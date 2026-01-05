Ne smeš ime da spominješ, praviš mi pakao ovde: Anita besna kao ris na Uroša, pokušava da zaustavi njegovo razotkrivanje (VIDEO)

Au!

U pušionici došlo je do žestoke rasprave između Anite Stanojlović i Uroša Stanića zbog njegovog komentarisanja njene navodne afere sa Reljom Popovićem.

- Comara ti je adresa, a ne ja! Vi ne znate gde udarate i to je vaš problem. Sv eje dvosmisleno pričala i ona na mene udaraš - rekao je Uroš.

- Ne smeš spominjati ljude- rekao je Asmin.

- Ne smeš ime da spominješ. Ti mi praviš pakao ovde - ubacila se Anita.

- Sebi praviš pakao - rekao je Uroš.

- Ja nisam bila ni sa kim. Šta mene boli ku*ac i da sam bila, a nisam. Praviš problem čoveku koji je oženjen - rekla je Anita.

- Pevaš i daješ signale - rekao je Uroš.

Autor: A.Anđić