Relja Popović bio sa još jednom učesnicom Elite!? Dačo do koske rakskrinkao pevača, Maja ostala zatečena: Bio je sa onom lopatom? (VIDEO)

Po Beloj kući se neprestano komentariše navoda afera Anite Stanojlović i Relje Popovića, te je sada Dačo Virijević otkrio još pikanterija iz pevačevog života.

- Ja kažem da je Zorica šprovaljena, a ona mi kaže da ću da dobijem tužbu i od Vesne Zmijanac i od Relje. Anita još glupačetina... Automatski je potvrdila da je bila sa Reljom. Ja znam za još jednu devojku koja se hvalila da je bila sa Reljom - rekao je Dačo.

- Lažeš?! Sa onom lopatom?! Ono je*e? On je top frajer da bi ono je*ao - rekao je Maja.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

