TREBA IZVUĆI BILANS I BALANS! Luka i Anita stavili sve na papir, pa izračunali koliko NOVCA TROŠE MESEČNO! (VIDEO)

Da li su dobro izračunali?

Luka Vujović i Anita Stanojlović pričali su danas o mesečnim troškovima, te su sabirali koliko prosečnoj porodici treba mesečno.

- Meni samo hiljadu ode za vrtić, stan, meni i Alekseju minimum treba dve hiljade mesečno - rekla je ona.

- Meni je samo rata za auto hiljadu evra. Zavisi od načina života - naveo je Vujović.

- Ja niti izlazim, niti bilo šta, ali preskupo je sve - rekla je Anita.

- Zato izvući balans i bilans, da staviš na papir - rekao je Luka.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.