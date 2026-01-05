Još jedno prijateljstvo na klimavim nogama?! Bora ubeđen da se Filip odvojio od Maje zbog Janjuša, pa priznao koliko mu Anastasija znači (VIDEO)

bacio sve karte na sto!

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je u "Šiša baru" sa Borom Santanom o njegovim ljubavnim brodolomima sa Anastasijom Brčić.

- Meni je žao što je bila u zatvoru. Juče ne znam koji je razlog. Kad je Dačo pita da li je zaljubljena ona ne zna šta da kaže. rekla mi je da je zaljubljena u mene, ali da ne može da bude sa mnom. Rekla mi je da ne mogu da bude ni sa jednom devojkom, neće ni ona. Pitao sam je hoće li da budemo u tajnoj vezi. Svidela se ona meni, ali se ugojila 10 kilograma. Nije loša devojka, ali ima ta ludila. Ona misli da svi misle da nije normalna, ali nije ni normalna. Ja ne znam da Sandra nije zaljubljena u mene. Govori da smo mi ološi, a ona se ljubi sa svakim drugim. Prirasla mi je za srce. Rekla mi je da je svakog momka tukla. Ne znam da li je to neki njen fetiš ili šta... - rekao je Bora.

- Kako reaguješ na dešavanja između Maje i Filipa? - pitao je Darko.

- Mi smo to znalo odmah kad se njima desilo. Nisam nikad pitao ni nju ni Filipa. Kad je meni Anita to rekla, ja sam rekao: "Ma znam, to je bilo na Zlatiboru". Kad međutim, Taki je dao Maji zeleno svetlo i eto ti. Možda ga koči i Janjuš, oni su bliži nego Filip i Luka. Mogu da budu njih dvoje zajedno, ali Maja mi je rekla da joj se ne obraća kao pre. Kad je bila bolesna nije je nijednom pitao kako je. Sve one čekaju i imaju nadu. Teodora, da je nije zaplašilo ono... Jesi video kako je mama pohvalila?! Dosta su roditelji uticali. Oni su veći rijaliti igrači od dece unutra.

Autor: A.Anđić