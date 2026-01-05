Pokazivala mi je snimke... Uroš bez ustezanja progovorio o Anitinoj navodnoj aferi sa Reljom Popovićem, kockice se polako sklapaju (VIDEO)

Bez zadrške!

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je u "Šiša baru" sa Lukom Vujovićem o Aniti Stanojlović i njenom navodnom aferom sa Reljom Popovićem.

- Comara je spomenula Budvu, pevača koji ima dvoje dece, pevala je ovde Reljine pesme, pokazivala mi je snimke sa njegovih nastupa. Video sam kako je ćućurila sa Minom Vrbaški oko Relje Popovića. Njeni odgovori su pokazali da se zbunila i ostavila j eprostora da je to istina. Bilo mi je čudno što ona igra na prvi takt Reljine pesme, traži pesme od Dj. Odmah sam se setio Relje. Niko nema mu*a u kući, a ja sam dežurna budala. To je to, cela kuća misli da je on, a ona nije dala demant. Daje prostor da je sa njim, ali i dalje ne želi da prizna. Luka je još čudniji, ne daje reakcije na to što oan šalje Tamari signale zaRelju. Ja ne mogu da budem 100% siguran, ali imam dozu sumnje. Ne bi goreo Balkan kad bi se saznalo da je bila sa pekarom. Ja sam povezao snimke sa nastupa i sve i došao do zaključka. Anitina faca je bila razotkrivena i šokirana, nije imala gde. Davala je odgovre zbunjeno i uplašeno, provaljeno. Sa Comarom sam okej i biću okej, biću tu uvek. Mogla je da dopusti da Terza ode na krštenje. Kapiram da nije dovoljno prisutan, nije joj davao novčanu pomoć, ali ne treba kasnije nju Barbara da krivi. Njihova svađa je bila blamantna - rekao je Uroš.

- Šta ste pričali ti i Maja ispod pokrivača? - pitao je Darko.

- Maja je trenutno u neobranom grožđu, ne zna šta da radi i ne zna gde udara. Ona jdefinitivno vagala između Asmina i Filipa, ali joj se Asmin zgadio zbog Miljane. Ona je očekivala odbranu i sgurnost od Filipa, a dobila je polovične odgovore. Ponizio ju je kad je rekao: "Šta sam ja radio i s kim sam ja spavao?". Rekla mi je da ju je razočarao Filip. Terala me da idem da izvidim situaciju i kakvo sada mišljnje imam. Sve što je rekao za stolom, rekao je i kod tebe, i nije zadovoljna odgovorom. Moralisala je, a sad je ispala kao sve ostale. Meni su oni energični i bili bi pogodak, ali taj njegov strah od Maje... Pokušaću da ih spojim, ali on beži od odgovornosti i nema snagu i težinu da iznese Maju Marinković. Ja znam kad sam blejao sa Bobancetom da je govorio da pozdravim Vanju. ne bi žena bez nekih dokaza i saznanja takve stvari pričala. vanja je neku vrstu odnosa imala sa Bobancetom - rekao je Uroš.

