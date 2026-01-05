JEDNOM DRUGARICE, UVEK DRUGARICE! Stanija jasno stavila do znanja svima da PODRŽAVA Maju, ne zamera joj muvanje sa Asminom (FOTO)

Prisetila se najlepših trenutaka sa Marinkovićevom.

Rijaliti učesnice Maja Marinković i Stanija Dobrojević stvorile su prijateljstvo tokom svog boravka u rijalitiju, a to prijateljstvo nastavilo se i napolju.

Ove sezone "Elite" došlo je do turbulencija, kada je Stanijin bivši verenik Asmin Durdžić ušao u rijaliti, i bacio oko na Maju. Ipak, Marinkovićeva nije poklekla i pala na njegov šarm, pa ga je odbila mnogo puta.

Ona je sada otpočela odnos sa Filipom Đukićem, pa se čini da je na Asmina definitivno stavljena tačka.

S druge strane, čini se da Stanija nije imala šta da zameri svojoj drugarici, pa se tako na Instagramu prisetila njihovih najlepših trenutaka.

Dobrojevićka je pokazala kako su se ona i Maja provodile tokom protekle godine, te je dokazala da je ostala verna svom prijateljstvu sa Marinkovićevom

Autor: R.L.