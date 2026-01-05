Relja Popović bio sa još jednom učesnicom Elite!? Dačo do koske rakskrinkao pevača, Maja ostala zatečena: Bio je sa onom lopatom? (VIDEO)

Au!
Po Beloj kući se neprestano komentariše navoda afera Anite Stanojlović i Relje Popovića, te je sada Dačo Virijević otkrio još pikanterija iz pevačevog života.
- Ja kažem da je Zorica šprovaljena, a ona mi kaže da ću da dobijem tužbu i od Vesne Zmijanac i od Relje. Anita još glupačetina... Automatski je potvrdila da je bila sa Reljom. Ja znam za još jednu devojku koja se hvalila da je bila sa Reljom - rekao je Dačo.
- Lažeš?! Sa onom lopatom?! Ono je*e? On je top frajer da bi ono je*ao - rekao je Maja.
Autor: A.Anđić