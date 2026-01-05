Zovite doktore, neka mi pomognu: Uroš ne prestaje da provocira Anitu zbog navodne afere s Reljom Popovićem! (VIDEO)

Urniše je!

U toku je ''Anketa'', a takmičari imaju zadatak da izaberu najveće zlopamtilo u Beloj kući. Reč je dobila Aleksandra Jakšić.

- Mina, Aneli i Maja - rekla je Jakšićka.

- Asmin, Aneli, Luka - rekla je Vanja.

- Moram da kažem da je Uroš zlopamtilo jer prebacuje Aniti za dečka u Budvi - rekao je Murat.

- Zovite doktore, neka mi pomognu. Ona ko otrov je, al bez nje ne mogu. Može i: ''Sve je bilo kao san, ona lepa, a ja mlad...'' - pevao je Uroš.

Autor: N.Panić