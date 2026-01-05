Kada se izgovori ime Relja Popović, ti... Alibaba posavetovao Anitu kako da se opere od navodne afere sa oženjenim, ona upalila centrifugu! (VIDEO)

Svojim odgovorima se totalno ogradila od cele priče!
U toku je ''Podela budžeta'' Asmina Durdžića, a on je naredni budžet dodelio Mini Vrbaški.
- Mina za tebe mali budžet. Vidim da naš odnos ide na bolje i izvinio sam ti se. Iskreno, ne mogu da zaboravim neke stvari i mnogo si me povredila kada si rekla da sam ja koristila profil Orhideja. Mi smo bili dobri u to vreme i mogli smo da popričamo, ne znam odakle ti ta informacija. To me baš povredilo, ne mogu još uvek da pređem preko toga i da to svarim - rekao je Alibaba.
- Anita, tebi ide srednji budžet. Ti i ja smo se svađali zbog Maje, ali sada vidim što su mnoge devojke ljubomorne na tebe kao i Maja jer ste delile istog dečka. Sada si sa Lukom totalno okej i moram da kažem da si me van crnog stola molila da ne diram. Kada se izgovori ime Relja Popović, ti ne smeš da imaš reakciju već moraš da budeš dama - rekao je Alibaba.
- Naravno, samo neka ljudi pričaju i sramotno je što pominju čoveka koji je oženjen, a od mene će ljudi dobiti tužbu kao i od njega nadam se. Ja sam pobednica, neću se svađati sa amaterima - rekla je Anita.
- J*bačice, ima vas na svim p*rno sajtovima - rekao je Uroš.
Detaljnije u nastavku ovog teksta.
Autor: N.Panić