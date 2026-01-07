OVO SE NE PROPUŠTA: Rada Manojlović danas stiže u Belu kuću, SPREMA SE VELIKO VESELJE

AKTUELNO

Pravoslavni hrišćani 7. januara praznuju Božić, najradosniji hrišćanski praznik, a tim povodom Veliki šef će organizovati svečanu proslavu u "Eliti"!

Popodnevni božićni ručak u Beloj kući biće poslužen 7.januara a takmičari ni ne slute ko će danas pevati specijalno za njih i publiku kraj malih ekrana.

Učesnike "Elite" i milionsku publiku Pinka pesmom će razgaliti popularna pevačica Rada Manojlović, te nema sumnje da će takmičari Eliti biti presrećni kada je budu ugledali na vratima Bele kuće.

Ne propustite proslavu Božića danas na TV Pink!

