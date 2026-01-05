AKTUELNO

Domaći

Ne smeš ime da spominješ, praviš mi pakao ovde: Anita besna kao ris na Uroša, pokušava da zaustavi njegovo razotkrivanje (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Au!

U pušionici došlo je do žestoke rasprave između Anite Stanojlović i Uroša Stanića zbog njegovog komentarisanja njene navodne afere sa Reljom Popovićem.

- Comara ti je adresa, a ne ja! Vi ne znate gde udarate i to je vaš problem. Sv eje dvosmisleno pričala i ona na mene udaraš - rekao je Uroš.

- Ne smeš spominjati ljude- rekao je Asmin.

- Ne smeš ime da spominješ. Ti mi praviš pakao ovde - ubacila se Anita.

pročitajte još

Spetljala se u lažima: Mina na sve moguće načine pokušava da prikrije Anitine šifre i detalje tajne afere! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

pročitajte još

Relja Popović bio sa još učesnicom Elite!? Dačo do koske rakskrinkao pevača, Maja ostala zatečena: Bio je sa onom lopatom? (VIDEO)

- Sebi praviš pakao - rekao je Uroš.

- Ja nisam bila ni sa kim. Šta mene boli ku*ac i da sam bila, a nisam. Praviš problem čoveku koji je oženjen - rekla je Anita.

- Pevaš i daješ signale - rekao je Uroš.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Koji smo mi prijatelji ako napolju ne može da odvoji vreme? Terza ljut kao ris, očitao Luki lekciju o prijateljstvu (VIDEO)

Zadruga

BESNA KAO RIS! Bojana zapenila na Anđelu kada je saznala za nadimak NJNOG BIVŠEG! (VIDEO)

Zadruga

Besna kao ris: Sandra kivna na Luku! Ne želi da sluša njegovo pridikovanje! (VIDEO)

Zadruga

OBEZBEĐENJE NE ZNA NA KOJU STRANU DA IDE: Miljana nasrnula na Ivana u kazinu, najavila mu pakao (VIDEO)

Zadruga

Ja sam srećna: Anita pokušava da se uzdigne sa dna na kom se našla zbog Filipa (VIDEO)

Zadruga

Trese se Bela kuća! Dušica kroz suze pokušava da okrene sve cimere protiv Boginje, haos ne jenjava (VIDEO)