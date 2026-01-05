Provokacija ili slučajnost? U jeku navodne afere Anite i Relje Popovića, ona zapevala Nikolijinu pesmu: Ma ćao, zdravo... (VIDEO)

Šok preokret!

U toku je ''Podela budžeta'' Asmina Durdžića, a on je naredni budžet dodelio Luki Vujoviću.

- Luka, na početku sam ti uvalio veliki kao i u hotelu, ali si muški izdržao. Tvoja mama je gospođa kao i moja porodica, to sam video. Tebi dajem srednji budžet, takođe moraš da kuliraš Aneli - rekao je Alibaba.

- Ma ćao, zdravo, kad me obuzme đavo - nadovezala se Anita sa Nikolijinom pesmom.

- Videćemo ko se kako pripremio - rekao je Luka.

- Boro, tebi ide isto srednji budžet. Gotivim te, ali ne smeš da dozvoliš da te Anastasija tuče i da radi šta radi - rekao je Bora.

- Ja sam se sad od Nove godine aktivirao totalno, ulazim s novom energijom i sviđa mi se - rekao je Bora.

- Anđelo, mislim da ti se sviđa Aneli i trebaš da vodiš računa jer ti ne treba da se srozaš - rekao je Alibaba.

- Ti ćeš da se srozaš kad dođe Stanija, videćeš šta će ti biti - rekla je Aneli.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić