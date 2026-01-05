Neočekivani gost u Eliti za Božić: Mega popularna pevačica stiže u Belu kuću, SPREMA SE VELIKO VESELJE

Pravoslavni hrišćani 7. januara praznuju Božić, najradosniji hrišćanski praznik, a tim povodom Veliki šef će organizovati svečanu proslavu u "Eliti"!

Popodnevni božićni ručak u Beloj kući biće poslužen 7.januara a takmičari ni ne slute ko će taj dan pevati specijalno za njih i publiku kraj malih ekrana.

Učesnike "Elite" i milionsku publiku Pinka pesmom će razgaliti popularna pevačica Rada Manojlović, te nema sumnje da će takmičari Eliti biti presrećni kada je budu ugledali na vratima Bele kuće.

Ne propustite proslavu Božića u "Eliti" 7. januara na TV Pink!

Autor: N.B.