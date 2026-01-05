Stara Maja stigla na velika vrata: Filip je doveo do ludila poniženjima, trese se kuća od njenog urlikanja! (VIDEO)

Marinkovićeva van sebe!

Maja Marinković odlučila je da kaže Filipu Đukiću sve što joj je na duši, a kako od njega nije dobijala odgovore koje je očekivala doveo ju je do totalnog ludila, pa je urlikala na sav glas.

- Ti da rešiš svoje probleme. Ima da ti kažem šta mislim baš me briga. Rekla sam da se radi o meni i da moje ime ima težinu i da je vreme da se komentarišem ja, ali da ću da pretrpim kao dostojanstvena žena. Rekla sam da ću da kažem istinu i da neću da ispadam smešna i kažem da smo se ljubili. Rekla sam da smo priznali za Zlatibor jer je logično da se nešto desilo kad smo i ovde tako legli jer ne bih legla na prvu. Šta ima kome da polažem račune sa kim imam bilo šta? Filip je to rekao Aniti, da li ja treba da pričam sa kim sam bila? Lakše mi je ovo da priznam, džaba kad se desilo ovde. On je rekao da ne zna da li se probudio pored mene ili Boginje, sram bilo foliranta. Ti si meni pakao napravio - govorila je Maja.

- Ja sam ti napravio? Kad je Anita to rekla, ti si meni odmah rekla da ja to demantujem i zato sam slagao - dodao je Đukić.

- Pa ti si to odrukao, to je krenulo od tebe. Kakve veze ima kad je to bilo kad je sad to došlo na red? Treba sa kažeš da sam u pravu - govorila je Maja.

- Pa rekao sam da si u pravu - rekao je Đukić.

- Vi ste navikle da pričate sa kim se j*bete. Žene, vidite kako sam ja prošla i zato samo oženjeni muškarci jer je diskrecija zagarantovana. Odmah ih držite u šaci, dok spava slikajte broj od žene da je zovete ako dođe do komplikacije. Smešno ti je ovo što pričam? Pa znaš da sam u pravu. Šta sam ti ja uradila da me odrukaš? - govorila je Maja.

- Od mene imaš zadatak da kako znaš i umeš sa njim uđeš u vezu i ovde mu zagorčaš boravak kao što si zagorčala meni - umešao se Janjuš.

- Šareni, lepo ti kad j*beš? Je l' svaštoj*bu? - pitala je Maja.

- Zašto mi ne napraviš ožiljak na licu? - pitao je Dača.

- Pa ne osećam ja ljubav prema njemu da bih to radila - rekla je Marinkovićeva.

- Kaže ne osećam ljubav - smejao se Đukić.

- Svima sam vam loša, a svi biste opet - dodala je Maja.

- Kao on da, kao ja nikad. Šta je sa Filipom? - rekao je Janjuš.

- Strast, privlačnost, sviđanje. Tebe sam volela kao Boga jer sam bila klinka, a ti si me mnogo povredio. Šta se ti smeješ? Što si j*bao ako si znao kakva sam? Što svaki put završiš sa mnom? - govorila je Maja.

- Ti nisi zaljbuljena - rekao je Đukić.

- Ne pravite od mene bolesnicu, ja to radim samo kad me muškarac povredi - rekla je Marinkovićeva.

- Janjuše, je l' ti nekad pravila problem iz čista mira? - pitao je Đukić.

- A što to tebe zanima? - dodao je Dača.

- Vi lepo uđite u vezu pa da vidimo tvoju promenu. Ja sam siguran da ne može više nikad da ti se desi kao ja. Vi ste od sutra od pretresa u vezi, pa da vidimo ovog divnog momka - govorio je Janjuš.

- Nije se postavio kao muškarac prema meni koji me zna godinama, a ne mogu ja da te učim kako treba - rekla je Maja.

- Ajde reci pošto ja ne znam - poručio je Đukić.

- Kad naučiš javi se - rekla je Maja.

