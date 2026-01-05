AKTUELNO

Radi me, smorio bih se da nam se poremeti odnos: Filip progovorio o mogućoj vezi sa Majom, priznao da mu je ona preča od svih devojaka! (VIDEO)

Otvorio karte!

Filip Đukić u "Šiša baru" razgovarao je sa voditeljem Darkom Tanasijevićem o njegovom odnosu sa Majom Marinković.

- Koliko ti je Maja pomogla da ne misliš probleme iz spoljnom sveta? - pitao je Darko.

- Kad popiješ skreneš misli, ponese te atmosfera, a kad se probudiš... Kad god se probudim tripujem da sam sanjao, a onda shvatim da nisam. Što se Maje tiče juče smo rekli za Zlatibor, nije nam prvi put bio sad, ali zbog nje nisam hteo da pričam. Nisam znao da će Anita do da kaže i da ćemo da uđemo u rijaliti. To se do sad nikad nije saznalo. Delovalo mi je da će da poštuje. Pričala je i ona meni neke stvari, a ja to nikad ne bih pričao. Desilo se i ne može da se promeni - govorio je Filip.

- Šta dalje? Kakve su ti želje i osećanje? - upitao je voditelj.

- Nisam ja zaljubljen, nije ni ona. Privlačimo se, postoji energija i krivo mi je jer se ovako dešavalo jer nam je pre bio bolji odnos, a sad će možda da se naruši... Za sad se nije narušio, normalno komuniciramo. Ovde šta god da se desi, bude da li smo u vezi... To je ozbiljno počelo da me smara. Luka i Anita su ušli u vezu odmah i to se sad od nas očekuje, ali ću da uradim kako mislim i osećam - pričao je Đukić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti ne osećaš da uđeš sa Majom u vezu? - pitao je Darko Tanasijević.

- Ja znam da mi ne možemo da funkcionišemo zajedno jer imamo drugačije formule za vezu. Ona voli tenziju, nju to radi, a mene to ne radi. Ja sam imao jednu takvu vezu i ja to kad vidim... Neka bude da nemam muškost i da nemam m*da. Njima bi bilo interesantno da mi uđemo u vezu, kao što je meni bilo da gledam Janjuša i Maju, a to bi bila ista priča i sad. To bi bilo zanimljivo za komentarisanje i gledanje, ali mene to ne radi. Ja sa njom kad pričam da li se promenila, ona se smeje. Ona je takva, kao što sam ja lagan. Ona je ovako top, ali i sama je rekla da je posesivna kad uđe u vezu. Ja nju da ne poznajem i da je ušla prvi put sigurno bih probao da budem u vezi, a pošto ona zna kakav sam ja i kakv je on. Njie ni ona rekla da hoće vezu - pričao je Filip.

- Da li ona priželjkuje ozvaničenje i čeka tvoj korak? - dodao je Darko.

- Ne deluje mi tako, prvo jutro mi je rekla da se pravim mrtav. Možda prikriva to, ali mi ne deluje tako - rekao je Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da li je ona za tebe isto kao i sve devojke sa kojima si bio? - pitao je voditelj.

- Ne mogu isto da ih gledam. Ja Maju znam najduže od svih, imam najbolji odnos, a sad imam isti odnos. Šta god da bude nadam se da ovo neće da poremeti naš odnos jer iskreno smorio bih se. Ona je meni ovde značila, iskreno - nastavio je Đukić.

- Ti si izdvajao Maju da ti je posebna i da te drugačije radi -

- Pa radi me sa tom energijom i našom zezancijom. Meni je to zanimljivo... Zamisli da mi uđemo u vezu i posle par dana ja vidim neke stvari i kažem da neću da budem u vezi? Pa to bi bilo 10 puta gore nego ovo. Znači da treba da uđem u vezu bez da smo zaljubljeni samo jer se potencira da treba da stanem iza njega. Oni misle kad se za stolom nešto potencira da neko treba da poklekne. Šta meni može komentar? - pričao je Filip.

- Je l' se Asmin smorio? - pitao je Đukić.

- Danas smo normalno pričali i ne deluje mi da se smorio. Ja ne osećam sa njegove strane neku averziju. Ne obraćam pažnju na tako neke stvari - rekao je Đukić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da li je Luka narastao kao kvasac kad su dobili SMS pobedu? - pitao je Luka.

- Radovali su se, to smo videli i govorili su da je to najbitnije. Delovalo je da su sreći, bilo im je drago. Da su narasli kao kvasci jesu jer mislim da to njima mnogo znači. Anita i Luka mnogo vole te fanove. Bude ti drago kad ti stigne, ali su oni nekako za moj ukus previše u tome, ali je to njihovo pravo. Oni se najviše na to oslanjaju i na pitanja. Meni da se dopada neka riba i da imam loša pitanja bolelo bi me uvo, a mislim da se oni više oslanjaju na te stvari - nastavio je Đukić.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

