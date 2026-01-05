Nikad surovija Miljana Kulić: Nema koga nije napljuvala, od ovih reči mnogima bi pozlilo! (VIDEO)

Rafalna paljba!

Voditelj Darko Tanasijević u "Šiša baru" razgovarao je sa Miljanom Kulić o svim aktuelnim dešavanjima u Beloj kući.

- Od Nove godine sve kreće na bolje i za sve imam snage i volje. Rešila sam da poštujem sebe da bi me i drugi poštovali. Prvo ja, pa Željko jer ako ja budem dobro biće i on i moja porodica cela. Svaka čast praznicima. Ja sam se solidarisala praznično atfmosferi, pa se trudim da budem fina i koliko god mogu da izbegnem konflikte. Ja sam posle "Elitovizije" imala sa Aneli okršaj. Posete porodica su mi ostavile utisak, a za "Elitoviziju" sam se iznervirala jer smo dobili nagradu stručnog žirija. Ja sam rekla Janjušu da deli, a on je pobacao hranu i zaklela sam se u Željka da ništa neću da uzmem i nisam. Aneli je tamo napravila romski, ja živim u romskom naselju i tako moje komšije sve stave. Ja ne mogu da prođem da uzmem vitamine i ličnu higijenu. Pitala sam je za vikend da raščisti kutije jer je napravila haos. Ona je toliko aljkava i štrokava. Ona je počela na mene da se breca. Nju je pojela sujeta zbog Anitine i Lukine nagrade, pa je bes iskalila na meni. Ja ne mogu da budem sujetna jer moj kašalj iz emisije iznačava Niki Minaž. Na koga da budem sujetna? Na ove kretene polupismene? Život im je go k*rac, dolaze na televiziju da rešavaju probleme i j*bu se kao štuke i ne mare za decu koju imaju kod kuće - govorila je Miljana.

- Koja poseta ti je ostavila najveći utisak? - pitao je Darko.

- Asminova porodica. Stekla sam utisak da je Sudo najnormalniji u celoj porodici i da želi da spusti loptu sa Aneli i normalno da razgovara sa njom, dok Melvida, Mustafa i Minka teraju priču kako njima odgovara. Aneli je za mnoge stvari u pravu, kao što je to da Asmin ima sina - rekla je Miljana.

- Čuo sam da ti se smučila Milica - dodao je voditelj.

- Da. Kad je Dušica rekla da je Veliki šef velikodušan i da ga puštaju da ide na krštenje, što je za svaku porodicu najbitniji dan, ona na to nije pristala. Sofija nije problem, ona mu nije dovodila dete ovde ni kad je bio sa Minom. Taj njen bezobrazluk i patetika, toliko me je razočarala i shvatila sam da je ljubomorna na njegovu zaradu u rijalitiju i da ona hoće sve honorare da on da Barbari - govorila je Kulićeva.

- Da li veruješ da je Anita bila sa Reljom? - pitao je voditelj.

- Naravno. Što bi Urošu pokazivala spotove? Uroš je p*derčina sa kojom se nikad ne bih družila, imam drugove gejeva, ali takve p*derčine ljigave mrzim. Svi smo znali da je Relja, ali je on to rekao. Ona je osuđivala Aneli, ali sve su iste. Idu sa oženjenima i ništa im nije sveto. Sećamo se šta je pričala za Filipa, a onda je ušla u odnos sa Lukom. Bitno je samo neko da ih zadovolji, nisu zadovoljne žene i bitno im je da budu sa bilo kim samo da nisu same - pričala je Miljana.

Autor: A. Nikolić