Zovite doktore, neka mi pomognu: Uroš ne prestaje da provocira Anitu zbog navodne afere s Reljom Popovićem! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Urniše je!

U toku je ''Anketa'', a takmičari imaju zadatak da izaberu najveće zlopamtilo u Beloj kući. Reč je dobila Aleksandra Jakšić.

- Mina, Aneli i Maja - rekla je Jakšićka.

Neću navoditi bivše jer njima nisam nanosio zlo: Anđelo suroviji nego ikad otkrio ko je najveće zlopamtilo! (VIDEO)

- Asmin, Aneli, Luka - rekla je Vanja. 

Foto: TV Pink Printscreen

- Moram da kažem da je Uroš zlopamtilo jer prebacuje Aniti za dečka u Budvi - rekao je Murat.

Jednu stvar joj nikad neće oprostiti: Aneli proglasila Janjušem najvećim zlopamtilom, a evo i zbog čega! (VIDEO)

- Zovite doktore, neka mi pomognu. Ona ko otrov je, al bez nje ne mogu. Može i: ''Sve je bilo kao san, ona lepa, a ja mlad...'' - pevao je Uroš.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: N.Panić

