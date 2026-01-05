BURNA NOĆ! Anita s knedlom u grlu pričala NAVODONOJ AFERI sa Reljom Popovićem, Terza ne može da dođe sebi zbog Comare, Aneli i Nerio rešili da nađu zajednički jezik, Maja RASTAVILA Filipa na činioce!

Bilo je veoma interesantno.

Sinoć je u "Eliti 9" održana emisija "Specijal", i dok je voditelj Darko Tanasijević na imanju vodio razgovore sa pojedinim učesnicima, voditeljka Dušica Jakovljević je u studiju ugostila Marka Đedovića.

Đedović se odmah osvrnuo na sukob sa Zoricom Marković.

- Neki ljudi su pokazali svoja lica, a ja sam rekao šta sam imao. Malo sam i Zorici rekao, a onda se ona meni klela kako nije ništa pričala. Kune mi se u sinove da nikad nije pomislila na mene kad je govorila da su organizovana kriminala grupa od Strane Đedovića. Zorici sam rekao: "Kako si se izbmlamirala sa onom Anom Ćurčić, razvali vas kuma kao kante", a ona meni kaže: "Pa šta ti misliš što sam ja nju dovela nego da je razvale ko kantu". Ona juče ustade i ogradi se od njanjave. Neki ljudi su iskoristili Anđelu. Ona kaže Mileni da je ušla na njeno ime, a ona je ušla na Anđelino. Kačavenda je imala svoje ime još od ranije, a ovu niko nije znao. Dogovarala se sa Zoricom šta da radi da slučajno klinka ne ispadne žrtva. Ispade da je Anđela kriva, ona i jeste kriva, ali ona je svoje platila. Milena je zanimljivija od nje koliko možeš da vikneš, pa i lepša i uspešnija. Tablet i dalje postoji. Ja ću se vrlo rado vratiti na tablet u odbranu svog prijatelja. Ja sam rekao da je Milena moj prijatelj. Ovim ne govorim o osobama koje mene smatraju prijateljem. Žalila se kako je prevarena žena, a ljubila se sa Acom dok mu je žena bila trudna. Zamisli ti to kad nekoga iz nemoći poliješ kafom, pa se dotakao i Aneline majke, Grofice:

- Zamisli Groficu koja kaže da bi tebi isčupača nos...Oni ne razumeju posao voditelja i novinara, pa to je isti posao kao ona kad škraba. Njima je do toga da selo ne sazna, a ne do toga što rade. Seljak je karakterna osobina. Kako ćeš prepoznati propalice? Po tome što im je uvek neko drugi kriv. Uvek će ostati propalice jer ne rade na sebi. Propalice bi čupale nos, pa pravile vudu lutke. Pošto imaju moju, nek je upravo počešu po te*tisima.Elitovizija je vrhunac njihovog licemerstva - rekao je on.

Voditelj Darko Tanasijević na samom početku noći u "Šiša baru" ugostio je Anitu Stanojlović. Ona je na samom početku komentarisala dešavanja sa "Elitovizije" i njenu pobedu u kategoriji SMS glasovi.

- Ja sam osetila sve to i pobedila sam i to mi nema više čar, ali mi znači da osetim da ima i dalje ljudi koji me vole, podržavaju i štite. Koliko god da pričam da me ne zanimaju fanovi, znači. Ponižavaju nas u kući i znači mi da smo osvojili najbitniju nagradu. Ja sam pričala i dok sam bila sa Anđelom da bih volela da on pobedi u osmici, ali je to prošla priča, tako da bih volela da pobedi moj partner. Ja sam osetila pobedu i sad mogu da budem druga - govorila je Anita.

- Kako komentarišeš Miličine optužbe da si imala aferu sa oženjenim pevačem koji ima dvoje dece?

- Najlakše je da se ja napadnem, a da se napao Marko Đedović ili Anđelo možda bi se otkrila istina koju sam ja rekla. Đedović je rekao da sam sklopila više verzija, da nisam slagala... Ja ne želim da opet sve bude po meni, prećutala sam, ali ako Tamara nije potvrdila potvrdiću sama. Najlakše je bilo da se ja napadnem. Iznela je budalaštine, za to dokaz ne može da postoji i ne znam gde su to izvukli. Peru svoje prošlosti i nemoralne radnje preko mene. Ja sam priznala da sam bila sa ženom, što ne bih priznala? Ako sam bila to je problem osobe koja ima kod kuće ženu i decu, ali da sam bila... Ako nađu dokaz neka ga izbace, ali ne mogu da ga nađu jer sam čista po pitanju toga - pričala je Anita.

Voditeljka Dušica Jakovljević porazgovarala je sa Markom Đedovićem o navodnoj aferi Milice Veličković i Anđela Rankovića.

- Anita jako ružne stavri radi. Priča o snimku, pa nek Tamara izbaci snimak ako postoji. Izbaci i pusti snimak! Postoje prepiske u kojima ja sve to pričam Aniti i onda kažem da mi je to rekla Maja Marinković. Oni su sinoć kao prijatelji napadali Milicu i Anđela, a ne znam zašto. Ona je tad bila slobodna. Bila je trudna, ali trduna žena nije bogalj. On je to radio ne bi li oblatio Milicu, a njeni prijatelji, počevši od Ivana blate Anđela. Ja sam Aniti ispričao da je meni Maja to rekla. Njega sam zvao da mu kažem da njene drugarice pričaju da su se muvali u toku njene trudnoće. On je posle došao da mi donese neku ceradu za kola i rekao mi da se čuo sa Milicom i ispričao mi istu priču kao i njima. On je neko ko je preosetljiv. Ovo je da se razumeju razlozi napada. Ja sam prošle godine navijao za Anđelu, a pobedio Gastoz. Nijedne godine se nisam složio sa pobednikom, ali ne može - rekao je Đedović.

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je u "Šiša baru" sa Lukom Vujovićem, a on je prvo otkrio ko je najviše poludeo na njegovu pobedu na "Elitoviziji".

- Ne znam ko je najviše poludeo, ali je moja bivša devojka prošle godine mislila da je to jedini parametar. Narod verovatno najviše glasa za one koje vole. Ovo je šamar za ukućane, za nas je vetar na leđa. Nije zasluženo, svesni smo našeg nastupa. Mi iako smo najgori drugima, napolju smo najbolji šta god da radimo - govorio je Luka.

- Palo je tvoje suočavanje sa Žanim i Đedovićem - rekao je Darko Tanasijević.

- Žana ne zna moju bivšu devojku. Okej ja sam blam za celu Srbiju i prijatelji nisu tu za mene, pa valjda su prijatelji tu kad je neko loše? Ja bih pre pomogao nekome ko je u blatu nego na vrhuncu slave. Ne smatram da sam u blatu. Moj život od pre je veći blam - pričao je Luka.

- Šta ti je postalo jasno nakon posete Durdžića i Grofice? - pitao je voditelj.

- Kad gledam sa strane mislim da su obe za to da se spusti lopta i da dete bude na prvom mestu, ali niko nije za svađe i svako bi branio svoje. Ja mogu da kažem da sve za Groficu ja verujem kako mi ne Aneli rekla. Jasno mi je da porodica Durdžić nije kakva je predstavljena i da su normalni ljudi. Želim da izuzmem brata koji mi je bio fokus i da je jedan normalan, prizeman dečko koji ima porodicu i da je Aneli na sve rekla da je u pravu. Sestra mu ima lepo i prizemno ponašanje. Mislim da su svi preuvlečivali. Za mene su svi ostavili lep utisak. Groficu poznajem, odnos napolju nam je bio super - govorio je Luka.

Voditeljka Dušica Jakovljević uključila je u emisiju Anitinu drugaricu, Tamaru koja se odmah ovrnula na aferu svoje drugarice sa Reljom Popovićem, pa se žestoko naoštrila na Milicu Veličković.

- Pozdraviću vas sve sa pesmom "Šta su limiti". Ja mnogo volim Relju i Nikoliju, sa njom sam čak išla i u školu. To ej velika laž i izmišljotine koja je potekla od Milice Veličković. Desilo se to da Milica nije u datom trenutku smela da potvrdi priču za Janjuša i Aneli, pa se desilo da su ušli u sukob Marko i Milica. Dečko je znao za tu aferu između Janjuša i Aneli, a ona to nije htela da da. Njoj šta god da Marko kaže ona mora da istrtlja. Đedović je rekao Aniti: "Hteo sam da ti isšpričam još pre, zamisli Milica i Anđelo su se viđali, a meni je za sve to rekla Maja Marinković", a Anita je rekla: "Pa Bože, do juče sam sedela sa Milicom na kafi, ona me razočarala". Đedović je rekao da je do saznanja došao od Maje, a Maja je saznala od Jovane Pevačice. Anita je rekla Anđelu: "Jesi li normalan, šire ti se slike da šalješ polni organ Milici". Posle se ispostvailo da je Milica pratila Anđela... - rekla je Tamara.

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je u "Šiša baru" sa Majom Marinković o njenoj vreloj akciji sa Filipom Đukićem.

- Šta se desilo sa tobom i Filipom, priznala si da je pao se*s? - pitao je Darko.

- Da, desilo se šta se desilo. Ja nisam neko ko je dužan da priča o svojoj intimi van Elite. To se jeste desilo i napolju, ali meni je prvestveno zasmetalo to što je neko treći morao da zna. Meni nije prijatno da se iznosi šta sam ja radila i gde. Ja tu više krivim Filipa. Te stvari se ne pričaju, to nije lepo. Muškarac treba da ima kodekse. Između nas dvoje stavrno postoji strast i hemija - rekla je Maja.

- Ima li govora o vezi i da li bi ti volela? da li su legitimna njegova opravdanja da zna kakva si u vezi? - pitao je Darko.

- Ja jesam ljubomorna u odnosu, ali ljudi to i znaju. Oboje smo krivi. Ja ne mogu da uđem sama sa sobom u vezu. Ja sam mnogo jaka žena, ne bi mogao da me isprati. On je dobar čovek. Pa i on je sa 40 godina treba da bude ostvaren na životnom planu. Ja baratam argumentima i gledam kako je realno - rekla je Maja.

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je u "Šiša baru" sa Asminom Drudžićem o Maji Marinković i Filipu Đukiću.

- Kako komentarišeš sve ono između Maje i Filipa?- pitao je Darko.

- Ja sam znao da će to da bude. U Odabranima smo u igri istine nešto pričali i Maja je preletela da je bila intimna sa njim, ali ja sam nju štitio. Namerno sam stavio nju, Boginju i Filipa. Njeni komentari su mogli da imaju težinu ove sezone. Maja nije utorak devojka jer je i napolju bila sa njim, kao i Anita. Nije stao uz nju juče, to sam mu zamerio. Kad je Taki došao ovde vikao je na Boru, napraviše čoveka ludim. Svi se mi napolju i volimo i se*samo. Deca se upoznavaju, mi ili kliknemo ili ne. On se upoznavao ispod pokrivača, pa ona kaže da je došao da kupi stan, a ne da gubi novac. Bebica je zbog njega izbio novac. On nije muškarac, fali mu muškosti. Ja nemam ništa protiv Maje. Nisam se razočarao, nisam ja bio u vezi sa njom. Ja nisam ni sa Aneli hteo da spustim loptu. Sad da je Stanija bila sa drugim na kafi samo, ma nema ništa od toga. Nju drugi frajer nije hteo da prizna kao devojku, pa kako ja da je priznam?! - rekao je Asmin.

- Šta se desilo pa si juče zatražio da Nora dođe ovde? - pitao je Darko.

- Meni fali Nora. Gledao sam Milicu i Terzu, stvarno je ružno. Ne želim da provodim vreme sa svojim detetom kao klošar, nisam je video tri godine. Mene samo strah moje reakcije. Ja sam muškarac koji ne sme da pokaže slabost. Ja kad legenm u krevet dođe mi da se isplačem. Želim da provedem sa svojim detetom par sati, a ne pet minuta. Možemo joj napraviti i rođendan ovde. Ne želim da to bude kratko - rekao je Asmin.

Filip Đukić u "Šiša baru" razgovarao je sa voditeljem Darkom Tanasijevićem o njegovom odnosu sa Majom Marinković.

- Koliko ti je Maja pomogla da ne misliš probleme iz spoljnom sveta? - pitao je Darko.

- Kad popiješ skreneš misli, ponese te atmosfera, a kad se probudiš... Kad god se probudim tripujem da sam sanjao, a onda shvatim da nisam. Što se Maje tiče juče smo rekli za Zlatibor, nije nam prvi put bio sad, ali zbog nje nisam hteo da pričam. Nisam znao da će Anita do da kaže i da ćemo da uđemo u rijaliti. To se do sad nikad nije saznalo. Delovalo mi je da će da poštuje. Pričala je i ona meni neke stvari, a ja to nikad ne bih pričao. Desilo se i ne može da se promeni - govorio je Filip.

- Šta dalje? Kakve su ti želje i osećanje? - upitao je voditelj.

- Nisam ja zaljubljen, nije ni ona. Privlačimo se, postoji energija i krivo mi je jer se ovako dešavalo jer nam je pre bio bolji odnos, a sad će možda da se naruši... Za sad se nije narušio, normalno komuniciramo. Ovde šta god da se desi, bude da li smo u vezi... To je ozbiljno počelo da me smara. Luka i Anita su ušli u vezu odmah i to se sad od nas očekuje, ali ću da uradim kako mislim i osećam - pričao je Đukić.

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je u "Šiša baru" sa Aneli Ahmić. Ona je na samom početku žestoko oplela po Milici Veličković.

- Ko je ona da dođe ovde da dođe da mi drži pridike? Najviše mi je zasmetalo kad je komentarisala Asmina i svrstala me je u isti koš da on nije dobar otac, a ni ja majka jer sam ovde tri godine. Ne može ona nikome da morališe jer ja znam kakve stvari ona radi napolju i kakve muškarcima piše poruke. Ona piše poruke: "Ajde dođi da me izj*beše". Ova priča sa Anđelom i šta je radila u trudnoći. Ko podržava nju s*rem se na te ljude. Ona je teško zlo, samo je interesuju pare - govorila je Aneli.

- Šta se to promenilo pa Asmin ima želju da vidi Noru? - pitao je Darko.

- Mislim da je video koliko Terza moli Milicu za dete. Ne mislim da ga je osvestilo nego ne bi da ispadne toliki monstrum. Video je želju u Terzi i da je Veliki pšef odobrio. Njega sad kopka jer je rekao da ne želi da je vidi, a Terza je rekao da hoće... Lukav je on. Neću ja ni sad da mu brani da vidi Noru. Ne znam kakvi neprijatelji da budemo neću da mu zabranim da je vidi - pričala je Aneli.

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je u "Šiša baru" sa Anđelom Rankovićem o aktuelnim temama u Beloj kući.

- Video si Comaru. Kako komentarišeš njen sukob sa Anitom i to što je iznela aferu sa pevačem? - rekao je Darko.

- Da, bilo mi je drago, ja nju gotivim. Drago mi je da sam ih sve video. Anita je pričala neke stavri, pričala neke šifre sa Tamarom i Comara joj je uzvratila za ono što je Anita ovde došla i iznela. Anita je ta koja je došla i rekla te stvari. Comara je htela da joj da do znanja da nije ni ona divna i sjajna, samo javnost ne zna sve. Milica je mislila verovatno da nije divna čim se viđa sa oženjenim muškarcem - rekao je Anđelo.

- Uroš je pitao da li je to Relja Popivić, a ti si rekao da si neke sigrnale ukačio? - pitao je Darko.

- Ja nisam siguran za bilo koga. Ja sam to skapirao odavno. To što je Uroš izneo ima veze sa njim i Anitom. Jako je ružno što je uplela nekoga. Neko da je hteo da bude u rijalitiju, prijavio bi se za rijaliti. Uroš je Anitin drug i ono što on kaže ima težinu. To je katastrofa. Da li jeste ili nije, to su njihove stvari za peglanje. rekacija je bila drugačija nego što bi bila na neku glupost. Vika, dreka i dranje... Ne možeš da uđeš sa pričom da bi srušila Balkan i da se onda čudiš. Ti si ta koja je nagoveštavala neke stvari. Ja sam čuo još neke stvari. Ona jeste dok je bila sa Lukom ustajala i pričala neke šifre. Meni je najbitnija stvar što je preko moje grbače pravila jadnicu i žrtvu u narodu i javnosti, a ja sam bio čovek koji je nju uništio. Ona je pravila teren da uđe kao jadna žrtva Anđela Rankovića - rekao je Anđelo, pa se osvrnuo na Tamaru:

- Ja bih imao mnogo više da pričam sa njom. Obratila mi se i rekla mi je da dala izjavu da je 80% što sam rekao istina. Ispričao sam šta je istina, ali sam ispričao 100%. Ovih 20% kojih je ostavila je za drugi obraz. Ona će jednog dana shvatiti da ona nije PR Anite stanojlović jer Anita nije brend. Ona je jedna učesnica rijalitija kao što smo svi ovde. Mi smo svi ovde samo prepoznatljiva lica. Ja svoje prijatelje ne stvaljam u ulogu PR-a. Tamara joj služi kao potrčko. Ona je starija osoba, vozi, odvozi, zove i ove i one ljude. Anita je rekla da ona to plaća Tamari. Nije pravo prijateljstvo da ja plaćam prijatelju. Onih 20% što je Tamara ostavila će očistiti njen drugi obraz - rekao je Anđelo.

Voditelj Darko Tanasijević u "Šiša baru" razgovarao je sa Miljanom Kulić o svim aktuelnim dešavanjima u Beloj kući.

- Od Nove godine sve kreće na bolje i za sve imam snage i volje. Rešila sam da poštujem sebe da bi me i drugi poštovali. Prvo ja, pa Željko jer ako ja budem dobro biće i on i moja porodica cela. Svaka čast praznicima. Ja sam se solidarisala praznično atfmosferi, pa se trudim da budem fina i koliko god mogu da izbegnem konflikte. Ja sam posle "Elitovizije" imala sa Aneli okršaj. Posete porodica su mi ostavile utisak, a za "Elitoviziju" sam se iznervirala jer smo dobili nagradu stručnog žirija. Ja sam rekla Janjušu da deli, a on je pobacao hranu i zaklela sam se u Željka da ništa neću da uzmem i nisam. Aneli je tamo napravila romski, ja živim u romskom naselju i tako moje komšije sve stave. Ja ne mogu da prođem da uzmem vitamine i ličnu higijenu. Pitala sam je za vikend da raščisti kutije jer je napravila haos. Ona je toliko aljkava i štrokava. Ona je počela na mene da se breca. Nju je pojela sujeta zbog Anitine i Lukine nagrade, pa je bes iskalila na meni. Ja ne mogu da budem sujetna jer moj kašalj iz emisije iznačava Niki Minaž. Na koga da budem sujetna? Na ove kretene polupismene? Život im je go k*rac, dolaze na televiziju da rešavaju probleme i j*bu se kao štuke i ne mare za decu koju imaju kod kuće - govorila je Miljana.

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je u "Šiša baru" sa Borislavom Terzićem Terzom o njegovom suočavanju sa Milicom Veličković.

- Ispostavilo se da ona meni ne dozvoljava da je vidim. Veliki šef je dopustio da mogu da idem na krštenje, na najsvetiji čin i prvi rođendan, a ona je izbegavala da odgovori na to pitanje. Ja sam u šoku! Pričala je ironično sa mnom, a ja sam pričao argumentima i činjenicama. Zamolio sam je da mi je dovede da vidi, a ona je rekla da to nije mesto. Dobio sam od nje pet poena jer sam je pet puta video, a ja sam siguran da je više. Zamera mi što sam ušao ovde, pa šta je sa onima koji odu na brod po deset meseci. Kao da je Barbara napunila 18 godina. Ona je mala još. Pokazala je ljubomoru. Kad sam prišao da joj češtitam Novu godinu, njoj su bile oči pune suza. Ja sam nju voleo, imamo i dete. Zna i ona da je mala ista ja. Poklonila mi je masku za telefon. Ona nju kad vidi, vidi mene. Mislim da joj više nije problem Sofija. Ako mi zatvore vrata od restorana ili crkve, to je njihov obraz. Ne verujem da će neko nasrnuti tamo na mene ili da mi dobaci... Otkud znam, to je njeno društvo - rekao je Terza.

Aneli Ahmić zanimalo je kakav je Maji Marinković bio osećaj da ima vrelu akciju nakon što je radila remont zadnjice.

- Je l' ti smetalo? - pitala je Aneli.

- Ne, super sve - rekla je Maja.

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je u "Šiša baru" sa Milenom Kačavendom, a ona je na samom početku komentarisala njeno suočavanje sa Anom Ćurčić.

- Ona će mene kao da raskrinka, nalupala se kao otvoren prozor. Svoju veliku prijateljicu Zoricu je videla na tri i po minuta. Polila me kafom, kao moram da promenim prezime. Nije me to uznemirilo. Njenam namera jer zna kako sam prošla tu fazu i da sam se teško pomirila sa tim da mi se život srušio kad sam se najmanje nadala jesu stvari koje mogu da me bocnu. Mislim da je Zorica pojela g*vna i da je toga svesna i da je na "Elitoviziji" promenila mišljenje. Zorica se ponaša kao da imam 30 godina i kao da grada nisam videla, a ona je ober gradska riba. Mislim da je Ani htela da pomogne da uđe. Mi smo od Ane čuli iste stvari, da mi se pogledaju vene, mehaničar, žute haljine i da promenim prezime - govorila je Milena.

Milena je dala sud o Milici Veličković.

- Ona nije ni najmanje slatka, bila je sa Rajačićem, čuli smo za Anđela, a došla je da se predstavi kao majka. Ušli smo u septembru i šta sad dete piči na fudbal i uplašiće se tate? Ne dozvoljava njemu da dođe na krštenje. Ajde sad to Terzino staro kumstvo, upisala ga je kao NN oca. Boli nju baš uvo da poštuje kuma njegove porodice. Veliki šef da odobri da on ode, to je sveta tajna i ona će da se kaje jednog dana. Dete je malo i još uvek to ne zna. Jako me je iziritiralo da se predstavi kao fina - govorila je Milena.

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je u "Šiša baru" sa Urošem Stanićem o Aniti Stanojlović i njenom navodnom aferom sa Reljom Popovićem.

- Comara je spomenula Budvu, pevača koji ima dvoje dece, pevala je ovde Reljine pesme, pokazivala mi je snimke sa njegovih nastupa. Video sam kako je ćućurila sa Minom Vrbaški oko Relje Popovića. Njeni odgovori su pokazali da se zbunila i ostavila j eprostora da je to istina. Bilo mi je čudno što ona igra na prvi takt Reljine pesme, traži pesme od Dj. Odmah sam se setio Relje. Niko nema mu*a u kući, a ja sam dežurna budala. To je to, cela kuća misli da je on, a ona nije dala demant. Daje prostor da je sa njim, ali i dalje ne želi da prizna. Luka je još čudniji, ne daje reakcije na to što oan šalje Tamari signale zaRelju. Ja ne mogu da budem 100% siguran, ali imam dozu sumnje. Ne bi goreo Balkan kad bi se saznalo da je bila sa pekarom. Ja sam povezao snimke sa nastupa i sve i došao do zaključka. Anitina faca je bila razotkrivena i šokirana, nije imala gde. Davala je odgovre zbunjeno i uplašeno, provaljeno. Sa Comarom sam okej i biću okej, biću tu uvek. Mogla je da dopusti da Terza ode na krštenje. Kapiram da nije dovoljno prisutan, nije joj davao novčanu pomoć, ali ne treba kasnije nju Barbara da krivi. Njihova svađa je bila blamantna - rekao je Uroš.

- Šta ste pričali ti i Maja ispod pokrivača? - pitao je Darko.

- Maja je trenutno u neobranom grožđu, ne zna šta da radi i ne zna gde udara. Ona jdefinitivno vagala između Asmina i Filipa, ali joj se Asmin zgadio zbog Miljane. Ona je očekivala odbranu i sgurnost od Filipa, a dobila je polovične odgovore. Ponizio ju je kad je rekao: "Šta sam ja radio i s kim sam ja spavao?". Rekla mi je da ju je razočarao Filip. Terala me da idem da izvidim situaciju i kakvo sada mišljnje imam. Sve što je rekao za stolom, rekao je i kod tebe, i nije zadovoljna odgovorom. Moralisala je, a sad je ispala kao sve ostale. Meni su oni energični i bili bi pogodak, ali taj njegov strah od Maje... Pokušaću da ih spojim, ali on beži od odgovornosti i nema snagu i težinu da iznese Maju Marinković. Ja znam kad sam blejao sa Bobancetom da je govorio da pozdravim Vanju. ne bi žena bez nekih dokaza i saznanja takve stvari pričala. vanja je neku vrstu odnosa imala sa Bobancetom - rekao je Uroš.

Po Beloj kući se neprestano komentariše navoda afera Anite Stanojlović i Relje Popovića, te je sada Dačo Virijević otkrio još pikanterija iz pevačevog života.

- Ja kažem da je Zorica provaljena, a ona mi kaže da ću da dobijem tužbu i od Vesne Zmijanac i od Relje. Anita još glupačetina... Automatski je potvrdila da je bila sa Reljom. Ja znam za još jednu devojku koja se hvalila da je bila sa Reljom - rekao je Dačo.

- Lažeš?! Sa onom lopatom?! Ono je*e? On je top frajer da bi ono je*ao - rekao je Maja.

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je u "Šiša baru" sa Minom Vrbaški koja je na samom početku komentarisala Maju Marinković i Filipa Đukića.

- Maja i Filip su mi najudarnija tema, a pogotovo jer Maja sve vreme ide oko mene i ispituje me šta da kaže i da li da kaže istinu. Na njoj je sad da kaže šta joj je na duši, šta je tu strašno? On nju nije priznao i neće je priznati jer njega to ne interesuje. Svima je Filip jasan kad su u pitanju devojke, a pogotovo Maja. Mislim da bi Maja volela vezu samo da ne bi dala za pravo drugim devojkama da govore da je ista kao što su i one bile. Najavljivala je Dači i meni da će 31. da napravi haos, ali je haos napravila samo sebi. Neka sad bude dostojanstvena i neka trpi kritike. Ako ovo ponovi onda nemam komentar i nema pomoći - govorila je Mina.

- Milica Veličković je raskrinkala navodnu Anitinu aferu, Uroš je rekao da je to Relja jer je on tako povezao kockice. Šta ti kažeš? - pitao je Darko.

- Uroš je odmah to počeo čim se Anita vratila. Ja sam rekla da ne mogu da znam i da me to ne interesuje. To i da je tako i da nije može da se napravi problem i ne želim da se mešam u tu temu. Ja znam o kome se radi i nije to što se aludira. Ona je sa mnom pričala, a ja nisam cinkaroš. Nikad nikog nisam prva dirala i nikad ne bih rekla, pre svega zbog sebe, a i zbog nje. Mislim da je sa Uroševe strane ovo brzopleto i da ovim može nekoga da dovede u problem. Ona nije bila ni sa kim u spoljnom svetu, po priči koju je imala sa mnom. Ona je meni rekla da je imala simpatiju, a ne da se viđala sa nekim. To je bilo nešto pre rijalitija, bila je ona u tom nekom prekidu. Što se ove teme tiče ne želim da učestvujem jer ne želim da se tumače moje reči - nastavila je Mina.

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je u "Šiša baru" sa Borom Santanom o njegovim ljubavnim brodolomima sa Anastasijom Brčić.

- Meni je žao što je bila u zatvoru. Juče ne znam koji je razlog. Kad je Dačo pita da li je zaljubljena ona ne zna šta da kaže. rekla mi je da je zaljubljena u mene, ali da ne može da bude sa mnom. Rekla mi je da ne mogu da bude ni sa jednom devojkom, neće ni ona. Pitao sam je hoće li da budemo u tajnoj vezi. Svidela se ona meni, ali se ugojila 10 kilograma. Nije loša devojka, ali ima ta ludila. Ona misli da svi misle da nije normalna, ali nije ni normalna. Ja ne znam da Sandra nije zaljubljena u mene. Govori da smo mi ološi, a ona se ljubi sa svakim drugim. Prirasla mi je za srce. Rekla mi je da je svakog momka tukla. Ne znam da li je to neki njen fetiš ili šta... - rekao je Bora.

- Kako reaguješ na dešavanja između Maje i Filipa? - pitao je Darko.

- Mi smo to znalo odmah kad se njima desilo. Nisam nikad pitao ni nju ni Filipa. Kad je meni Anita to rekla, ja sam rekao: "Ma znam, to je bilo na Zlatiboru". Kad međutim, Taki je dao Maji zeleno svetlo i eto ti. Možda ga koči i Janjuš, oni su bliži nego Filip i Luka. Mogu da budu njih dvoje zajedno, ali Maja mi je rekla da joj se ne obraća kao pre. Kad je bila bolesna nije je nijednom pitao kako je. Sve one čekaju i imaju nadu. Teodora, da je nije zaplašilo ono... Jesi video kako je mama pohvalila?! Dosta su roditelji uticali. Oni su veći rijaliti igrači od dece unutra.

Voditelj Darko Tanasijević u "Šiša baru" razgovarao je sa Sofijom Janićijević o njenom odnosu sa Borislavom Terzićem Terzom i suočavanjem koje su imali na "Elitoviziji" sa Milicom Veličković.

- Što se tiče susreta ja sam očekivala da ona bude u žiriju. Klasična njena priča, prepucavanje preko deteta i malo kadra. Nemam lepo mišljenje o njoj. To je ženska sujeta samo da tera kontru i inat preko deteta. Pričao mi je on za "Narod pita" kad je bio sa mnom da mu je rekla da je neće videti ako uradi nešto pogrešno. Ja sam njoj ćutala samo jer je bila trudna i jer sam osećala krivicu, a sad je to prošlo i mogu da pričam sve kako vidim i mislim - govorila je Sofija.

- Šta misliš i vidiš? - pitao je Darko.

- Nije dozvolila da Terza ide na krštenje, a onda je rekla da će videti, verovatno je videla kakva je reakcija - rekla je Sofija.

- Je l' Milica za tebe f*ksa? - pitao je voditelj.

- Da. Ko normalan se druži sa Urošem? Evo šta radi sad Aniti i pravi joj kašu... Šta je radio Aneli? Ona njega ističe kao druga i prijatelja. Ja ću da navedem samo dve stvari. JA sam raskinula sa Terzom, bila sam sama ovde, izašla i bavila se porodicom, a sad sam sa Terzom, a ona je bila sa Rajačićem i ne znam sa kim još za leto, to je i Terza pričao. Ona ide na žurke, rođendane, aftere i ništa ne zaobilazi. Ona priča da je najbolja majka, svaka majka treba da čuva svoje dete, a ne da joj se titula dodeli već je to odgovornost i normalno je. Ona ističe kao da je jedina majka na ovom svetu i da je jedina bila trudna i prevarena. Možda ja sutra budem prevarena, šta treba da radim? A to "Budi fina f*kso" sam joj rekla jer je ušla i lupetala informacije, ništa nije istina, a o njoj sve i svašta izlazi - nastavila je Sofija.

Tokom Mićine igre istine došlo je do razgovora između Aneli i Neria o njihovim problemima spolja.

- Nerio, ko ti je draži Aneli ili Sita? - pitao je Mića.

- Aneli. Ona meni nije nanela neko zlo. Osećam se kao da govorim pogrešno, ali tako je. Pitao bih Situ da li je stvarno moralo ovako, ono što sam i tad pitao. Voleo bih da je sve drugačije- rekao je Nerio, a Aneli je zaplakala.

Njih dvoje su nastavili razgovor o ovim bolnim ranama.

- Aneli i ja nekad pričamo, ali ne znam kako možemo da ispravimo odnos dok smo ovde i dok smo u ovom prostoru - dodao je Nerio.

- Previše je sve povredio, nju, mog brata... Naravno da oni uvek žele da on dođe i zaboravili bi mu sve... Ja sam rekla kad on ćuti da je takav i kod kuće. Sita nikad nije prihvatila Hanu i ja sam rekla iz kojih je to razloga - pričala je Ahmićeva.

- Nerio, da li se osećaš kao odbaćeno jagnje? - pitao je Mića.

- Ja sam se sam odvojio sa 18 godina i to sam govorio. Ja se sa većinom nisam osećao preterano povezano. Bio sam zatvoren u svojoj sobi, nisam bio povezan i nisam provodio vreme sa ostalima u kući - dodao je Nerio.

U nastavku razgovora, Aneli je potražila opravdanje za svoju sestru.

- Ona nikad nije potencirala razgovore sa mnom - rekao je Nerio.

- Aneli, jesi li ti ovo primećivala? - pitao je Mića.

- Ne. Ja sam ostala sa pet gdina bez oca i očinska figura fali. Sita i brat su već bili stariji. Mi smo udahnuli punim plućima kad su se mama i tata razveli. Oni su uvek bili povezani i čuli su se zbog nas. Tata je uvek brinio o nama. Ponosno sam izgovarala da sam u centru Trebinja sa mamom i tatom. Sita nikad nije izgubila osećaj prema njemu i ja mislim da ona njega nekako najviše voli. Sita je dovila bolesno dete i to joj je život promenilo - rekla je Aneli.

Maja Marinković odlučila je da kaže Filipu Đukiću sve što joj je na duši, a kako od njega nije dobijala odgovore koje je očekivala doveo ju je do totalnog ludila, pa je urlikala na sav glas.

- Ti da rešiš svoje probleme. Ima da ti kažem šta mislim baš me briga. Rekla sam da se radi o meni i da moje ime ima težinu i da je vreme da se komentarišem ja, ali da ću da pretrpim kao dostojanstvena žena. Rekla sam da ću da kažem istinu i da neću da ispadam smešna i kažem da smo se ljubili. Rekla sam da smo priznali za Zlatibor jer je logično da se nešto desilo kad smo i ovde tako legli jer ne bih legla na prvu. Šta ima kome da polažem račune sa kim imam bilo šta? Filip je to rekao Aniti, da li ja treba da pričam sa kim sam bila? Lakše mi je ovo da priznam, džaba kad se desilo ovde. On je rekao da ne zna da li se probudio pored mene ili Boginje, sram bilo foliranta. Ti si meni pakao napravio - govorila je Maja.

- Ja sam ti napravio? Kad je Anita to rekla, ti si meni odmah rekla da ja to demantujem i zato sam slagao - dodao je Đukić.

- Vi ste navikle da pričate sa kim se j*bete. Žene, vidite kako sam ja prošla i zato samo oženjeni muškarci jer je diskrecija zagarantovana. Odmah ih držite u šaci, dok spava slikajte broj od žene da je zovete ako dođe do komplikacije. Smešno ti je ovo što pričam? Pa znaš da sam u pravu. Šta sam ti ja uradila da me odrukaš? - govorila je Maja.

Autor: R.L.