komentarišeš sve ono između Maje i Filipa?- pitao je Darko.

- Ja sam znao da će to da bude. U Odabranima smo u igri istine nešto pričali i Maja je preletela da je bila intimna sa njim, ali ja sam nju štitio. Namerno sam stavio nju, Boginju i Filipa. Njeni komentari su mogli da imaju težinu ove sezone. Maja nije utorak devojka jer je i napolju bila sa njim, kao i Anita. Nije stao uz nju juče, to sam mu zamerio. Kad je Taki došao ovde vikao je na Boru, napraviše čoveka ludim. Svi se mi napolju i volimo i se*samo. Deca se upoznavaju, mi ili kliknemo ili ne. On se upoznavao ispod pokrivača, pa ona kaže da je došao da kupi stan, a ne da gubi novac. Bebica je zbog njega izbio novac. On nije muškarac, fali mu muškosti. Ja nemam ništa protiv Maje. Nisam se razočarao, nisam ja bio u vezi sa njom. Ja nisam ni sa Aneli hteo da spustim loptu. Sad da je Stanija bila sa drugim na kafi samo, ma nema ništa od toga. Nju drugi frajer nije hteo da prizna kao devojku, pa kako ja da je priznam?! - rekao je Asmin.

- Ispada da ti je bitniji ego od simpatija prema devojci - rekao je Darko.

- Maja je i dalje najlepša devojka, ali nikad nisam rekao da sam se zaljubio. Ja je neću gaziti i pljuvati, a ostalo je na njoj - rekao je Asmin.

- Šta se desilo pa si juče zatražio da Nora dođe ovde? - pitao je Darko.

- Meni fali Nora. Gledao sam Milicu i Terzu, stvarno je ružno. Ne želim da provodim vreme sa svojim detetom kao klošar, nisam je video tri godine. Mene samo strah moje reakcije. Ja sam muškarac koji ne sme da pokaže slabost. Ja kad legenm u krevet dođe mi da se isplačem. Želim da provedem sa svojim detetom par sati, a ne pet minuta. Možemo joj napraviti i rođendan ovde. Ne želim da to bude kratko - rekao je Asmin.

- Kako komentarišeš Grofičinu posetu? - pitao je Darko.

- Sad mi je sve jasno, čuo sam neke stvari. Sad ću kad krenu praznici da žešće komentarisem Ahmiće. Mogao sam da je uništim za deset minuta. Grofica napravila neke minđuše, veštica prava. Oni kod kuće su molili Bogda da se ja sa njom pomirim i da je vodim u Linc da se trse bede. Ako Situ nije blam što je došlo njeno dete i sve ovo ispričalo, što bi bio blam što je legla sa mnom. Ona je bila prostitutka, lečena je tri puta. Tvrdim, ona je najveće smeće na svetu! Vidim da ona cveta kad je meni loše, pa što bih ja nju žalio?! Posle Nove ću početi maksimalno da je komentarišem. Ja tvrdim da Tamara ima odnose sa ženama, pa nek me tuži - rekao je Asmin.

