PRIVODI SELJANČURE VAN BEOGRADA! Luka Vujović odrukao Boru Santanu, ispričao sve njegove tajne, u sve umešana i Milica Kemez! (VIDEO)

Potkačio i Aneli.
Luka Vujović pričao je danas sa Anitom Stanojlović ispred Bele kuće, te je ogovarao svoje cimere.
On je pričao o Aneli Ahmić, kako je često bila u alkoholisanom stanju, a onda je opleo i po Bori Santani.
- Mrtva pijana je bila, nemaju svoj život. Ovi isto izlaze, alkoholi, lažu mažu, privode neke seljančure van Beograda. Bora mi doveo neku devojku, spavali kod mene, on Milica i ta, sledeći put poveo isto jednu iz Železnika. Isto spavali kod mene. Ni sa jednom ni sa drugom, ništa nisam imao - rekao je Luka.
Autor: R.L.